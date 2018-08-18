5 небольших книг для того, чтобы прочесть в дороге

Дальняя дорога здорово помогает расслабиться, освежить голову и подумать о своей жизни. Также это время можно использовать для того, чтобы ещё чуть-чуть расширить свои горизонты, прочитав новое литературное произведение. Вот 5 классных книг для увлекательного, но не слишком долгого чтения – за 1-3 присеста:

Кормак Маккарти – «Дорога»

Отличная книга о постапокалиптическом мире. Жанр не слишком новый, но зато подход тут выгодно отличается куда большей степенью реальности – тут нет мутантов, сектантов и инопланетян. Автор решил максимально приблизиться к картине мира, которая получилась бы в случае ядерной войны. К тому же стоит отметить обрывистый, лаконичный стиль написания, как будто роман писался урывками, в перерывах между стрельбой с враждебной бандой и погонями.

Джек Лондон – «Лютый зверь»

Романы и рассказы этого американца заходят на ура! Настоящий кумир мужчин всех возрастов. Тут речь пойдёт об одном боксёре, который отлично знает своё дело. Вернее, даже слишком хорошо. Всё дело в том, что он слишком рано заканчивает свои бои победным нокаутом. В результате организаторы поединков не получают достаточной прибыли от ставок. Разумеется, парню объяснили, что к чему, и эта картина профессионального бокса ему совсем не понравилась.

Аркадий и Борис Стругацкие – «Пикник на обочине»

Частичка сокровищницы советской фантастики. Тут есть всё, что нужно, чтобы интересно провести время – отличный сюжет, сочные, красочные герои, динамичные сцены и непростые диалоги. Около канадского городка Хармонт находится некая местность, «Зона». Что там происходит, никто не объясняет. Известно лишь, что там есть некоторые предметы, которые привлекают любителей наживы. Главный герой каким-то образом приспособился к условиям «Зоны», постоянно возвращается оттуда живым, и теперь за вознаграждение помогает искателям приключений туда пройти.

Виктор Пелевин – «Generation «П»

Отличная книга о 90-х. Произведение переполнено атрибутами этого переходного времени – Pepsi, бандиты, спекулянты, ларьки. Главный герой – Вавилен Татарский – работает в сфере рекламы. Через него автор насмехается и одновременно жалеет поколение, кто жил и работал в 90-е.

Сергей Довлатов – «Чемодан»

Это сборник рассказ. В центре сюжета каждого из них находится какой-нибудь предмет, неизменно упакованный в чемодан. Главный герой переезжает в США и берёт этот самый чемодан с собой. Тут Довлатов метафорически показывает нелёгкие судьбы людей, вынужденных покинуть родину под нажимом властей. Каждый предмет в чемодане несёт сладкие воспоминания о жизни в своей стране.