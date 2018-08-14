Лучшие национальные парки США – ТОП-15

Когда-то давно, около ста лет назад, американские власти решили смириться с тем, что на их территории нет тысячелетних храмов, пирамид или каких-нибудь стоунхеджей. И тогда упор был сделан на природу. Собору Парижской богоматери он противопоставили Великий Каньон, Великой Китайской стене – вековые секвойи, а европейским замкам – гейзеры, водопады и скалистые горы. С тех пор эта тема находится под мощнейшей защитой государства – национальные парки есть почти в каждом штате, а в некоторых и не один. Выбрать из них самые лучшие — непростая задача, но мы постарались:
- Йеллоустонский национальный парк (штат Вайоминг)
Примерно 640 тысяч лет назад огромный вулкан опорожнил свои недра тут, на Среднем Западе. С тех пор в этих местах образовалась уникальная экосистема с невероятным количеством гейзеров и термальных источников. Кстати, вулкан спит, но считается действующим, а не потухшим. Исторически это первый национальный парк США, его учредил президент Грант в 1872 году. Сам ландшафт представляет собой сочетание гор, водопадов и озёр. Также тут живут последние дикие бизоны.
- Гранд-Каньон (Аризона)
Об этом природном объекте восхищения слышал каждый. Величие его поражает – 445 км в длину, почти 30 км в ширину и 1,6 км в глубину. Каждый год сюда приезжает около 5 миллионов человек. Некоторые смотрят на него из окна автобуса и слушают экскурсовода, а некоторые отправляются по пешим туристическим маршрутам разной сложности. Постарайтесь не сходить с троп – велика вероятность встретить местных жителей: скорпионов, гремучих змей, ядовитых пауков или пуму.
- Бэдлэндс (Южная Дакота)
Эти бесплодные каменистые холмы когда-то были домой для саблезубых львов. Тут нет пышной растительности, но вся прелесть этого парка в обширных залежах окаменелостей и скальных образованиях, обработанных эрозией. Если вы увлекаетесь палеонтологией, то это настоящий рай.
- Йосемитский национальный парк (Калифорния)
95% территории этого парка представляет собой девственный ландшафт – пустыни, гранитные скалы, водопады, ручьи, гигантские секвойи. Секвойи эти, кстати, официально являются самыми большими живыми существами в мире. Некоторые из них старше египетских пирамид. Летом тут жарковато, но даже несмотря на это, очень много туристов.
- Глейшер (Монтана)
Этот парк учредили в 1910 году. Его площадь – более 400 тысяч гектаров. 170 миллионов лет назад тут была равнина, а потом природа решила «пожать плечами» — литосферные плиты начали складываться, сжиматься – так получили Скалистые горы. Также тут ещё сохранились ледники. В 2010-м их было около 25, в середине XIX века было около 150. Глобальное потепление растопит оставшиеся к 2020-му.
- Денали (Аляска)
Этот национальный парк считается одним из самых диких мест на Земле. 2,5 миллиона гектаров земли. Въезд транспорта сюда строго ограничен – можно использовать только туристические автобусы. Пик Маккинли в ясную погоду можно увидеть с расстояния в 100 км. Поражает обилие фауны – волки, лоси, медведи, дикие овцы, олени, плюс множество мелкой живности. Тут вы можете ощутить себя ничтожной песчинкой в огромном мире.
- Эверглейдс (Флорида)
Этот парк представляет природную зону болот и пересыхающих в летний сезон рек. Здесь в естественной для себя среде обитает великое множество птиц. Всего около 350 видов, плюс 300 видов морских и речных рыб, 40 видов млекопитающих и 50 видов рептилий.
- Долина смерти (Невада/Калифорния)
Не слишком приветливое название, согласны, но оно полностью соответствует условиям. Летом тут стоит испепеляющая жара. Только самые стойкие и приспособленные животные в состоянии выдержать подобное. Температурный максимум тут – 56,66 градусов Цельсия. Кстати, название появилось в 1859 году, когда группа туристов решили добраться до Калифорнии. Все погибли. Ещё одна интересная деталь – пустынные пейзажи планеты Татуин из «Звёздных войн» снимали тут.
- Хавайс-Волкейнос (Гавайи)
Визитная карточка этого парка – вулканы. Тут уместнее снимать Мордор. Вулканы Килауэа и Мауна Лоа действуют и сейчас, постепенно увеличивая территорию архипелага. Помимо этого, тут прекрасная тропическая флора и фауна.
- Брайс-Каньон (Юта)
Фактически Брайс-Каньон каньоном-то не является. По всей территории тут расположены скальные шпили, которые образовались в результате переплетения горных пород разной плотности и вымывания-выветривания. Похоже на Ленские столбы в России. В точки зрения науки – это уникальное место ввиду того, что тут переплетено три климатические зоны, что способствовало появлению неповторимой экосистемы. Парк находится далеко от больших городов, потому тут не так много туристов.
- Петрифиед Форест (Аризона)
Тут посетители найдут окаменевший лес триасового периода, т.е. этим окаменевшим стволам и веткам более 225 миллионов лет. Палеонтологи каждый год находят тут окаменелости неизвестных видов растений и животных.
- Редвуд (Калифорния)
Есть всего одна причина посетить этот национальный парк – самые высокие деревья в мире. В 1850-х тут было около 800 тысяч гектаров, густо заросших красным деревом. Потом людишки в погоне за копейкой стали вырубать ценнейший лес. В 1920-м этому положили конец – оставшиеся 40 тысяч гектаров выкупили энтузиасты и устроили национальный парк. В 1968 году президент Линдон Джонсон издал особый закон, защищающий леса национального парка Редвуд.
- Джошуа-Три
Ирландская группа U2 взяло это название себе для пятого альбома. Сам парк представляет из себя две разделённые возвышенностями пустыни (Колорадо и Мохаве), являющиеся домом для тысяч видов животных и растений.
- Гранд-Титон (Вайоминг)
Тут более 320 километров пешеходных троп. Горы, глубокие бурные реки, медведи гризли, лоси, орлы. Разумеется, есть экскурсии на любой вкус, широчайшие возможности для походов, рыбалки (иногда) и активного отдыха.
- Грэйт Смоки Майнтинс (Северная Каролина/Теннесси)
Самый посещаемый национальный парк США. Название переводится, как «дымящиеся горы». Сам парк включается в себя большущий кусок гор Аппалачей, на востоке США. Тут более 100 км троп для пеших и велосипедных экспедиций. Осторожнее – на запах еды могут прийти медведи.
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