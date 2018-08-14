Лучшие национальные парки США – ТОП-15

Когда-то давно, около ста лет назад, американские власти решили смириться с тем, что на их территории нет тысячелетних храмов, пирамид или каких-нибудь стоунхеджей. И тогда упор был сделан на природу. Собору Парижской богоматери он противопоставили Великий Каньон, Великой Китайской стене – вековые секвойи, а европейским замкам – гейзеры, водопады и скалистые горы. С тех пор эта тема находится под мощнейшей защитой государства – национальные парки есть почти в каждом штате, а в некоторых и не один. Выбрать из них самые лучшие — непростая задача, но мы постарались:

Йеллоустонский национальный парк (штат Вайоминг)

Примерно 640 тысяч лет назад огромный вулкан опорожнил свои недра тут, на Среднем Западе. С тех пор в этих местах образовалась уникальная экосистема с невероятным количеством гейзеров и термальных источников. Кстати, вулкан спит, но считается действующим, а не потухшим. Исторически это первый национальный парк США, его учредил президент Грант в 1872 году. Сам ландшафт представляет собой сочетание гор, водопадов и озёр. Также тут живут последние дикие бизоны.

Гранд-Каньон (Аризона)

Об этом природном объекте восхищения слышал каждый. Величие его поражает – 445 км в длину, почти 30 км в ширину и 1,6 км в глубину. Каждый год сюда приезжает около 5 миллионов человек. Некоторые смотрят на него из окна автобуса и слушают экскурсовода, а некоторые отправляются по пешим туристическим маршрутам разной сложности. Постарайтесь не сходить с троп – велика вероятность встретить местных жителей: скорпионов, гремучих змей, ядовитых пауков или пуму.

Бэдлэндс (Южная Дакота)

Эти бесплодные каменистые холмы когда-то были домой для саблезубых львов. Тут нет пышной растительности, но вся прелесть этого парка в обширных залежах окаменелостей и скальных образованиях, обработанных эрозией. Если вы увлекаетесь палеонтологией, то это настоящий рай.

Йосемитский национальный парк (Калифорния)

95% территории этого парка представляет собой девственный ландшафт – пустыни, гранитные скалы, водопады, ручьи, гигантские секвойи. Секвойи эти, кстати, официально являются самыми большими живыми существами в мире. Некоторые из них старше египетских пирамид. Летом тут жарковато, но даже несмотря на это, очень много туристов.

Глейшер (Монтана)

Этот парк учредили в 1910 году. Его площадь – более 400 тысяч гектаров. 170 миллионов лет назад тут была равнина, а потом природа решила «пожать плечами» — литосферные плиты начали складываться, сжиматься – так получили Скалистые горы. Также тут ещё сохранились ледники. В 2010-м их было около 25, в середине XIX века было около 150. Глобальное потепление растопит оставшиеся к 2020-му.

Денали (Аляска)

Этот национальный парк считается одним из самых диких мест на Земле. 2,5 миллиона гектаров земли. Въезд транспорта сюда строго ограничен – можно использовать только туристические автобусы. Пик Маккинли в ясную погоду можно увидеть с расстояния в 100 км. Поражает обилие фауны – волки, лоси, медведи, дикие овцы, олени, плюс множество мелкой живности. Тут вы можете ощутить себя ничтожной песчинкой в огромном мире.

Эверглейдс (Флорида)

Этот парк представляет природную зону болот и пересыхающих в летний сезон рек. Здесь в естественной для себя среде обитает великое множество птиц. Всего около 350 видов, плюс 300 видов морских и речных рыб, 40 видов млекопитающих и 50 видов рептилий.

Долина смерти (Невада/Калифорния)

Не слишком приветливое название, согласны, но оно полностью соответствует условиям. Летом тут стоит испепеляющая жара. Только самые стойкие и приспособленные животные в состоянии выдержать подобное. Температурный максимум тут – 56,66 градусов Цельсия. Кстати, название появилось в 1859 году, когда группа туристов решили добраться до Калифорнии. Все погибли. Ещё одна интересная деталь – пустынные пейзажи планеты Татуин из «Звёздных войн» снимали тут.

Хавайс-Волкейнос (Гавайи)

Визитная карточка этого парка – вулканы. Тут уместнее снимать Мордор. Вулканы Килауэа и Мауна Лоа действуют и сейчас, постепенно увеличивая территорию архипелага. Помимо этого, тут прекрасная тропическая флора и фауна.

Брайс-Каньон (Юта)

Фактически Брайс-Каньон каньоном-то не является. По всей территории тут расположены скальные шпили, которые образовались в результате переплетения горных пород разной плотности и вымывания-выветривания. Похоже на Ленские столбы в России. В точки зрения науки – это уникальное место ввиду того, что тут переплетено три климатические зоны, что способствовало появлению неповторимой экосистемы. Парк находится далеко от больших городов, потому тут не так много туристов.

Петрифиед Форест (Аризона)

Тут посетители найдут окаменевший лес триасового периода, т.е. этим окаменевшим стволам и веткам более 225 миллионов лет. Палеонтологи каждый год находят тут окаменелости неизвестных видов растений и животных.

Редвуд (Калифорния)

Есть всего одна причина посетить этот национальный парк – самые высокие деревья в мире. В 1850-х тут было около 800 тысяч гектаров, густо заросших красным деревом. Потом людишки в погоне за копейкой стали вырубать ценнейший лес. В 1920-м этому положили конец – оставшиеся 40 тысяч гектаров выкупили энтузиасты и устроили национальный парк. В 1968 году президент Линдон Джонсон издал особый закон, защищающий леса национального парка Редвуд.

Джошуа-Три

Ирландская группа U2 взяло это название себе для пятого альбома. Сам парк представляет из себя две разделённые возвышенностями пустыни (Колорадо и Мохаве), являющиеся домом для тысяч видов животных и растений.

Гранд-Титон (Вайоминг)

Тут более 320 километров пешеходных троп. Горы, глубокие бурные реки, медведи гризли, лоси, орлы. Разумеется, есть экскурсии на любой вкус, широчайшие возможности для походов, рыбалки (иногда) и активного отдыха.

Грэйт Смоки Майнтинс (Северная Каролина/Теннесси)

Самый посещаемый национальный парк США. Название переводится, как «дымящиеся горы». Сам парк включается в себя большущий кусок гор Аппалачей, на востоке США. Тут более 100 км троп для пеших и велосипедных экспедиций. Осторожнее – на запах еды могут прийти медведи.