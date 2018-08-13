Великая Китайская стена + Airbnb

Изначально эту стену построили для того, чтобы сдержать захватчиков с севера. С тех пор мир изменился настолько, что свою функцию это сооружение давно утратило. Сегодня оно считается туристической жемчужиной Азии и одним из объектов, которые стоит посмотреть за те годы, что нам отпущены на Земле.
Недавно на популярном сайте поиска ночлега Airbnb появилось предложение… остановиться в одной из башен Великой Китайской стены.
Стоит ли говорить, что тут вы получите незабываемые впечатления? Постарайтесь проснуться пораньше и встретить рассвет, а потом прогуляйтесь по стене перед завтраком. Вот тут есть подробности. Поспешите!
-
1 Самые ненужные профессии – ТОП-8
-
2 Это просто пытка! 6 треков, которые годятся для пытки
-
3 Элементарно, Уотсон! 17 способов развить аналитические способности
-
4 История бренда Jeep
-
5 Йога для начинающих – 12 облегчённых поз
-
6 Плавучий дом
-
7 Самые интересные места Азии – ТОП-10
-
8 6 крутых документалок о мозге
-
9 Вакуумный массаж – что нужно знать
-
10 10 лучших универсалов