Самые интересные места Азии – ТОП-10

У Азии свой колорит, и после похожих друг на друга европейских городов, бывалому путешественнику она покажется чем-то свеженьким. Вот самые интересные места этой части света:

Япония – Хоккайдо

Самый холодный и второй по площади остров этой высокотехнологичной страны. Невероятные горные пейзажи никого не оставят равнодушным. Также нельзя не сказать об очень развитой туристической инфраструктуре – велосипедные и пешеходные маршруты, обилие экскурсий, горы, горные озёра, термальные источники, отличная кухня с изысканными морепродуктами, насколько трасс для любителей лыж и сноубордов, фестиваль снежных и ледяных скульптур и многое другое.

Китай – Шанхай

Население этого мега-города – 24 миллиона человек. Это просто невероятно, уму непостижимо! При этом круглый год тут невероятное количество туристов. Власти делают всё для того, чтобы этот поток не ослабевал – чистые улицы, обилие развлечений, парки, отличная экзотическая кухня, футуристичные небоскрёбы, старый город со здания в колониальном стиле, этнографические комплексы, свой Диснейленд и т.д.

Южная Корея – Чонджу

В центре этого города расположен архитектурный комплекс, который превратили в музей. Тут вы сможете полюбоваться сотнями (всего их около 700) отлично сохранившихся деревянных построек разных эпох. Также тут великое множество заведений с национальной корейской кухней, которая по изысканности вполне удачно конкурирует с японской и китайской. К тому же, нельзя забывать и об удивительно уличной кухне!

Вьетнам – острова Кондао

Многие годы тут была колония для особо опасных преступников. Потом власти догадались перенесли исправительное учреждение в менее благоприятное место, а на этих островах устроить курорт. Теперь тут умопомрачительные пляжи, подводный коралловым парк, широчайшие возможности для дайвинга, сёрфинга и прочих морских забав, пешие и велосипедные экскурсии по джунглям, обилие ресторанов и кафе с вкусной и недорогой едой.

Китай – Гонконг

Эта особая экономическая территория обладает некоторой автономией и в каком-то смысле является даже государством в государстве. Гонконг представляет собой ультра-современный мегаполис с целым лесом небоскрёбов, широчайшими возможностями для шопинга, музеем искусств, Храмом десяти тысяч Будд и тысячами кафе и ресторанов. Кроме того, в 50 км расположен очень интересный, обширный геопарк Китая, где есть пешие или лодочные экскурсии.

Малайзия – Ипох

Этот небольшой городов считается столицей малайзийской кухни. Ценители старины смогут насладиться обилием зданий в азиатском, испанском и даже английском стиле. Приверженцы активного отдыха оценят пешие экскурсии, займутся рафтингом или посетят национальный парк Kinta Nature.

Индонезия – Пемутеран

На краю острова Бали расположен этот чудный городок. Тут идеальные пляжи и очень интересные места для погружений под воду – как с аквалангом, так и с простейшей трубкой и маской. Для туристов тут возвели коралловый риф. Также можно заглянуть в близлежащий Обезьяний Храм.

Таиланд – острова провинции Транг

Это место ничем не уступает Пхукету или Ко Ланте, однако тут в разы меньше туристов, что является огромным плюсом. Никто не будет мешать вам наслаждаться белыми пляжами, чистейшей водой и разноцветными рыбками. Есть тут, разумеется, дайвинг, экскурсии по джунглям, множество кафе с национальной экзотикой.

Индия – Мегхалая

Хотите побывать в настоящей затерянном мире? Тогда вам сюда. Этот город расположен на горной плато на востоке Гималаев. Место считается самым влажным на планете, годовая норма осадков превышает этот показатель в умеренном поясе в несколько раз. Для туристов тут есть джунгли, пещеры, скалы, реки, места для стрельбы из лука и национальный колорит Индии.

Тайвань – Тайчжун

Это тоже вроде как бы Китай, но с ещё более широкими автономными привилегиями. В городе Тайчжун проводится музыкальный фестиваль, где просяное сладкое вино течёт рекой. На новый год (китайский, разумеется), тут можно увидеть невероятный букет из фейерверков. От грома у зрителей закладывает уши, но никто не жалуется! Летом же тут проводится открытый турнир по сёрфингу и фестиваль воздушных шаров. Есть, конечно же, и экскурсии для любителей природы.