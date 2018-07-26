ТОП-6 игры в жанре «королевской битвы»

В последние годы этот жанр стрелялок стал невероятно популярным среди онлайн-игроков. Суть – проста – выжить. Это война всех против всех. И вот самые стоящие игры в этом жанре:

Cuisine Royale

Изначально это была первоапрельская шутка. Вместо оружия и снаряжения тут кухонная утварь – ложки-поварёжки, кастрюли, вафельницы и прочее. Однако потом было замечено, что в игре отличный баланс и неплохая физика в сочетании с достойной графикой. В каждом бою участвует не более 30 игроков, потому матч проходит достаточно быстро.



Игра долгое время была бесплатной, но теперь придётся чуток заплатить.



Realm Royale

Тут предстоит окунуться в несколько иной мир. Здесь царит магия и меч, а не автоматы и прочий огнестрел. Персонажи разделены на классы- маг, рыцарь, охотник. Каждый игрок должен собрать команду, разумно сбалансировав плюсы и минусы доступных персонажей.



Ещё одна фишка игры – разбросанные по карте кузницы, где можно улучшать имеющееся вооружение.



H1Z1

Тут вроде бы и нет изюминки, но знакомые черты реализованы отлично. Игроки высаживаются на остров, ищут оружие и истребляют друг друга. Считается наиболее интенсивной игрой в этом жанре. Интересная особенность – наличие автотранспорта. Есть режим игры, когда воевать можно только на автомобилях, без возможности выйти.



Rules of Survival

Одна из первых игр жанра, в которую можно играть на мобильных устройствах. Есть, конечно, и ПК-версия. Управление и интерфейс ориентированы в первую очередь на сенсорные экраны. Ёмкость карт – до 300 игроков, настоящая мясорубка. Геймплей имеет два режима – от 1-го и от 3-го лица.



Darwin Project

Тут цель, как и в других играх, состоит в том, чтобы выжить. Однако в Darwin Project это носит буквальных характер. Игроку предстоит не только биться за жизнь с другими участниками, но и противостоять лютым условиях канадской природы.



Есть и режим бога, где можно устраивать игрокам неблагоприятные условия – ядерные взрывы, гравитационные штормы и т.д.



Radical Heights

Внешне тут всё оформлено в стиле реалити-шоу 80-х годов. Вместо каких-то очков или баллов начисляются деньги, за которые можно улучшать внешний вид и вооружение вашего персонажа. Недавно стало известно, что разработчик прекратил своё существование.



Возможно, и игра скоро исчезнет. Играйте пока можно.

