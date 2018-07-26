По следам киношедевров – 7 атмосферных уголков земного шара

Киноманам не нужно ломать голову над тему, куда бы отправиться в отпуск – конечно, туда, где снимались самые запоминающиеся фильмы.

Хорватия – Дубровник

Одна из самых крутых локаций «Игры Престолов» — Королевская Гавань. Да, широко применяли компьютерную графику, но большая часть зданий был настоящей, и расположены они в хорватском курортном городке Дубровник. Тут можно найти и улицу для скандального обнажённого похода позора Серсеи, и крепость, где снимали битву при Черноводной, и живописный порт. Сам современный город находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, т.е. они примечательно не только и не столько участием в съёмках популярного сериала.



Новая Зеландия – Хоббитон

Невероятно красивые пейзажи Средиземья в трилогиях «Властелин Колец» и «Хоббит» были сняты в Новой Зеландии. Помимо величественных гор, покрытых лишайниками каменистых холмов и густых лесов тут есть и специально построенная для съёмок деревня хоббитов с полуземлянками с круглыми дверями. Ближайший более-менее крупный город – Матамата. Оттуда можно сесть на автобус и добраться до этого популярного туристического объекта.



Крым – Генуэзская крепость

Неплохо сохранившиеся стены средневековой крепости Генуэзской республики были декорациями для большого количества советских и российских фильмов. Самые успешные из них – «Отелло» (1955) и «Пираты XX века» (1979). Расположена она в окрестностях города Судак, и тут недалеко есть ещё несколько интересных объектов – храмы, дворцы, археологические памятники. Тут также проходит ежегодный фестиваль реконструкторов «Генуэзский шлем».



Великобритания – Хэтфилд-Хаус

Бесконечно атмосферный английский дворец из глубинки… Здесь выросла действующая королева Соединённого королевства. Помимо хорошо сохранившихся готических зданий тут множество фонтанов, великолепный сад и живая изгородь из подстриженных кустов.

Тут сняли не один десяток успешных фильмов – «Бэтмен», «Сонная лощина», «Влюблённый Шекспир», «Лара Крофт», «Гарри Поттер» и др.



Сербия – Дрвенград

Это поселение было построено искусственно. Сначала Кустурица тут снял фильм «Жизнь как чудо», а потом сделал из него этнографический комплекс, где все желающие могут прикоснуться к сербской традиционной культуре – ремёсла, прикладное искусство, фольклор, кухня. Располагается деревня около городка Мечавник, на территории национального парка «Мокра гора».



США – Снокуэлми и Норт-Бенд

Тут снимали первые два сезона очень популярного сериала «Твин Пикс». Расположены они в штате Вашингтон, около Сиэтла, в горах на границе с Канадой, на берегу Тихого океана. Для туристов тут есть известный водопад Снокуэлми (выше Ниагарского на 30 метров), несколько узнаваемых зданий из сериала и непередаваемая атмосфера мрачного американского захолустья – для настоящих ценителей.



Украина – Хотинская крепость

Украина, Черновицкая область, недалеко молдавская и румынская границы. В городе Хотин расположена неплохо сохранившаяся крепость. Она многажды перестраивалась примерно с V века нашей эры. В современном виде её можно лицезреть сразу в нескольких фильмах – «Гадюка» (1965), «Стрелы Робин Гуда» (1975), «Три мушкетёра» (1978), «Рыцарский замок» (1990), «Тарас Бульба» (2009).

