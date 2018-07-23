30 самых интересных мест России

Россию можно критиковать сколько угодно, но даже недовольные не могут не признать, что тут очень много удивительно красивых и интересных мест. Вот 30 самых-самых:

Куршская коса

В Калининградской области на берегу Балтийского моря есть уникальное место – узкая пола суши со своей неповторимой флорой и фауной. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всё это место входит в одноимённый национальный парк. Для туристов тут есть сразу 6 пешеходных маршрутов.



Хибины

Самый север европейской части России, Кольский полуостров, Мурманская область. Горы Хибины не такие уж и высокие, зато очень живописные. Большая часть гор остаётся заснеженной круглый год, что привлекает любителей горнолыжного спорта. Также тут богатейший животный мир – огромное количество редчайших животных, многие из которых занесены в Красную книгу.



Кижи

Движемся немного на чуть юг, в Карелию. Тут не только умиротворяющая природа, но и рукотворные красоты. Речь идёт об архитектурном ансамбле, шедевре русского деревянного зодчества. Две церкви и колокольня возведены без единого гвоздя. Всё это великолепие находится на острове в Онежском озере.



Рускеала

И вновь Карелия. Рускеала – это село, близ которого расположен Мраморный каньон, наполненный чистейшей водой, и целая россыпь заброшенных шахт. Тут можно поплавать на лодке или заняться дайвингом.



Петергоф

Знаменитый на весь мир парковый ансамбль около Санкт-Петербурга. Когда-то Петергоф был загородной резиденцией российских императоров. Теперь же это гордость и краса всей страны. Также тут обширная фонтанная система – 147 фонтанов. Потому лучше посещать эти места летом.



Новгородский детинец

Древняя крепость расположена в сердце Великого Новгорода. Впервые упоминается она аж в 1044 году! В России не так много более древних объектов. Это ваш шанс освежить знания по истории российского государства.



Ясная Поляна

Таких усадеб много в России, но эта примечательна тем, что тут родился, работал и захоронен Лев Николаевич Толстой, светило русской литературы и словесности. Разумеется, тут целый музейный комплекс, посвящённый нашему гению. Располагается в Тульской области.



Свияжск

Переносимся на Волгу. Этот небольшой городок расположен на речном полуострове на Волге в Зеленодольском районе Татарстана. Когда-то горожане помогли Иван Грозному сокрушить Казань. Сегодня тут нет общественного транспорта, производств и современных сооружений – застывшая история в чистом виде.



Шиханы

Соседняя республика – Башкортостан. Тысячи лет назад тут было дно тёплого моря. Теперь же – это плоскогорье с обширными залежами известняка и каменной соли. Всего тут три объекта – Куштау, Юрактау и Торатау. Они составляют как бы звенья небольшой цепи вдоль русла реки Белая.



Дивногорье

Переносимся в Черноземье. В Воронежской области, в степи расположено каменистое плато. Известно оно благодаря меловым столбам, которые торчат в нескольких местах плато. Также это место для паломничества православных ввиду сразу нескольких пещерных храмов.



Эльтон

Теперь вновь на Волгу. Недалеко от российско-казахстанской границы есть самое крупное в Европе минеральное озеро. Прямо в середине степного ковра из ромашек и ковыли расположен кораллово-розовый водоём и белоснежными кристаллами на берегу. Красота невероятная!



Мамаев курган

Хан Мамай тут не при чём. Мамаев курган – место, дорогое сердцу каждого жителя постсоветского пространства. Когда-то тут решалась судьба нашей родины в переломный момент Великой Отечественной войны. Сегодня же тут музейный комплекс с несколькими скульптурами, самая крупная из которых («Родина Мать») достигает высоты в 85 метров.



Сукко

Теперь немного о российском юге. В Краснодарском крае, на берегу Чёрного моря расположен замечательный городок Сукко. До ближайшего аэропорта всего 12 км (Анапа). Тут есть галечный пляж, множество экскурсий, живописные горы и множестве развлечений.



Большой Тхач

На стыке Адыгеи и Краснодарского края есть удивительное место – гора Тхач. Невероятный простор для пешего и велосипедного туризма.



Эльбрус

Движемся вдоль Кавказа. В Кабардино-Балкарии расположен Эльбрус – высочайшая точка Европы и России (5 642 метра). Каждый россиянин должен побывать тут.



Эгикал

Вновь Кавказ. В Ингушетии любители истории смогут окунуться в средневековье. Музейный комплекс под открытым небом включает в себя несколько башен, храмов и других построек.



Кезенойам

На Северном Кавказе есть ещё и удивительное горное озеро. Его поверхность – 1,7 кв. км, глубина – до 74 метров. Чистейшая вода позволяет наблюдать за серебристой форелью.



Столбы Выветривания

Теперь взор на север Урала. В республике Коми есть невероятные природные образования – каменные столбы высотой до 42 метров. Из-за смешивания разных горных пород и последующего выветривания, получились такие вот почти скульптуры. Легенды местных народов приписывают им божественное и мифическое происхождение.



Кунгурская пещера

Почти рядом, в Пермском крае есть ещё один интересный объект. Обширная Кунгурская пещера – это внутренние озёра, сказочные ледяные узоры, сталагмиты, сталактиты… Считается, что пещера образовалась примерно 12 тысяч лет назад. Разумеется, народная молва приписывает этому месту всевозможные магические свойства.



Чусовая

Эта река в Среднем Урале протекает по Челябинской и Свердловской областям и Пермскому краю. Сплав по ней – настоящая мечта городского искателя приключений. Другим вы уже не станете. Крышесносная природа, тишина, романтика.



Таганай

Южный Урал, Челябинская область. Тут раскинулся национальный парк «Таганай». Здесь государство охраняет уникальную экосистему, многие участки которой не тронуты человеком – горная тундра, моховые болота, реликтовые леса.



Кучерлинские озёра

Их три, и расположены они в республике Алтай, в Усть-Коксинском районе. Питание озёр происходит от таяния ледников, а самое большой озеро раскинулось на высоте 1 790 метров над уровнем моря. Разумеется, мы рекомендуем вам добраться сюда с рюкзаками и палатками. Есть тут и цивилизация (к счастью или к сожалению) – турбазы, дороги, гостиницы.



Путорана

Средняя Сибирь, Красноярский край, заповедник «Путорана», расположенный на одноимённом плато. Площадь – более 250 тысяч кв. км. Тут любители природы найдут сотни удивительных объектов – водопады, утёсы, пещеры, озёра, эндемники, множество диких зверей.



Оймякон

Движемся на восток – республика Саха – Якутия. Селение Оймякон считается одним из самых суровых в мире по степени экстремальности температурных условий. Зимой тут трещит мороз в 50-60 градусов. В 1938 году тут было -77,8 градусов. Летом же тепло и белые ночи.



Ленский столбы

Вдоль реки Лена в той же Якутии можно увидеть ещё одно уникальное природное явление – Ленский столбы. Частокол каменных шипов длится около 40 км, а максимальная высота – около 220 метров. Это поинтереснее небоскрёбов.



Иволгинский дацан

Этот буддистский монастырь расположен в Бурятии. На его территории десять храмов и несколько домов монахов. Тут же как реликвия хранятся нетленные останки ламы Итигэлова. Рекомендуем всем, кому интересна буддийская и китайская культуры.



Байкал

О, куда же без него. Глубочайшее озеро в мире расположено между Бурятией и Иркутской областью. Пейзажи тут такие, что просто голова кружится. Причём сюда можно приезжать в любое время года – всегда будет интересно.



Чарские пески

В Забайкальском крае есть песчаная пустыня, 50 кв. км барханов и котловин. Удивительное явление, ведь этот кусок пустыни со всех сторон окружён густыми лесами с высоченными деревьями.



Тятя

Остров Кунашир, Сахалинская область. Тут есть действующий, живописный вулкан. При этом у него сразу несколько кратеров.



Долина гейзеров

Камчатка. Есть тут место, где на небольшой площади в 4 кв. км располагаются более ста термальных источников и около 90 гейзеров. Красотища!!!

