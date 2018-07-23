30 самых интересных мест России

Россию можно критиковать сколько угодно, но даже недовольные не могут не признать, что тут очень много удивительно красивых и интересных мест. Вот 30 самых-самых:
- Куршская коса
В Калининградской области на берегу Балтийского моря есть уникальное место – узкая пола суши со своей неповторимой флорой и фауной. Это объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всё это место входит в одноимённый национальный парк. Для туристов тут есть сразу 6 пешеходных маршрутов.
- Хибины
Самый север европейской части России, Кольский полуостров, Мурманская область. Горы Хибины не такие уж и высокие, зато очень живописные. Большая часть гор остаётся заснеженной круглый год, что привлекает любителей горнолыжного спорта. Также тут богатейший животный мир – огромное количество редчайших животных, многие из которых занесены в Красную книгу.
- Кижи
Движемся немного на чуть юг, в Карелию. Тут не только умиротворяющая природа, но и рукотворные красоты. Речь идёт об архитектурном ансамбле, шедевре русского деревянного зодчества. Две церкви и колокольня возведены без единого гвоздя. Всё это великолепие находится на острове в Онежском озере.
- Рускеала
И вновь Карелия. Рускеала – это село, близ которого расположен Мраморный каньон, наполненный чистейшей водой, и целая россыпь заброшенных шахт. Тут можно поплавать на лодке или заняться дайвингом.
- Петергоф
Знаменитый на весь мир парковый ансамбль около Санкт-Петербурга. Когда-то Петергоф был загородной резиденцией российских императоров. Теперь же это гордость и краса всей страны. Также тут обширная фонтанная система – 147 фонтанов. Потому лучше посещать эти места летом.
- Новгородский детинец
Древняя крепость расположена в сердце Великого Новгорода. Впервые упоминается она аж в 1044 году! В России не так много более древних объектов. Это ваш шанс освежить знания по истории российского государства.
- Ясная Поляна
Таких усадеб много в России, но эта примечательна тем, что тут родился, работал и захоронен Лев Николаевич Толстой, светило русской литературы и словесности. Разумеется, тут целый музейный комплекс, посвящённый нашему гению. Располагается в Тульской области.
- Свияжск
Переносимся на Волгу. Этот небольшой городок расположен на речном полуострове на Волге в Зеленодольском районе Татарстана. Когда-то горожане помогли Иван Грозному сокрушить Казань. Сегодня тут нет общественного транспорта, производств и современных сооружений – застывшая история в чистом виде.
- Шиханы
Соседняя республика – Башкортостан. Тысячи лет назад тут было дно тёплого моря. Теперь же – это плоскогорье с обширными залежами известняка и каменной соли. Всего тут три объекта – Куштау, Юрактау и Торатау. Они составляют как бы звенья небольшой цепи вдоль русла реки Белая.
- Дивногорье
Переносимся в Черноземье. В Воронежской области, в степи расположено каменистое плато. Известно оно благодаря меловым столбам, которые торчат в нескольких местах плато. Также это место для паломничества православных ввиду сразу нескольких пещерных храмов.
- Эльтон
Теперь вновь на Волгу. Недалеко от российско-казахстанской границы есть самое крупное в Европе минеральное озеро. Прямо в середине степного ковра из ромашек и ковыли расположен кораллово-розовый водоём и белоснежными кристаллами на берегу. Красота невероятная!
- Мамаев курган
Хан Мамай тут не при чём. Мамаев курган – место, дорогое сердцу каждого жителя постсоветского пространства. Когда-то тут решалась судьба нашей родины в переломный момент Великой Отечественной войны. Сегодня же тут музейный комплекс с несколькими скульптурами, самая крупная из которых («Родина Мать») достигает высоты в 85 метров.
- Сукко
Теперь немного о российском юге. В Краснодарском крае, на берегу Чёрного моря расположен замечательный городок Сукко. До ближайшего аэропорта всего 12 км (Анапа). Тут есть галечный пляж, множество экскурсий, живописные горы и множестве развлечений.
- Большой Тхач
На стыке Адыгеи и Краснодарского края есть удивительное место – гора Тхач. Невероятный простор для пешего и велосипедного туризма.
- Эльбрус
Движемся вдоль Кавказа. В Кабардино-Балкарии расположен Эльбрус – высочайшая точка Европы и России (5 642 метра). Каждый россиянин должен побывать тут.
- Эгикал
Вновь Кавказ. В Ингушетии любители истории смогут окунуться в средневековье. Музейный комплекс под открытым небом включает в себя несколько башен, храмов и других построек.
- Кезенойам
На Северном Кавказе есть ещё и удивительное горное озеро. Его поверхность – 1,7 кв. км, глубина – до 74 метров. Чистейшая вода позволяет наблюдать за серебристой форелью.
- Столбы Выветривания
Теперь взор на север Урала. В республике Коми есть невероятные природные образования – каменные столбы высотой до 42 метров. Из-за смешивания разных горных пород и последующего выветривания, получились такие вот почти скульптуры. Легенды местных народов приписывают им божественное и мифическое происхождение.
- Кунгурская пещера
Почти рядом, в Пермском крае есть ещё один интересный объект. Обширная Кунгурская пещера – это внутренние озёра, сказочные ледяные узоры, сталагмиты, сталактиты… Считается, что пещера образовалась примерно 12 тысяч лет назад. Разумеется, народная молва приписывает этому месту всевозможные магические свойства.
- Чусовая
Эта река в Среднем Урале протекает по Челябинской и Свердловской областям и Пермскому краю. Сплав по ней – настоящая мечта городского искателя приключений. Другим вы уже не станете. Крышесносная природа, тишина, романтика.
- Таганай
Южный Урал, Челябинская область. Тут раскинулся национальный парк «Таганай». Здесь государство охраняет уникальную экосистему, многие участки которой не тронуты человеком – горная тундра, моховые болота, реликтовые леса.
- Кучерлинские озёра
Их три, и расположены они в республике Алтай, в Усть-Коксинском районе. Питание озёр происходит от таяния ледников, а самое большой озеро раскинулось на высоте 1 790 метров над уровнем моря. Разумеется, мы рекомендуем вам добраться сюда с рюкзаками и палатками. Есть тут и цивилизация (к счастью или к сожалению) – турбазы, дороги, гостиницы.
- Путорана
Средняя Сибирь, Красноярский край, заповедник «Путорана», расположенный на одноимённом плато. Площадь – более 250 тысяч кв. км. Тут любители природы найдут сотни удивительных объектов – водопады, утёсы, пещеры, озёра, эндемники, множество диких зверей.
- Оймякон
Движемся на восток – республика Саха – Якутия. Селение Оймякон считается одним из самых суровых в мире по степени экстремальности температурных условий. Зимой тут трещит мороз в 50-60 градусов. В 1938 году тут было -77,8 градусов. Летом же тепло и белые ночи.
- Ленский столбы
Вдоль реки Лена в той же Якутии можно увидеть ещё одно уникальное природное явление – Ленский столбы. Частокол каменных шипов длится около 40 км, а максимальная высота – около 220 метров. Это поинтереснее небоскрёбов.
- Иволгинский дацан
Этот буддистский монастырь расположен в Бурятии. На его территории десять храмов и несколько домов монахов. Тут же как реликвия хранятся нетленные останки ламы Итигэлова. Рекомендуем всем, кому интересна буддийская и китайская культуры.
- Байкал
О, куда же без него. Глубочайшее озеро в мире расположено между Бурятией и Иркутской областью. Пейзажи тут такие, что просто голова кружится. Причём сюда можно приезжать в любое время года – всегда будет интересно.
- Чарские пески
В Забайкальском крае есть песчаная пустыня, 50 кв. км барханов и котловин. Удивительное явление, ведь этот кусок пустыни со всех сторон окружён густыми лесами с высоченными деревьями.
- Тятя
Остров Кунашир, Сахалинская область. Тут есть действующий, живописный вулкан. При этом у него сразу несколько кратеров.
- Долина гейзеров
Камчатка. Есть тут место, где на небольшой площади в 4 кв. км располагаются более ста термальных источников и около 90 гейзеров. Красотища!!!
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