Куда поехать. Краснодарский край. Анапа

Уникальный курорт Краснодарского края – это город Анапа, расположенный на берегу Черного моря. Сочетание морского, горного и степного воздуха сделали это место настоящим раем для отдыха.

На территории курорта огромное количество минеральных водных источников, ласковое море, песчаные пляжи, которые имеют протяженность в 50 километров. Для особого удовольствия и пользы – грязи и удивительные реликтовые природные комплексы, имеющие ценность и для здоровья, и для эстетического наслаждения.

Плюсов для отдыха в Анапе, как видно, не мало. Безусловно, главный – это ласковое солнце, которое радует здесь, практически, 280 дней в году, и замечательное море, сделавшее популярным это место.

Анапа – это и плодородные земли, каждый год дающие замечательный урожай винограда, из которого выпускают знаменитые вина Краснодарского края.

В последние годы Анапа все больше считался детским курортом, наличие многих детских лагерей отдыха, климатические условия давали возможность полноценного детского отдыха. Но не стоит думать, что на курорте ждут только детей. Здесь есть прекрасные возможности и для отдыха взрослым, семейным парам, тем, кто едет в романтическое путешествие, и даже для тех, кто хочет настоящего южного праздника, здесь найдётся своя ниша. Поэтому не стоит думать о том, что поездка в Анапу будет скучна и неинтересна, и что кроме купания и принятия солнечных ванн в городе будет нечего делать.

Город интересен и как место для прогулок, особенно чудесная набережная Анапы, здесь много парков, где также представится возможность не только почувствовать ароматы этого морского курорта, но и увидеть редкие растения.

На курорте также много интересных исторических мест. Это и посещение старинного маяка в городе, а также экскурсии в долину лотосов, по истине сказочное по красоте место.

Достопримечательности города



Одним из самых интересных и загадочных музеев города является «Горгиппия» позволяет туристам запечатлеть на фото результаты раскопок.

Это раскопанные руины древнегреческого города, который носил то же название. Это место долгое время считалось выдумкой историка Страбона, только в XX веке нашли доказательства существования этого города. Сейчас музей имеет открытую экспозицию с фундаментами античных зданий и закрытый павильон, в котором демонстрируются найденные при раскопках предметы.

В Анапе есть также памятник османской военной архитектуры, его знают, как «Русские ворота». Здесь разворачивались события истории многих столетий, которые до сих пор имеют и свои \»белые\» нераскрытые пятна.

Аквапарк «Золотой пляж»



Для взрослых и детей огромным удовольствием станет посещение одного из знаменитых аквапарков России. Аквапарк \»Золотой пляж\» считается и самым большим развлекательным центром в стране.

Оборудованный тремя вместительными бассейнами и горками, рассчитанными на отдыхающих разного возраста, аквапарк предлагает и высокие горки для особых ощущений. Не останутся равнодушными к посещению и самые маленькие гости – специальные аттракционы созданы именно для детей.

Аквапарк работает с 25 мая по 30 сентября ежедневно с 11.00 до 18.00.

Стоимость билетов : для взрослых 1000 рублей, для детей 500 рублей, детей до 5 лет – бесплатно.

Дельфинарий



Приехавшим с детьми будет интересно посетить и Анапский дельфинарий. Сегодня – это большой комплекс, включающий не только дельфинарий, но и аквариум, и вольеры с экзотическими зверями и птицами. Помимо выступлений дельфинов здесь предлагают сеансы лечебной дельфинотерапии.

Работает ежедневно 9.00-18.00, кроме понедельника.

Конечно, в Анапу едут, прежде всего, купаться и загорать. В черте курорта есть не только знаменитые песчаные пляжи, но и галечные, в том числе дикие.

Центральный пляж города



Главный пляж Анапры протянулся более чем на километр. Он начинается от водного стадиона и заканчивается там, где впадает в море река Анапка.

Это песчаный пляж, где много услуг для посетителей, начиная от проката лежаков, зонтов от солнца и наличия разных аттракционов для детей.

Пляж Высокий Берег



Пляж \»Высокий Берег\» находится довольно в отдаленном от центра города месте, поэтому здесь не так много людей, а вода намного чище. Берег здесь высокий и скалистый, пляж покрыт галькой, вход в море не удобен для детей. Пляж бесплатный, подойдет тем, кто не любит большого количества отдыхающих.

Пляж Малая Бухта



Это искусственный пляж, расположен посередине береговой полосы города прямо на мысе, галечный. Здесь множество услуг и развлечений для отдыхающих: раздевалки, души, прокат лежаков, аренда катамаранов, специальная зона под навесом.

Летом в городе открывается огромное количество кафе, ресторанов, баров с разными кухнями, интересными блюдами, богатыми коллекциями вин и других напитков.

Кафе «Баунти»



Уникальный интерьер заведения поможет окунуться в атмосферу и мир пиратов и Карибских островов.

Огромный выбор блюд и коктейлей сделает приятным любой вечер приезда в город, а живая музыка поможет по-настоящему отдохнуть в этом интересном и антуражном кафе.

Адрес : улица Гребенская.

Тел : 7 (86133) 2-22-93

Ресторан «Холи Вилли»



Один из самых известных в городе ресторанов-пабов, который более десятка лет открывает свои двери всем гостям города. Для всех, кто не равнодушен к шикарной кельтской музыке и вкусным блюдам Англии, Ирландии и Шотландии.

Есть сигарная карта, еда на вынос, разливное пиво разных сортов, живая музыка и особая атмосфера.

Адрес : улица Калинина, 30.

Тел : 7(86133) 4-53-96

Средний счет : 1000 рублей.

Таверна «27 Причал»



Таверна расположена в уютном, природном уголке города на самом берегу моря. Это идеальное место для романтического ужина с живописными морскими закатами и ароматами вечернего моря.

Исключительная черноморская кухня с интересными решениями блюд порадует и удивит своими находками. К блюдам лучшие вина России и Европы.

Адрес : пер. Кордонный, 1-а.

Тел : 7 (86133) 5-41-65

Средний счет : 1000-1200 рублей.

Ресторан «Ван»



Изысканный ресторан русской и армянской кухни предложит только лучшие блюда, самую вкусную выпечку, закуски от шеф-повара и просто восхитительный набор вин.

Здесь принимают по русским традициям с кавказским уважением и вниманием!

Блюда из мяса и рыбы, красные и белые вина сделают ваш ужин незабываемым.

Адрес : ул. Красноармейская, 10б.

Тел : (86133) 222-44

Средний счет : 1000-1500 рублей.

Где остановиться в городе



В городе есть возможность выбрать для отдыха оптимальный вариант жилья. Это может быть отель, пансионат, санаторий или недорогая частная гостиница, которая будет соответствовать всем требованиям качественного проживания. Для примера мы нашли оптимальный вариант этом сайте — https://edem-v-gosti.ru/rus/anapa/ .

Гранд Отель «Валентина»



Это пятизвездочная гостиница премиум класса, выстроенная из натуральных экологически чистых материалов. Шикарный отель идеально подойдет для семейного отдыха в Анапе и для одиночного пребывания бизнесменов и туристов. Отель расположен в пяти минутах ходьбы от моря, все помещения отеля оформлены по индивидуальным дизайнерским разработкам.

Помимо размещения туристов, здесь предоставляют отличные условия для проведения семинаров, конференций, съездов, презентаций, тренингов и других бизнес-мероприятий любого уровня.

Адрес : улица Терская, 103.

Стоимость номера в высокий сезон от 8000 рублей.

Отель «Рифей»



Новый отель, который находится в десяти метрах от моря. Рядом с отелем расположен Анапский Дельфинарий, океанариум, а также различные магазины.

В отеле предусмотрены номера категорий «Стандарт», «Студио» и «Люкс» с современной мебелью, балконами и другими необходимыми удобствами. Организовано трехразовое питание с элементами \»Шведского стола\».

Адрес отеля : Пионерский проезд, Тополиный проезд 3.

Тел : 7 (86133) 2-08-36

Стоимость номеров : от 900 рублей.

Пляж-отель «Золотая бухта»



Комплекс элитного отдыха, расположенный в действительно уникальном месте, где прекрасно сочетаются стильные бунгало из натурального сруба, море и пляж.

Высокий уровень сервиса сделали этот отель одним из самых популярных в Анапе.

Гости проживают в небольших, современных и уютных домиках из соснового сруба, которые стоят у самой кромки прибоя.