7 отличных книг-путешествий

Каждому нравится путешествовать по другим городам и странам. Однако не всегда есть для этого возможность. Но вот выход – литературные произведения о путешествиях. Это наша подборка.

Илья Ильф и Евгений Петров – «Одноэтажная Америка»

О таком можно только мечтать – трёхмесячное путешествие по Соединённым Штатам. Ильф и Петров посетили почти все штаты, посмотрели все чудеса природы и техники, поговорили с местными жителями. Каждый, кто прочитает, захочет повторить их путь – индейцы, дамба Гувера, небоскрёбы, прерии, океаны, вековые деревья, каньоны, даже реслинг успели посмотреть.



Орхан Памук – «Стамбул. Город воспоминаний»

Современный турецкий писатель посвятил Стамбулу-Константинополю сразу несколько своих произведений. Город этот очень непростой, и он, разумеется, стоит того. Пёстрое великолепие восточного муравейника очаровывает и завораживает. При этом Памук далёк от неумеренной похвалы – есть тут не только плюсы, но и весомые, гадкие минусы. Советуем по мере чтения поглядывать на карту Стамбула. А идеально было бы побывать в описываемых местах.



Паскаль Мерсье – «Ночной поезд на Лиссабон»

Португальская столица не похожа ни на одни город в целом мире. Настоящий салат из средиземноморских стилей и зданий казарменного типа. В центре сюжета главный герой, который бросил всё и поехал в Лиссабон, влюбившись без памяти. Также лучше читать с картой под рукой.



Сергей Брилев – «Фидель, Футбол, Фолкленды»

Автор родился в Гаване и несколько ярких лет провёл в Монтевидео. Именно об этих двух городах он и рассказывает в своей книге. Она изобилует историями, байками, городскими легендами столиц Кубы и Уругвая. Для России эти страны немного диковинные, тем интереснее открывать их для себя. Латиноамериканский колорит и темперамент делают эту часть света особенной.



Джеймс Джойс – «Улисс»

Переносимся в совсем другую часть земного шара. Столица Ирландии Дублин обладает своим сырым, туманным и немного холодным очарованием. А ирландцы во многом похожи на латиносов и русских – любят покричат, выпить и слегка забить на работу. Сейчас по всем описываемым в книге местам водят экскурсии – приобщайтесь и вы: сначала через книгу, а затем и лично.



Салман Рушди – «Дети полуночи»

Современная или почти современная Индия – это нечто странное и невероятное. Главный герой поддерживает телепатическую связь с другими людьми, родившимися одновременно с ним в разным уголкам полуострова Индостан. Тут будут не только Тадж-Махал, Болливуд и дворцы, но и нищие кварталы, трущобы, уличная преступность. Чем-то напоминает фильм «Миллионер из трущоб».



Грэм Робб – «Парижане. История приключений в Париже»

Это сборник рассказов, главные события которых происходят в городе огней. Автор – пылкий галломан, историк, биограф. Его главные герои представляют разные слои населения, профессии и даже поколения. Объединяет их лишь Париж. Читатели увидят картины французской столицы с середины XVIII века до современности.

