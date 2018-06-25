Франция: лайфхаки для путешественников

Одна из самых красивых и интересных стран уже много лет является крайне привлекательной для туристов. Вот простые советы, которые помогут вам получить больше впечатлений за меньшие деньги.

Сезонность

Летний сезон тут длится около полутора месяцев – примерно с середины июля и до конца августа. В это время у большей части французов каникулы и отпуска. Это всё ведёт к серьёзному удорожанию почти всего, особенно в крупных туристических центрах. Желательно посетить эту страну в другое время.

Отели

Лучше всего остановиться не в нужном вам городе, а в деревушке рядом. Цена может отличаться очень сильно. Также стоит помнить, что двухзвёздочный отель от трёхзвёздочного отличается только наличием ресторана на территории. Вам он нужен?

Ещё помните, что люди там ведут себя несколько иначе. Уровень сервиса намного выше, чем в СНГ, прости Господи. Например, можно попросить оставить чемодан в отеле, если время заезда ещё на наступило или вы уже выселились. Очень просто – оставили чемодан, весь день погуляли по городу напоследок, а вечером на самолёт.

Транспорт

Транспорт во Европе развит отлично. При поездках по железной дороге лучше пользоваться лоукостером OUIGO. Билеты, разумеется, лучше купить заранее. Например, Париж-Лион или Лион-Марсель – всего около 10 евро.

Внутригородская поездка стоит 1,5-2,5 евро. Лучше покупать пакетами по 10 поездок. Карты Google работают отлично – из точки А в точку Б добраться проще простого. Также по городу очень многие ездят на взятых на прокат велосипедах – для этого есть все необходимые условия. Часто прокат великов есть даже в отеле.

Ещё при перемещении между городами можно использовать сервис поиска попутчиков blablacar. Он есть в каждой европейской стране. Просто поставьте в адресной строке fr вместо ru.

Еда

Стоимость завтрака в отеле варьируется от 6 до 20 евро. Вообще это дороговато. Лучше поискать кафешки самому. Желательно выбирать такие, в названии которых есть слово «artisanale». Это означает, что тут пекут вкусняшки из своего теста, а не разогревают полуфабрикаты. Также можно сходить на рынок и купить продукты там — колбасы, сыр, выпечка, овощи, фрукты, молочные продукты. Также важно знать, что большинство ресторанов работают только в определённое время – обед в 12-14 часов, ужин – строго после 19. В каждом ресторане есть вариант, как попробовать настоящую французскую кухню по относительно небольшой цене – попросите «формулу» (le formule) – это что-то вроде комплекта из основного блюда и десерта. Также вам совершенно бесплатно должны предоставить графин воды – просите, лишним не будет.

Развлечения

В каждом городке есть туристическое бюро. Там вам дадут бесплатную карту города и расскажут обо всём самом интересном, что можно осмотреть. Там есть календарь сезонных праздников, мероприятий, событий, иногда бывают бесплатные экскурсии.

О музеях – в первое воскресенья каждого месяца тут часто бесплатный день. Например, знаменитый Лувр придерживается этого правила половину года – с октября по март. О правилах каждого отдельного музея лучше узнать заранее, посетив сайт.