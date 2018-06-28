Готовим смартфон к путешествию

Смартфон – главный друг современного человека, а в путешествии он может стать настоящим спасением для руссо туристо. Вот что следует сделать, чтобы досадные цифровые мелочи не омрачили ваш отдых.

Физическая защита

Чтобы защитить вашего цифрового друга, приобретите простейшие аксессуары – противоударный чехол, закалённое защитное стекло на экран, водонепроницаемые мешочек. Никто не знает, что может случиться – падение, ливень или ещё что-то, но нужно быть готовым ко всему.

Внешний аккумулятор

Даже если ваш девайс хорошо держит зарядку, лучше побеспокоиться о том, чтобы продлить срок его работы на одном заряде. Важно также помнить, что не все аккумулятору разрешат везти в самолёте. А если разрешать, то только в ручной клади. Желательно на всякий случай сохранить на смартфон информацию об устройстве с официального сайта, особенно если у вас какой-то малоизвестный полубренд.

Защита от нежелательного доступа

Простые рекомендации могут спасти ваши деньги и личные данные. Пинкод, графический ключ, отпечаток пальца – защититесь максимально.

Общественные сети Wi-Fi

Да, бесплатные сети беспроводного интернета спасают путешественников, однако бывает всё не так классно. Некоторые особо подлые хакеры через подобные сети воруют персональные данные. Чтобы минимизировать риск подобных просаков, убедитесь, что вы подключаетесь именно к нужной сети, название которой указано на табличке в аэропорту или кафе. И ещё – обязательно настройте зашифрованный канал через VPN.

Роуминг

Это само собой разумеется – изучите заранее условия роуминга для звонков и мобильного интернета, чтобы затраты на связь не превзошли стоимость жилья в тёплой стране.

Местная SIM-карта

Это всегда лучше любого роуминга. Приезжаем, добираемся до салона связи, покупаем местную симку и всё, вы на связи. Ещё один вариант – SIM-карта для путешествий. Это подходит в тех случаях, когда страны меняются слишком часто. С такой симкой вам не придётся заморачиваться с местными тарифными планами.

Мобильный трафик

Если местную симку вы пока не купили, то лучше сэкономить трафик. Отключите автоматическую синхронизацию. По возможности, интернет лучше тоже отключить, и включать только тогда, когда это действительно нужно.

Оффлайн-данные

Желательно заранее загрузить в смартфон все необходимые данные, чтобы ими можно было воспользоваться без доступа к интернету. К таковым можно отнести карты оффлайн, подтверждения бронирования отеля, QR-коды билетов на самолёт, оффлайновые переводчики или разговорники, путеводители.