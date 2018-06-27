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«Женщины чаще отдаются по капризу, чем по любви.»

— Нинон де Ланкло

Самые опасные страны мира

MagMens
MagMens
27 Июн, 2018 / 75 Просмотров

Все мы любим путешествовать. Однако не все страны одинаково полезны для нашего интеллекта и здоровья.

Компании International SOS и Control Risk на основе огромного объёма статистических данных сделали интерактивную карту мира, раскрасив страны в зависимости от степени риска.

  • Риск для здоровья

  • Опасность нахождения на улице

  • Частота ДТП


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