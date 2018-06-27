Самые опасные страны мира

Все мы любим путешествовать. Однако не все страны одинаково полезны для нашего интеллекта и здоровья.

Компании International SOS и Control Risk на основе огромного объёма статистических данных сделали интерактивную карту мира, раскрасив страны в зависимости от степени риска.

Риск для здоровья

Опасность нахождения на улице