6 мест, которые можно не успеть посетить

Наша планета прекрасна и удивительна. Однако некоторые её части меняются и даже полностью исчезают. Мы собрали топ самых красивых мест на Земле, которые в ближайшие годы могут исчезнуть. Поспешите!
- Арктическая тундра (Аляска, США)
Хрупкая арктическая экосистема из последних сил сдерживает мощное наступление глобального потепления. В последние 10-20 лет тундра медленно превращается в тайгу. Все любители эко-туризма просто обязаны увидеть тундру в первозданном виде.
- Национальный парк Эверглейдс (Флорида, США)
Территория этого волшебного места ввиду деятельности человека в последние годы сократилась вдвое. Глобальные изменения климата вызывают участившиеся засухи и торнадо. Постарайтесь увидеть природу северного побережья Карибского моря, пока она не изменилась полностью.
- Национальный парк Тикаль (Гватемала)
Руины этих пирамид видел каждый. На картинках или в документальных фильмах. Цивилизация Майя жила в этих местах века назад, а теперь лесные пожары, грабительское мародёрство и изменяющиеся погодные условия постепенно стирают остатки известняковых построек на полуострове Юкатан.
- Большой Барьерный риф (Австралия)
Площадь этого кораллового рифа вдоль северо-восточного побережья Австралии составляем более 344 тысяч кв. км. Богатейшая флора и фауна делают это место настоящим раем для любителей природы и моря. Но… глобальное потепление и загрязнение мирового океана постепенно уничтожают это чудо.
- Леса Амазонии (Бразилия)
Крупнейший в мире тропический лес приносит огромную пользу для экологии всего мира. Но гадкие людишки совершенно безответственно вырубают вековые деревья. Спешите увидеть.
- Венецианская лагуна (Италия)
Знаменитый островной город как ни один другой зависит от глобального потепления – ледники тают, уровень мирового океана повышается, и вскоре вода поглотит Венецию. Наши внуки могут уже не увидеть некоторые части града святого Марка.
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