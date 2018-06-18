6 мест, которые можно не успеть посетить

Наша планета прекрасна и удивительна. Однако некоторые её части меняются и даже полностью исчезают. Мы собрали топ самых красивых мест на Земле, которые в ближайшие годы могут исчезнуть. Поспешите!

Арктическая тундра (Аляска, США)

Хрупкая арктическая экосистема из последних сил сдерживает мощное наступление глобального потепления. В последние 10-20 лет тундра медленно превращается в тайгу. Все любители эко-туризма просто обязаны увидеть тундру в первозданном виде.

Национальный парк Эверглейдс (Флорида, США)

Территория этого волшебного места ввиду деятельности человека в последние годы сократилась вдвое. Глобальные изменения климата вызывают участившиеся засухи и торнадо. Постарайтесь увидеть природу северного побережья Карибского моря, пока она не изменилась полностью.

Национальный парк Тикаль (Гватемала)

Руины этих пирамид видел каждый. На картинках или в документальных фильмах. Цивилизация Майя жила в этих местах века назад, а теперь лесные пожары, грабительское мародёрство и изменяющиеся погодные условия постепенно стирают остатки известняковых построек на полуострове Юкатан.

Большой Барьерный риф (Австралия)

Площадь этого кораллового рифа вдоль северо-восточного побережья Австралии составляем более 344 тысяч кв. км. Богатейшая флора и фауна делают это место настоящим раем для любителей природы и моря. Но… глобальное потепление и загрязнение мирового океана постепенно уничтожают это чудо.

Леса Амазонии (Бразилия)

Крупнейший в мире тропический лес приносит огромную пользу для экологии всего мира. Но гадкие людишки совершенно безответственно вырубают вековые деревья. Спешите увидеть.

Венецианская лагуна (Италия)

Знаменитый островной город как ни один другой зависит от глобального потепления – ледники тают, уровень мирового океана повышается, и вскоре вода поглотит Венецию. Наши внуки могут уже не увидеть некоторые части града святого Марка.