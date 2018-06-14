Карточные игры – настоящее мужское занятие: вот почему

История карточных игр очень длинна. В привычном для нас виде колода сформировалась примерно в начале XV века во Франции. За это время появились сотни игр и вариаций колод, но главное остаётся неизменным: это больше мужское занятие, чем женское, и вот почему:

Компактность

Для того, чтобы порезаться в дурака нужна колода карт и небольшой участок ровной поверхности. Очень удобно. Например, для шахмат или нард требуется куда больше пространства, не говоря уже про какой-нибудь футбол или волейбол.

Простота

Да, есть и сложные, длинные игры (преферанс, например), но новички всегда могут сыграть и в более простые игры. Обучение требует всего несколько минут.

Адаптивность

Карточные игры ведутся по правилам, а правила в той или иной компании людей могут по договорённости меняться, что объединяет игроков всех возрастов и национальностей.

Баланс случайности и мастерства

В отличие от, например, игральных костей, в картах важен не только фарт, удача, но и умение. Опытный игрок даже со слабыми картами сможет дать серьёзный бой. Многие считают, что это их роднит с жизнью – важно и отточенное умение, и тонкий расчёт, и магия удачи.

Конкуренция и соревновательность

В любой игре есть победитель, и любой мужчина хочет стать победителем. Азарт и соревновательный дух всегда привлекали нас, а потому, вероятно, карты никогда не выйдут из употребления.

Общение

Во время игры (любой, не только карточной) люди общаются, становятся добрее и ближе. Это отличная разрядка для тех, кому не хватает живого общения. Во время игры можно увидеть весь спектр эмоций – тут и радость от того или иного удачного хода, и огорчение из-за не той карты, и напряжение в ожидании концовки, и лёгкие подколки между игроками.

Таинственность

В шахматах всё сухо – если голова работает, то все ходы можно просчитать, но в картах не так – всегда остаётся простор для непредсказуемости, рассчитать всё на 100% невозможно. Нас привлекает в том числе и это.