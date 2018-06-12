Самые странные вещи, которые можно найти на горе Эверест

Эверест – самая высокая гора в мире: 8848 метров над уровнем моря. Каждый год сотни энтузиастов, любителей и профессионалов совершают свои восхождения. При этом возвращаются они без части своего груза. В последние годы об этой проблеме говорят всё больше и больше – самые популярные тропы уже завалены инородными предметами. Вот самые странные из них:

Открытое кладбище

При попытках восхождения в XX века погибло более 200 смельчаков. И тела большинства из них всё ещё находятся там… Ближе к вершине начинается так называемая «зона смерти» — уровень кислорода падает, и многие неподготовленные людишки погибают. Этот место называют «Радужной долиной». Всё потому, что трупы одеты в разноцветные пуховики и снаряжение. Жутко.

Человеческие фекалии

Удобств тут почти нет. Если вам «придавило», то тут нельзя быстренько отыскать ближайший McDonald’s и сделать все свои дела. Издание Washington Post даже подсчитало общий вес фекалий – около 12 тонн какашек оставляют туристы каждый сезон. В результате многие ручьи оказались загрязнёнными, что уже стало серьёзной проблемой – просто какастрофа!

Тонны мусора

Тут дела ещё хуже, чем с какашками. Люди оставляют огромное количество мусора после себя – сломанное оборудование, порванные палатки, объедки, консервные банки, бумажки, пакеты, бутылки. Разумеется, уборка мусора в таком месте – это достаточно дорогая, трудная и опасная затея. Каждый год туда прётся около 300 «восходунов», и каждый оставляет целый шлейф мусора. Непальцы стараются что-то с этим сделать, пока толку мало. С 2014 года каждый альпинист обязан оставить залог в 4 тысячи долларов. На обратном пути он обязан принести 8 кг мусора, чтобы получить залог обратно.

Дневник одного странного альпиниста

В 1934 году один верующий англичанин из Йоркшира (звали его Морис Уилсон) решил покорить Эверест, пройдя лишь минимальную подготовку и вооружившись верой. Через год нашли его тело, а рядом – дневник. Он поднялся на высоту около 6,5 тысяч метров над уровнем моря, пока его сопровождающие не потребовали прекратить восхождение и вернуться вниз. Парень был оптимистом до самого конца и решил продолжить в одиночку. Его последняя запись в дневнике была такой: «Отрубился опять. Великолепный день».

Гималайский прыгающий паук

Симпатяга, правда? Этот красавец живёт только на Эвересте, на высоте не меньше 6 тысяч метров. Размером он очень мал – всего пара сантиметров. Эти членистоногие умеют прыгать и быстро бегают. Существа как-то приспособились к жизни в условиях разряженного воздуха и низких температур и являются самыми известными жителями Гималаев.

Тело легенды Эвереста

Эверест окутан тайнами и загадками. Одна из таких загадок – кто же всё-таки первым покорил гору? Эндрю Ирвин и Джордж Мэллори в 1924-м или всё-таки Эдмунд Хиллари в 1953-м? Правду узнать почти невозможно, ведь Ирвин и Мэллори погибли. Вполне возможно, это произошло на обратном пути, уже после того, как они покорили вершину. Тело Ирвина так и не нашли, но в 1999 году обнаружили труп Мэллори. Мягкие ткани хорошо сохранились, и выглядело всё невероятно жутко. Хорошо известно, что Мэллори всегда носил с собой фотоаппарат, который так и не нашли. А ведь сделанные кадры могли бы пролить свет на эту тайну.

Окаменевшие останки морских организмов

С точки зрения геологии Гимайлайские горы являются достаточно молодыми – всего 65 миллионов лет. До этого на этом месте был океан между индо-австралийской и евразийской литосферными плитами. Когда же в результате столкновения получились горы, окаменелые останки морских живых организмов оказались на вершине мира.

«Зелёные ботинки»

Среди всех встречающихся трупов некоторые становятся особенно известными. Настолько, что им даже дают прозвища. Например, так случилось с погибшим альпинистом, которого теперь называют «зелёные ботинки». Ярко-зелёные ботинки хорошо видны на северном склоне, и почти каждый альпинист видит их. Точного имени никто не знает. Вероятно, это индиец Цеванг Палхор, погибший во время метели в 1996 году. В 2014 году тело куда-то пропало…

Призраки

Страх смерти и непогребённые тела недостаточно пугают вас? Тогда знайте, что тут ещё и приведения водятся. Об этом сообщает итальянский альпинист Рейнхольд Месснер, один из самых опытных и умелых альпинистов современности. Он, в частности, отметился тем, что первым в мире совершил сольное восхождение, а также первым в мире во время восхождения не использовал кислородные баллоны. В 1980 году он рассказал, что во время восхождения чувствовал присутствие кого-то рядом, кто сопровождал и помогал при восхождении. Можно было бы списать это на галлюцинации, но не только Месснер рассказывал о таких вещах – многие другие альпинисты описывали призрачные силуэты в тех или иных местах.

Ужасающие следы

В фольклоре народов Гималаев давно и прочно укоренились легенды о снежном человеке. В 1951 сказки получили подкрепление в виде обнаруженного следа. После этого началась настоящая йети-мания. В 1959 году даже были изданы специальные правила поведения при встрече с йети. С тех пор находили пучки чёрной шерсти, несколько следов и даже фекалии. Официальная наука пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть существование снежного человека. Анализы ДНК всех найденных «артефактов» дают совсем не романтичные результаты – гималайский медведь.