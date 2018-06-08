Отель-сани

Когда речь идёт о гостиницах, то мы представляем себе капитальное здание, то, что называется недвижимость. Однако, на самом деле, это не всегда так. Возьмём к примеру отель на лыжах – в Финляндии этот проект очень популярен.
Цель создания передвижного отеля на санях – показать постояльцам северное сияние. Небольшие номера 2,5 на 4 метра базируются в Кильписъярви, маленьком городке на севере Финляндии, рядом с норвежской и шведской границами, за полярным кругом. Каждый «номер» имеет стеклянную крышу и боковые стенки для лучшего обзора природы.
С точки зрения удобств эти «номера» отвечают базовым требованиям – большая кровать, ванная комната, газовый обогреватель, стол. Также к услугам гостей снегоступы и лыжи – на тот случай, если вы захотите прогуляться по арктической пустыне. Пока есть только три двухместных «номера».
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