Идея размещать постояльцев в космосе новой не является, однако некоторые авантюристы считают, что реализовать её по силам уже в ближайшие годы. Храбрецы смогут заселиться в космический отель уже в 2022 году – компания Orion Span уже работает над этим проектом.

Технически околоземный отель «Аврора» будет представлять собой модульный космический корабль, ядро которого выведут на орбиту в 2020 году. На начальном этапе гостиница будет в состоянии разместить шестерых взрослых постояльцев. Перед заселением необходимо будет пройти трёхмесячный курс обучения. Стоимость – 9,5 млн. долларов и 80 тысяч предоплаты.

Планируется продавать 12-дневные туры. Всё это время отель-станция будет вращаться вокруг Земли один раз за 90 минут, предоставляя гостям возможно наблюдать 16 раз в сутки цикл восхода и захода солнца.

В более отдалённой перспективе создатели обещают добавить ещё несколько модулей и организовать космический кондоминиум, что существенно снизит стоимость.

