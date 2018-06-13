Мечта социопата – 8 классных мест для любителей тишины

Любите путешествовать и не любите толпы туристов? Прекрасно! Эти места точно придутся вам по душе:
- Бургенланд (Австрия)
Винодельческий регион. Всего в 45 минут от переполненной Вены вы найдёте отличную погоду, красивейшую природу, горы, леса, озеро Нойзидлер-Зе и лишь изредка встречающихся прохожих. Волшебное место для романтиков.
- Котсуолдс (Великобритания)
Сельская местность Туманного Альбиона обладает особым шармом – медленные реки, холмы, красивые небольшие домики, животные (и дикие, и домашние). Есть специальные прогулочный маршрут Cotswold Way, на котором можно повстречать и загородный домик принца Чарльза. Прогулка по его саду совершенно бесплатна.
- Остров Муху (Эстония)
Где искать тихую уединённость если не на острове? Этот клочок земли в Балтийском море даст столь желанную тишину и спокойствие. На острове есть рыбацкая деревушку и даже 5-звёздочный отель.
- Полуостров Беара (Ирландия)
Живописные британские пейзажи – серое небо, каменистые холмы, хмурое море, жиденькая трава, а чаще мох. Полуостров находится на берегу Атлантического океана, на юго-западе Ирландии.
- Лофонтенские острова (Норвегия)
Настоящий рай для любителей хмурой, пасмурной погоды. Тут всегда зябко и сыро, однако многие находят в этом свою прелесть. Грубоватая скандинавская природа позволяет собраться с мыслями и хорошо отдохнуть от городского хаоса.
- Плёс (Россия)
Ивановская область, река Волга. Настоящая русская глубинка всегда настраивает на добрый, философский лад. Здесь глаз радует абсолютно всё – сама Волга, окрестные леса, традиционные русские избы, церкви.
- Северо-Шотландское нагорье (Шотландия)
Гористая часть британских островов очень нравится людям за свою живописную природу – покрытые лишайником нагорья, речушки, замки с привидениями. Местных жителей тут совсем мало.
- Гарзон (Уругвай)
Уругвай – маленькая страна между Аргентиной и Бразилией. Но даже в такой крошечной стране нашлось место для своей, тропической глубинки. Всего час езды от столицы, и вы попадаете в иной, параллельный мир. Пышная природа и аскетизм построек настраивает на рассудительный лад.
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