Мечта социопата – 8 классных мест для любителей тишины

Любите путешествовать и не любите толпы туристов? Прекрасно! Эти места точно придутся вам по душе:

Бургенланд (Австрия)

Винодельческий регион. Всего в 45 минут от переполненной Вены вы найдёте отличную погоду, красивейшую природу, горы, леса, озеро Нойзидлер-Зе и лишь изредка встречающихся прохожих. Волшебное место для романтиков.

Котсуолдс (Великобритания)

Сельская местность Туманного Альбиона обладает особым шармом – медленные реки, холмы, красивые небольшие домики, животные (и дикие, и домашние). Есть специальные прогулочный маршрут Cotswold Way, на котором можно повстречать и загородный домик принца Чарльза. Прогулка по его саду совершенно бесплатна.

Остров Муху (Эстония)

Где искать тихую уединённость если не на острове? Этот клочок земли в Балтийском море даст столь желанную тишину и спокойствие. На острове есть рыбацкая деревушку и даже 5-звёздочный отель.

Полуостров Беара (Ирландия)

Живописные британские пейзажи – серое небо, каменистые холмы, хмурое море, жиденькая трава, а чаще мох. Полуостров находится на берегу Атлантического океана, на юго-западе Ирландии.

Лофонтенские острова (Норвегия)

Настоящий рай для любителей хмурой, пасмурной погоды. Тут всегда зябко и сыро, однако многие находят в этом свою прелесть. Грубоватая скандинавская природа позволяет собраться с мыслями и хорошо отдохнуть от городского хаоса.

Плёс (Россия)

Ивановская область, река Волга. Настоящая русская глубинка всегда настраивает на добрый, философский лад. Здесь глаз радует абсолютно всё – сама Волга, окрестные леса, традиционные русские избы, церкви.

Северо-Шотландское нагорье (Шотландия)

Гористая часть британских островов очень нравится людям за свою живописную природу – покрытые лишайником нагорья, речушки, замки с привидениями. Местных жителей тут совсем мало.

Гарзон (Уругвай)

Уругвай – маленькая страна между Аргентиной и Бразилией. Но даже в такой крошечной стране нашлось место для своей, тропической глубинки. Всего час езды от столицы, и вы попадаете в иной, параллельный мир. Пышная природа и аскетизм построек настраивает на рассудительный лад.