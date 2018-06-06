10 мест для отдыха в июле

Лето началось, пора бы и об отдыхе подумать и начать планировать.

Мармарис (Турция)

Воздух – 22-33 градуса.

Вода – 23-26 градусов.

Виза для россиян – не нужна.

Проживание – от 750 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 23 т.р.

Турция – самый классный вариант для любителей моря по соотношению цены и качества. Мармарис раскинулся в месте слияния Эгейского моря со Средиземным. Тут красивая природа, удобный чистые пляжи, тёплая вода, умеренные цены, множество экскурсий.

Тенерифе (Испания)

Воздух – 22-29 градусов.

Вода – 23-25 градусов.

Виза для россиян – шенгенская.

Проживание – от 1000 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 48 т.р.

Знаменитые Канары и их административный центр город Тенерифе. Архипелаг очень приятен тем, что тут нет адского пекла, как в Турции или Греции. Даже в разгар лета тут не слишком жарко. Помимо купания и загорания тут можно осмотреть природные красоты – множество эко-экскурсий по островам и океану, огромный ботанический сад, зоопарк и многое другое.

Маэ (Сейшельские острова)

Воздух – 24-29 градусов.

Вода – 25 градусов.

Виза для россиян – не нужна (не более 30 дней).

Проживание – от 4500 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 48 т.р.

Крупнейший и самый популярный у туристов остров архипелага – Маэ. Тут есть абсолютно всё, что нужно для райского отдыха – прекрасное море (точнее Индийский океан), нежаркая погода, дайвинг, сёрфинг, водные лыжи. В столице государства Виктории обязательно сходите в национальный ботанический сад.

Нади (Фиджи)

Воздух – 22-28 градусов.

Вода – 27 градусов.

Виза для россиян – не нужна (не более 30 дней).

Проживание – от 950 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 105 т.р.

Да, дорого, но оно того стоит. Островное государство в Тихом океане, настоящий другой мир, параллельная Вселенная. Тут всё иначе. Природные красоты оставят неизгладимый след в вашей душе – лазурь океана, песочные пляжи, буйная растительность, коралловые рифы…

Наксос (Греция)

Воздух – 24-30 градусов.

Вода – 24 градуса.

Виза для россиян – шенгенская.

Проживание – от 1500 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 33 т.р.

Тут родился Дионис, бог вина. Это наложило отпечаток на весь образ жизни островитян. Приобщиться к нему можете и вы. Если, конечно, вам по душе отдых на расслабоне – вино, вкусная еда, купание, загар, экскурсии.

Мадрид (Испания)

Воздух – 21-32 градуса.

Виза для россиян – шенгенская.

Проживание – от 1000 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 27 т.р.

12-14 июля тут пройдёт музыкальный фестиваль, соединяющий в себе рок, попсу и альтернативу. Приедут Depeche Mode, Jack White, Queens of the Stone Age, Pearl Jam, Arctic Monkeys и другие. Помимо этого, в столице Испании вы найдёте целую россыпь интересностей – музеи, памятники, парки.

Вашингтон (США)

Воздух – 21-28 градусов.

Виза для россиян – американская.

Проживание – от 2000 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 57 т.р.

Столица сильнейшего государства мира. Уже только поэтому стоит тут побывать. И сделать это лучше именно в начале июля, ведь 4 числа тут национальный праздник – День независимости. В честь грандиозного события устраиваются парады, фестивали и ярмарки.

Нови-Сад (Сербия)

Воздух – 20-24 градуса.

Виза для россиян – не нужна (не более 30 дней).

Проживание – от 700 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 21 т.р.

12-15 июля в дружественной Сербии будет Exit, фестиваль инди и электроники. Ожидается более полутора сотен тысяч туристов со всего мира. Само событие будет проводиться в древней крепости на берегу Дуная рядом с городом Нови-Сад, около часа на автобусе из белградского аэропорта.

Париж (Франция)

Воздух – 18-23 градуса.

Виза для россиян – шенгенская.

Проживание – от 1700 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 24 т.р.

Ещё один национальный праздник в нашем списке – 14 июля, день взятия Бастилии. Этот день считают днём рождения французской республики, пришедшей на смену французской монархии. В честь этого праздника во всех крупных городах страны будут парады, фестивали, фейерверки и прочие атрибуты праздника.

Сплит (Хорватия)

Воздух – 21-32 градуса.

Виза для россиян – шенгенская.

Проживание – от 1000 руб.

Перелёт из Москвы и обратно – от 27 т.р.

Ещё один музыкальный фестиваль. Курортный городок Сплит будет принимать Ultra Europe 6-8 июля. Среди звёзд уже точно будут David Guetta, Armin Van Buren, Afrojack. Помимо самого фестиваля тут можно отлично провести время на экскурсиях по древнему городу, живописным горам и лазурному морю (Адриатическому).