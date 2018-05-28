Вы только посмотрите на этот единственный в своём роде подводный отель от Conrad Hotels and Resorts!

Называется от «Мурака», что означает «коралл» в перевод с мальдивского языка. Все номера этого заведения расположение на глубине 10 метров ниже уровня океана. В номерах постояльцы найдут огромную кровать – королевский размер! Есть гостиная, ванная и ещё несколько комнат на втором уровне. Всё вместе напоминает дворец в Атлантиде. Почти все стены тут сделаны из стекла, чтобы можно было погрузиться в подводные пейзажи с проплывающими рыбами и океанической растительностью. Стоит упомянуть, что в этих местах водится множество фосфоресцирующих организмов, которые сделают вид из вашего номера воистину фантастическим.

Автор проекта – архитектор Ахмед Салем. По его словам, отдых в таком номере позволит расслабиться и подумать о себе и своей жизни.

Цена номера – 50 тысяч долларов за ночь.

