Неизвестная Италия – 10 НЕпопсовых мест, которые стоит посетить

Бывалые туристы подтвердят, что в каждом уголке мира есть недооценённые достопримечательности. Сегодня мы поговорим об таких местах в Италии. Тут не только Рим, Венеция и Флоренция.

Чинкве-Терре

Под этим названием на туристических картах обозначен национальный парк, в котором объединяются пять небольших городков на западе страны – Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Риомаджоре и Манаролла. Тут несколько живописнейших пешеходных маршрутов – цветы, море, замки и скалы. Также осмотреть этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО можно с воды – здесь много туристических корабликов. Добраться можно из Генуи или Милана на поезде – всего 2-3 часа в пути, и вы вкусите весь колорит итальянской глубинки!

Стреза и Борромейские острова

Север Италии, Ломбардия. Городишко Стреза считается одним из самых красивых среди захолустных населённых пунктов. Окружён он горами и прижат к озеру Маджоре. Всё, что нужно для экотуризма. Есть и традиционные европейские достопримечательности – монастырь Санта-Катарина, старинная крепость, несколько роскошных вилл. На озере Маджоре также имеется небольшой архипелаг. Между островками курсируют экскурсионные кораблики. Добраться можно из Милана на поезде – всего около часа пути.

Турин

Любители футбола знают об этом городе, однако с туристической точки зрения этот промышленный городок на севере страны не очень популярен. И зря. По архитектурной насыщенности он не уступает Флоренции – замки, базилики, храмы, а местная картинная галерея может конкурировать если не с Римом, то с Миланом точно. Добраться сюда из Москвы можно прямым рейсом – очень удобно.

Бергамо

Этот небольшой городок у подножия Альп привлекает и рукотворными красотами, и природным великолепием. Средневековые замки и базилики органично вписываются в живописные холмы и леса. Добраться сюда тоже труда не составит – есть прямые рейсы из Москвы и не только.

Лимоне-суль-Гарда

Ещё один чудный городок на севере. Ютится он на берегу озера Гарда. Тут просто невероятно красиво – лазурная вода озера, нависающие скалы, «игрушечные» домики и лимонные деревья повсюду! Добраться сюда, увы, не так просто – сначала нужно доехать на поезде из Милана, Вероны или Бергамо до местечка Дезенцано-дель-Гарда, а тут уже сесть на автобус до Лимоне.

Червиния

Самый север Италии, граница со Швейцарией. Вообще этот городок считается горнолыжным курортом, однако посетить его приятно в любое время года. Классические альпийские пейзажи хороши и летом, и зимой. Доехать сюда можно на автобусе из Турина или Милана.

Монтекатини-Терме

Движемся чуть южнее, в Тоскану. Главная фишка городка – термальные источники, а значит купальный сезон тут не заканчивается никогда. Тут множество палаццо, замков и базилик. Также можно сгонять на день или два в соседние Флоренцию, Пизу или Лукку. Рядом расположен городок Пистойя, родина пистолетов. Добраться в Монтекатини можно из Флоренции или Пизы (там есть международные аэропорты) на поезде – около часа пути.

Орбетелло

Ещё южнее. Этот курортный городок итальянцы просто обожают, а вот иностранцы о нём почти ничего не знают. Расположен он на юге Тосканы, на западном побережье Апеннинского полуострова. Тут невероятно красивая природа – солнечные пляжи, песчаные косы, лазурное море. Лучше всего сюда добираться из Рима или Пизы – время в пути на поезде составит около 2 часов.

Тиволи

35 км от миллионника Рима, 40 минут на электричке или автобусе. Тут полным-полно архитектурных красот, которые ничем не уступают римским. К тому же не забываем о живописном плоскогорье. Ехать сюда лучше весной или осенью – летом слишком жарко.

Амальфи

Окрестности Неаполя. Местечко Амальфи притаилось между скалами. Оно представляет собой причудливый «салат» из разноцветных домишек, песчаных пляжей, скал и камней кремового цвета и большого количества яркого солнечного цвета. Встречается и изысканная архитектура. Добраться сюда можно из Неаполя за час или из Рима за три.