Игры для тех, кто любит поломать голову

В большинстве своём компьютерные игры не требуют фантазии и мысли – только ловкость пальцев. Но попадаются такие игры, где мозги действительно пригодятся. Таких не слишком много, но мы составили из них топ.

The Talos Principle

Удивительная игра от студии, которая полтора десятка лет не выпускала ничего стоящего, лишь адд-оны к бешеной стрелялке Serious Sam. Игрушка оказалась просто переполненной остроумными задачками. Игрокам придётся как следует поломать голову над тем, как пройти хотя бы небольшую часть сюжета. Внешне всё выглядит как смесь Древней Греции, Средневековья, Стимпанка и научно-фантастического будущего. Кроме того, в процессе прохождения героем поднимаются серьёзные философские вопросы.

Antichamber

Прекрасная логическая игра, которая заставляет играющего искать наименее очевидные решения. Антураж игры больше напоминает что-то сюрреалистическое или галлюциногенное. С самого начала нет никаких объяснений что, как и зачем нужно делать. Кому-то, возможно, и не понравится, но запомнится надолго, это уж точно.

Beholder

А это более приземлённая, практичная игра. Тут нет оторванности от реального мира. Решаемые задачи здесь более простые (в хорошем смысле). Игру с натяжкой можно назвать симулятором управдома, эдаким тайкуном тоталитарного государства. Главная цель – шпионить, подслушивать, вынюхивать тайны жильцов дома и писать куда следует. Игра отличается ещё и тем, что сюжет здесь абсолютно нелинейный, что так нравится любителям нестандартных игр.

Stephen’s Sausage Roll

Суть игры проста до примитива – жарить сосиски. Но делать это не так просто. В результате всё превращается в захватывающий пазл с множеством решений. Графика достаточно примитивная, но в процессе игры это не замечается.

The Witness

Ещё одна немного сумасшедшая игра. Кажется, что сюжет соткан из тысяч безумных снов. Отличный набор разнообразных загадок. В процессы игры человек учится замечать детали, которые на первый взгляд могут показаться несущественными.