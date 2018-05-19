Пауло Коэльо и его 9 советов путешественникам

Известный бразильский «пилигрим» не понаслышке знает, как вобрать из путешествия всё наиболее ценное. В своём блоге он привёл ряд советов для тех, кто решил посмотреть другие уголки мира.

Избегайте музеев

Конечно, изначально вы можете подумать: «Что за чушь вы несёте, необразованные?». Да, да, всё верно, но если чуть-чуть поразмыслить…

Вот вы попали в совершенно незнакомый город. Не лучше ли будет начать знакомство с ним здесь и сейчас, а не изучать его историю?

Несомненно, музеи очень важны, и это неоспоримый факт. Но мы не обязаны посещать их только из-за того, что так положено и принято. Всё же поход в музей должен быть осознанным решением и без подготовки, походы по музеям окажутся лишь бездумной тратой драгоценного времени. Чтобы насладиться музейным искусством, вы должно иметь четкое представление и понимание об истории или искусстве. Если вы ничего не знаете о городе и стране, куда приехали, то музей даст вам лишь 5% удовольствия. Сходив в музей для «галочки», вы не испытаете тех самых трепетных чувств и эмоций, а увиденное, совсем скоро позабудется.

Заглядывайте в бары

Настоящая городская жизнь раскрывается в полной мере только тут, но не в музеях. Речь не о ночных клубах, а о небольших уютных барах (пабах), где люди отдыхают после рабочего дня. Поговорить с совершенно незнакомыми людьми о погоде, политике, жизни в целом. Обязательно купите местную прессу, наблюдайте за людьми. Если вы заметили, как кто-то увлеченно ведёт беседу, не стесняйтесь, присоединитесь к ним.

Общайтесь с людьми

Лучшими гидами неоспоримо являются местные жители. Люди, родившиеся и живущие здесь, будут знать о городе чуть ли не всё — туристические агентства даже рядом не стояли. Прямо на улице разговоритесь с местными жителями и поинтересуйтесь, например, о том, как добраться до собора, в который вы намереваетесь поехать и т.д. Если же первый попавшийся житель покажется вам молчаливым и незаинтересованным в беседе, подойдите ко второму, третьему. Я уверен, что, в конце концов, вы обязательно встретите человека, которой вам поможет и составит компанию.

Путешествуйте в одиночку

Или если имеется вторая половинка, то берете её с собой и отправляйтесь исследовать мир. Именно так вам удастся почувствовать атмосферу другой жизни, окутывающую вас с ног до головы. Вы поймёте жизнь нового города, его ритм. А этого никак не получится добиться в составе туристической группы, где вы будете находиться в кругу своих же соотечественников.

Старайтесь уйти от сравнений

Не сравнивайте цены, уровень жизни, экологическую ситуацию – не стоит! Сейчас вы отдыхаете, вы приехали набраться сил, восстановить жизненный баланс, так что не занимайтесь тем, что только отнимет у вас силы и приведет ваши мысли к негативу. Вашей целью должно стать изучение того, как же живут люди там, где вы находитесь сейчас, в чём заключается их отличие от вашей жизненной позиции, чему они могут вас научить, что их мотивирует.

Не бойтесь заблудиться

Не знаете язык? Это не сильно затруднит путешествие! Я был в различных уголках планеты и порой попадал туда, где не мог связать и трёх слов. И в любой подобной ситуации я получал помощь. Очень многие бояться потеряться в городе, после того как они выйдут на улицу. А для того чтобы этого не произошло, (небольшой лайфхак) носите с собой визитку отеля и если вы запутаетесь, покажите визитку таксисту, и он отвезёт вас обратно в гостиницу.

Не покупайте очень много вещей

Не скупайте всё подряд, тратьте деньги с умом. Приобретайте только те вещи, которые не придётся нести с собой: не скупитесь на экскурсиях, обедах в ресторане, билетах на оперу и т.д., и если вы уж очень сильно захотели что-то купить, помните, что сейчас информационный век, онлайн покупки уже не новшество. К тому же не придётся доплачивать за багаж.

Не спешите

Намного лучше познать жизнь одного места и окунуться в его атмосферу на 5-7 дней, чем обойти за это время несколько городов. Во-первых, за это время вы не успеете проникнуть в них и вдохнуть их атмосферу, во-вторых, после завершения тура вы будете испытывать запутанное чувство, которое можно сравнить с блюдами в ресторане: вроде бы всё попробовал, но не наелся.

Ищите неизвестные маршруты и достопримечательности

Как сказал однажды Генри Миллер, намного лучше отыскать церквушку, о которой никто не знает, чем поехать в Рим и топать в Сикстинскую капеллу, о которой вы уже читали и видели документальные фильмы сто раз. Разумеется, посетить её стоит, но не пренебрегайте прогулками по малоизвестным улочкам, небольшими уютными ресторанчиками. Будьте свободными!