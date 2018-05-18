Кино для вечно занятых людей

Тем, кто не располагает большим количеством свободного времени, и не может выделить 1,5 -2 чтобы посмотреть какой-то фильм, стоит присмотреться к короткометражкам. Не думайте, что подобный формат используют только неопытные режиссеры или студенты киношкол. Короткометражные фильмы снимают и великие режиссеры.
Конечно, по сравнению с полноценными фильмами, их бюджет значительно скромнее, но этот фактор никак не сказывается на наличии интересных сюжетов. А отыскать такие фильмы в интернете намного проще, чем кажется. Короткометражные фильмы по длительности составляют не больше 40 минут. Так как их производство выходит значительно дешевле, с них чаще начинают свой карьерный рост режиссеры-новички, но и этот факт не является свидетельством их второсортности.
Из-за того, что изначально на прибыль никто не рассчитывает, режиссеры свободно демонстрируют свои идеи, чего очень трудно добиться в полнометражном, «большом» кино.
В 2012 году по просьбе журнала Sight & Sound критики отобрали лучшие короткометражки. В ТОП-5 были включены киноработы Луиса Бюноэля, Бастера Китона, Криса Сервера. Не мог не войти в список и первый фантастический фильм в истории фильмографии «Путешествие на луну» Жоржа Мельеса.
Не остались в стороне и киноакадемии. В 2016 году известную награду «Оскар» взяли картины: «Заика», «Медвежья история», и «Девушка в реке: Цена прощения». Периодически кинотеатры демонстрируют подборки Best Shorts.
Но даже если вы не смогли попасть на показ, не расстраивайтесь, посмотреть короткометражки можно на YouTube.
- Мультипликационные корометражки
Для мультиков такой формат подходит просто отлично.
- Немного ностальгии
Такой формат был очень популярен в СССР. В то время часто выпускались различные киножурналы — сборники недлинных историй. Один из самых известных — «Ералаш», но это всё-таки… как бы это выразиться… немного не то. Куда уместнее вспомнить короткие фильмы «Самогонщики», «Напарники» или хотя бы сериал «Фитиль».
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