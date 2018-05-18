Кино для вечно занятых людей

Тем, кто не располагает большим количеством свободного времени, и не может выделить 1,5 -2 чтобы посмотреть какой-то фильм, стоит присмотреться к короткометражкам. Не думайте, что подобный формат используют только неопытные режиссеры или студенты киношкол. Короткометражные фильмы снимают и великие режиссеры.

Конечно, по сравнению с полноценными фильмами, их бюджет значительно скромнее, но этот фактор никак не сказывается на наличии интересных сюжетов. А отыскать такие фильмы в интернете намного проще, чем кажется. Короткометражные фильмы по длительности составляют не больше 40 минут. Так как их производство выходит значительно дешевле, с них чаще начинают свой карьерный рост режиссеры-новички, но и этот факт не является свидетельством их второсортности.

Из-за того, что изначально на прибыль никто не рассчитывает, режиссеры свободно демонстрируют свои идеи, чего очень трудно добиться в полнометражном, «большом» кино.

В 2012 году по просьбе журнала Sight & Sound критики отобрали лучшие короткометражки. В ТОП-5 были включены киноработы Луиса Бюноэля, Бастера Китона, Криса Сервера. Не мог не войти в список и первый фантастический фильм в истории фильмографии «Путешествие на луну» Жоржа Мельеса.



Не остались в стороне и киноакадемии. В 2016 году известную награду «Оскар» взяли картины: «Заика», «Медвежья история», и «Девушка в реке: Цена прощения». Периодически кинотеатры демонстрируют подборки Best Shorts.



Но даже если вы не смогли попасть на показ, не расстраивайтесь, посмотреть короткометражки можно на YouTube.

Мультипликационные корометражки

Для мультиков такой формат подходит просто отлично.





Немного ностальгии

Такой формат был очень популярен в СССР. В то время часто выпускались различные киножурналы — сборники недлинных историй. Один из самых известных — «Ералаш», но это всё-таки… как бы это выразиться… немного не то. Куда уместнее вспомнить короткие фильмы «Самогонщики», «Напарники» или хотя бы сериал «Фитиль».

