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«Прилив сил оказался настолько высоким, что затопил всё желание работать.»

— Юрий Татаркин

Кино для вечно занятых людей

MagMens
MagMens
18 Май, 2018 / 28 Просмотров

Тем, кто не располагает большим количеством свободного времени, и не может выделить 1,5 -2 чтобы посмотреть какой-то фильм, стоит присмотреться к короткометражкам.  Не думайте, что подобный формат используют только неопытные режиссеры или студенты киношкол. Короткометражные фильмы снимают и великие режиссеры.

Конечно, по сравнению с полноценными фильмами, их бюджет значительно скромнее, но этот фактор никак не сказывается на наличии интересных сюжетов. А отыскать такие фильмы в интернете намного проще, чем кажется. Короткометражные фильмы по длительности составляют не больше 40 минут. Так как их производство выходит значительно дешевле, с них чаще начинают свой карьерный рост режиссеры-новички, но и этот факт не является свидетельством их второсортности.

Из-за того, что изначально на прибыль никто не рассчитывает, режиссеры свободно демонстрируют свои идеи, чего очень трудно добиться в полнометражном, «большом» кино.

В 2012 году по просьбе журнала Sight & Sound критики отобрали лучшие короткометражки. В ТОП-5 были включены киноработы Луиса Бюноэля, Бастера Китона, Криса Сервера. Не мог не войти в список и первый фантастический фильм в истории фильмографии «Путешествие на луну» Жоржа Мельеса.

Не остались в стороне и киноакадемии. В 2016 году известную награду «Оскар» взяли картины: «Заика», «Медвежья история», и «Девушка в реке: Цена прощения». Периодически кинотеатры демонстрируют подборки Best Shorts.

Но даже если вы не смогли попасть на показ, не расстраивайтесь, посмотреть короткометражки можно на YouTube.

  •  Мультипликационные корометражки

Для мультиков такой формат подходит просто отлично.

  •  Немного ностальгии

Такой формат был очень популярен в СССР. В то время часто выпускались различные киножурналы — сборники недлинных историй. Один из самых известных — «Ералаш», но это всё-таки… как бы это выразиться… немного не то. Куда уместнее вспомнить короткие фильмы «Самогонщики», «Напарники» или хотя бы сериал «Фитиль».


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