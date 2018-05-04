10 романтичных городов мира

Даже суровому мужику не повредит немного романтики, и вот 10 самых подходящих для этого городов.

Квебек (Канада)

Квебек можно именовать Американской Европой (или более точно – Американской Францией): уютные улочки, 300-летние домишки, а местная природа впечатляет великолепными и неповторимыми видами. Одним из наиболее популярных мест является панорама водопада Монморанси, а также впечатляющая картина, открывающаяся в области реки Святого Лаврентия.

Аспен (США)

Аспен – это популярный горнолыжный курорт, расположившийся в штате Колорадо. Город является излюбленным местом не только обычных туристов, но и знаменитостей. Часто здесь отдыхают Орландо Блум, Джессика Альба и др. Многие из них имеют там свои апартаменты. Снежные массивные горы и резкие спуски, перехватывающие дыхание… что может быть лучше для романтичного отдыха? К тому же есть повод вспомнить бессмертную комедию «Dumd and Dumber».

Чарлстон (США)

Прекрасный уютный городок в Америке, штат Южная Королина. Здесь вы можете насладиться прогулками вокруг уютных пряничных домиков теплых нежных тонов, зданий, выполненных в стиле antebellum. А если вам удастся посетить Чарлстон в теплое время, то вас окутают незабываемые и дурманящие голову ароматы местных цветов. Кто-то скажет, что это захолустье. Даже если так, то романтике это не помеха!

Рим (Италия)

Рим привлекает многих своей неповторимой архитектурой, атмосферой, большим количеством интересных местных ритуалов. Если вы собрались посетить Рим, то обязательно включите в список мест для посещения — Испанскую лестницу, насладитесь джелато, и конечно же, не забудьте кинуть монетку в фонтан Треви, чтобы когда-нибудь снова приехать сюда и снова окунуться в местные красоты.

Сан-Себастьян (Испания)

Город Сан-Себястьян имеет удивительную историю своего происхождения. Все началось с того, что Наполеон решил возвести свой летний замок в Биаррице. После него испанские правители решили последовать его примеру и превратили захудалую баскскую деревушку в Бискайском заливе в один из самых роскошных и красивый городков страны.

Кармел (США)

Кармел — удивительный уголок с невероятной природой. Первыми жильцами он создавался в образе деревушки посреди леса с удивительными видами на прекрасный белый пляж, именно таким он остался и по сей день. Вы сможете насладиться отдыхом в этом райском месте, проживая в уютных домишках с незабываемыми видами на Тихий океан.

Сан-Мигель-де-Альенде (Мексика)

Прекрасный мексиканский город с длиннющим названием. Местная архитектура и популярные достопримечательности, находящиеся под защитой ЮНЕСКО, привлекают многих. Обратите внимание на старинные соборы, наряженные в яркие сочные цвета! Не забудьте посетить местные галереи, которые разместились в Fábrica La Aurora, ведь городишко по праву считает одним из центров современного искусства.

Флоренция (Италия)

Итальянский городок — эпицентр эпохи Возрождения, наполненный шедеврами архитектуры (и не только), наслаждаться которыми в одиночку просто преступно. Среди многих известных мест можно отметить площадь Микеланджело. С неё открывается великолепная картина на собор Санта-Мария-дель-Фьоре и терракотовую кровлю.

Венеция (Италия)

И вновь Италия. Перечислять романтические города мира и не упомянуть Венецию — было бы большим грехом. Как же прекрасно наслаждаться венецианскими каналами, проплывая на гондолах с лирическими песнопениями гондольера, уютными улочками, храмами и кухней.

Париж (Франция)

Куда же без города огней? Вариантов для свиданий в столице Франции – предостаточно: утром можно заглянуть за свежим багетом и сыром в ближайшую булочную и устроить пикник на природе или насладиться завтраком на летней террасе. Днем пройтись по уютным улицам Монмартра и садам Тюильри, заглянуть в Лувр, а вечером под великолепный французский закат взобраться на известный символ Парижа — Эйфелеву башню.