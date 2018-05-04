10 романтичных городов мира

Даже суровому мужику не повредит немного романтики, и вот 10 самых подходящих для этого городов.
- Квебек (Канада)
Квебек можно именовать Американской Европой (или более точно – Американской Францией): уютные улочки, 300-летние домишки, а местная природа впечатляет великолепными и неповторимыми видами. Одним из наиболее популярных мест является панорама водопада Монморанси, а также впечатляющая картина, открывающаяся в области реки Святого Лаврентия.
- Аспен (США)
Аспен – это популярный горнолыжный курорт, расположившийся в штате Колорадо. Город является излюбленным местом не только обычных туристов, но и знаменитостей. Часто здесь отдыхают Орландо Блум, Джессика Альба и др. Многие из них имеют там свои апартаменты. Снежные массивные горы и резкие спуски, перехватывающие дыхание… что может быть лучше для романтичного отдыха? К тому же есть повод вспомнить бессмертную комедию «Dumd and Dumber».
- Чарлстон (США)
Прекрасный уютный городок в Америке, штат Южная Королина. Здесь вы можете насладиться прогулками вокруг уютных пряничных домиков теплых нежных тонов, зданий, выполненных в стиле antebellum. А если вам удастся посетить Чарлстон в теплое время, то вас окутают незабываемые и дурманящие голову ароматы местных цветов. Кто-то скажет, что это захолустье. Даже если так, то романтике это не помеха!
- Рим (Италия)
Рим привлекает многих своей неповторимой архитектурой, атмосферой, большим количеством интересных местных ритуалов. Если вы собрались посетить Рим, то обязательно включите в список мест для посещения — Испанскую лестницу, насладитесь джелато, и конечно же, не забудьте кинуть монетку в фонтан Треви, чтобы когда-нибудь снова приехать сюда и снова окунуться в местные красоты.
- Сан-Себастьян (Испания)
Город Сан-Себястьян имеет удивительную историю своего происхождения. Все началось с того, что Наполеон решил возвести свой летний замок в Биаррице. После него испанские правители решили последовать его примеру и превратили захудалую баскскую деревушку в Бискайском заливе в один из самых роскошных и красивый городков страны.
- Кармел (США)
Кармел — удивительный уголок с невероятной природой. Первыми жильцами он создавался в образе деревушки посреди леса с удивительными видами на прекрасный белый пляж, именно таким он остался и по сей день. Вы сможете насладиться отдыхом в этом райском месте, проживая в уютных домишках с незабываемыми видами на Тихий океан.
- Сан-Мигель-де-Альенде (Мексика)
Прекрасный мексиканский город с длиннющим названием. Местная архитектура и популярные достопримечательности, находящиеся под защитой ЮНЕСКО, привлекают многих. Обратите внимание на старинные соборы, наряженные в яркие сочные цвета! Не забудьте посетить местные галереи, которые разместились в Fábrica La Aurora, ведь городишко по праву считает одним из центров современного искусства.
- Флоренция (Италия)
Итальянский городок — эпицентр эпохи Возрождения, наполненный шедеврами архитектуры (и не только), наслаждаться которыми в одиночку просто преступно. Среди многих известных мест можно отметить площадь Микеланджело. С неё открывается великолепная картина на собор Санта-Мария-дель-Фьоре и терракотовую кровлю.
- Венеция (Италия)
И вновь Италия. Перечислять романтические города мира и не упомянуть Венецию — было бы большим грехом. Как же прекрасно наслаждаться венецианскими каналами, проплывая на гондолах с лирическими песнопениями гондольера, уютными улочками, храмами и кухней.
- Париж (Франция)
Куда же без города огней? Вариантов для свиданий в столице Франции – предостаточно: утром можно заглянуть за свежим багетом и сыром в ближайшую булочную и устроить пикник на природе или насладиться завтраком на летней террасе. Днем пройтись по уютным улицам Монмартра и садам Тюильри, заглянуть в Лувр, а вечером под великолепный французский закат взобраться на известный символ Парижа — Эйфелеву башню.
-
1 Пауло Коэльо и его 9 советов путешественникам
-
2 Места Земле, которые ещё не исследовали
-
3 Отель-пузырь
-
4 Футуристические города, которые уже существуют
-
5 Туристическая страховка – что нужно знать
-
6 Когда хочется всё бросить и улететь – 10 вариантов на майские праздники
-
7 Италия – как отдохнуть дёшево
-
8 TravelTime Maps — сервис для заядлых путешественников
-
9 Самые необычные напитки, которые обязательно нужно попробовать – ТОП-6
-
10 Самые странные вещи из Чернобыля