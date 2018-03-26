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«Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если проблема неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно.»

— Далай Лама

10 лучших фильмов о России, снятых за рубежом

MagMens
MagMens
26 Мар, 2018 / 846 Просмотров

Западная культура видит нашу цивилизацию несколько иначе.

Последнее воскресение (2009)

  • Биография, мелодрама.
  • Германия, Великобритания.

В основу сюжета лёг биографический роман Джея Парини о последней части жизни Льва Толстого. Известный писатель вдруг отказался от дворянского титула, большей части своей обширной собственности и даже от православия. Разумеется, близкие не понимают его, из-за чего между ними разгорается настоящий конфликт.

Ваня на 42-й улице (1994)

  • Комедия, мелодрама.
  • США.

Захудалый нью-йоркский театр решил поставить пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня». У труппы нет реквизита и декораций, но даже в таком стеснённом положении они стараются воссоздать атмосферу русской глубинки на другом конце света. Получается неплохо.

Красные (1981)

  • Драма, мелодрама.
  • США.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Американский журналист Джон Рид становится свидетелем Октябрьской революции. Он проникается идеями Маркса и Энгельса и хочет устроить то же самое в США.

К-19 (2002)

  • Военный, драма.
  • США, Канада, Великобритания.

В фильме рассказывается об экипаже советской подводной лодки. Во время плавания вышла из строя ядерная силовая установка. Моряки, рискуя жизнями, стараются починить её и вернуться домой.

Враг у ворот (2001)

  • Драма, военный.
  • США, Германия, Франция, Великобритания.

Сталинградская битва. На фоне величайшей битвы в истории человечества разворачивается поединок снайперов. Наш Вася Зайцев, как вы уже догадались, победит. Очень зрелищный фильм не без стереотипов.

Доктор Живаго (1965)

  • Драма, мелодрама.
  • США, Великобритания, Италия.

Как видно из названия, фильм представляет собой экранизацию знаменитого романа Бориса Пастернака. События Первой мировой войны и Октябрьской революции тут показаны были так, что в СССР почли себя оскорблёнными. А западной публике очень понравилось – большие кассовые сборы и положительные отзывы.

Ниночка (1939)

  • Комедия, мелодрама.
  • США.

Советское правительство посылает в Париж трёх товарищей для сбыта конфискованных дворянских драгоценностей. Прибыв в город огней, все товарищи настолько влюбляются в атмосферу, что всеми правдами и неправдами стараются остаться там подольше. После некоторого ожидания за ними посылают идейную революционерку Нину Якушову, которой необходимо вернуть на родину негодяев.

Николай и Александра (1971)

  • Биография, драма.
  • США, Великобритания.

Биографический фильм о последнем русском императоре и его семье – женитьба, рождение наследника, светская жизнь, революция, трагедия.

Любовь и смерть (1975)

  • Комедия.
  • США.

Отличная пародия на самые тёмные и гнетущие черты русской классической литературы от Вуди Аллена. Герои зачастую пускаются в предельно пространные монологи и рассуждения о самых разных сторонах жизни.

Русские идут! Русские идут! (1966)

  • Комедия.
  • США.

Ещё один фильм о советской подлодке. На этот раз в более весёлом ключе. Подлодка села на мель около какого-то американского острова. Экипаж решает по-тихому постараться сдёрнуть её с мели и убраться. Местное население, разумеется, впадает в панику, предчувствуя ядерную войну. Комедия высмеивает чрезмерную паранойю с обеих сторон во время Холодной войны.


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