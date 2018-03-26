10 лучших фильмов о России, снятых за рубежом

Западная культура видит нашу цивилизацию несколько иначе.
Последнее воскресение (2009)
- Биография, мелодрама.
- Германия, Великобритания.
В основу сюжета лёг биографический роман Джея Парини о последней части жизни Льва Толстого. Известный писатель вдруг отказался от дворянского титула, большей части своей обширной собственности и даже от православия. Разумеется, близкие не понимают его, из-за чего между ними разгорается настоящий конфликт.
Ваня на 42-й улице (1994)
- Комедия, мелодрама.
- США.
Захудалый нью-йоркский театр решил поставить пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня». У труппы нет реквизита и декораций, но даже в таком стеснённом положении они стараются воссоздать атмосферу русской глубинки на другом конце света. Получается неплохо.
Красные (1981)
- Драма, мелодрама.
- США.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. Американский журналист Джон Рид становится свидетелем Октябрьской революции. Он проникается идеями Маркса и Энгельса и хочет устроить то же самое в США.
К-19 (2002)
- Военный, драма.
- США, Канада, Великобритания.
В фильме рассказывается об экипаже советской подводной лодки. Во время плавания вышла из строя ядерная силовая установка. Моряки, рискуя жизнями, стараются починить её и вернуться домой.
Враг у ворот (2001)
- Драма, военный.
- США, Германия, Франция, Великобритания.
Сталинградская битва. На фоне величайшей битвы в истории человечества разворачивается поединок снайперов. Наш Вася Зайцев, как вы уже догадались, победит. Очень зрелищный фильм не без стереотипов.
Доктор Живаго (1965)
- Драма, мелодрама.
- США, Великобритания, Италия.
Как видно из названия, фильм представляет собой экранизацию знаменитого романа Бориса Пастернака. События Первой мировой войны и Октябрьской революции тут показаны были так, что в СССР почли себя оскорблёнными. А западной публике очень понравилось – большие кассовые сборы и положительные отзывы.
Ниночка (1939)
- Комедия, мелодрама.
- США.
Советское правительство посылает в Париж трёх товарищей для сбыта конфискованных дворянских драгоценностей. Прибыв в город огней, все товарищи настолько влюбляются в атмосферу, что всеми правдами и неправдами стараются остаться там подольше. После некоторого ожидания за ними посылают идейную революционерку Нину Якушову, которой необходимо вернуть на родину негодяев.
Николай и Александра (1971)
- Биография, драма.
- США, Великобритания.
Биографический фильм о последнем русском императоре и его семье – женитьба, рождение наследника, светская жизнь, революция, трагедия.
Любовь и смерть (1975)
- Комедия.
- США.
Отличная пародия на самые тёмные и гнетущие черты русской классической литературы от Вуди Аллена. Герои зачастую пускаются в предельно пространные монологи и рассуждения о самых разных сторонах жизни.
Русские идут! Русские идут! (1966)
- Комедия.
- США.
Ещё один фильм о советской подлодке. На этот раз в более весёлом ключе. Подлодка села на мель около какого-то американского острова. Экипаж решает по-тихому постараться сдёрнуть её с мели и убраться. Местное население, разумеется, впадает в панику, предчувствуя ядерную войну. Комедия высмеивает чрезмерную паранойю с обеих сторон во время Холодной войны.
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