10 лучших фильмов о России, снятых за рубежом

Западная культура видит нашу цивилизацию несколько иначе.

Последнее воскресение (2009)

Биография, мелодрама.

Германия, Великобритания.

В основу сюжета лёг биографический роман Джея Парини о последней части жизни Льва Толстого. Известный писатель вдруг отказался от дворянского титула, большей части своей обширной собственности и даже от православия. Разумеется, близкие не понимают его, из-за чего между ними разгорается настоящий конфликт.

Ваня на 42-й улице (1994)

Комедия, мелодрама.

США.

Захудалый нью-йоркский театр решил поставить пьесу Антона Чехова «Дядя Ваня». У труппы нет реквизита и декораций, но даже в таком стеснённом положении они стараются воссоздать атмосферу русской глубинки на другом конце света. Получается неплохо.

Красные (1981)

Драма, мелодрама.

США.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Американский журналист Джон Рид становится свидетелем Октябрьской революции. Он проникается идеями Маркса и Энгельса и хочет устроить то же самое в США.

К-19 (2002)

Военный, драма.

США, Канада, Великобритания.

В фильме рассказывается об экипаже советской подводной лодки. Во время плавания вышла из строя ядерная силовая установка. Моряки, рискуя жизнями, стараются починить её и вернуться домой.

Враг у ворот (2001)

Драма, военный.

США, Германия, Франция, Великобритания.

Сталинградская битва. На фоне величайшей битвы в истории человечества разворачивается поединок снайперов. Наш Вася Зайцев, как вы уже догадались, победит. Очень зрелищный фильм не без стереотипов.

Доктор Живаго (1965)

Драма, мелодрама.

США, Великобритания, Италия.

Как видно из названия, фильм представляет собой экранизацию знаменитого романа Бориса Пастернака. События Первой мировой войны и Октябрьской революции тут показаны были так, что в СССР почли себя оскорблёнными. А западной публике очень понравилось – большие кассовые сборы и положительные отзывы.

Ниночка (1939)

Комедия, мелодрама.

США.

Советское правительство посылает в Париж трёх товарищей для сбыта конфискованных дворянских драгоценностей. Прибыв в город огней, все товарищи настолько влюбляются в атмосферу, что всеми правдами и неправдами стараются остаться там подольше. После некоторого ожидания за ними посылают идейную революционерку Нину Якушову, которой необходимо вернуть на родину негодяев.

Николай и Александра (1971)

Биография, драма.

США, Великобритания.

Биографический фильм о последнем русском императоре и его семье – женитьба, рождение наследника, светская жизнь, революция, трагедия.

Любовь и смерть (1975)

Комедия.

США.

Отличная пародия на самые тёмные и гнетущие черты русской классической литературы от Вуди Аллена. Герои зачастую пускаются в предельно пространные монологи и рассуждения о самых разных сторонах жизни.

Русские идут! Русские идут! (1966)

Комедия.

США.

Ещё один фильм о советской подлодке. На этот раз в более весёлом ключе. Подлодка села на мель около какого-то американского острова. Экипаж решает по-тихому постараться сдёрнуть её с мели и убраться. Местное население, разумеется, впадает в панику, предчувствуя ядерную войну. Комедия высмеивает чрезмерную паранойю с обеих сторон во время Холодной войны.