20 мощных триллеров с непредсказуемым сюжетом

Любители жанра просто не смогут оторваться от этих фильмов.

Соучастник (США, 2004)

В один прекрасный день обычный таксист Макс попадает в нехилый замес. Пассажиром бедняги становится киллер (Том Круз), и это вскоре становится ясно. Бежать никак не получается, остаётся только возить убийцу по городу и попутно пытаться придумать способ выкрутиться.

Семь (США, 1995)

Главный герой работает в полиции и совсем скоро выйдет на пенсию. К нему в отделение переводят молодого, амбициозного детектива. Примерно в это же время в городе начинает орудовать жестокий убийца. Вскоре становится понятно, что между этими двумя событиями есть связь.

Остров проклятых (США, 2009)

Остров. Психиатрическая больница для опасных пациентов. Одна из них невероятным образом совершает побег. Для расследования на остров прибывают двое детективов. Постепенно дело принимает неожиданный поворот. Мартин Скорсезе так закрутил сюжет, что фильм держит вас в напряжении до самого конца.

Кловерфилд, 10 (США, 2016)

Мишель просыпается в подвале после химической катастрофы. Её спас человек, который утверждает, что за пределами подземного убежища опасно. Постепенно она всё больше сомневается в этом…

Игра (США, 1997)

Состоятельный бизнесмен Николас постепенно утратил интерес к жизни. Неожиданно на день рождения он получает странный подарок – билет на сделанную специально под него «игру». Вскоре эта «игра» заходит так далеко, что Николас всерьёз опасается за свою жизнь.

Помни (США, 2000)

У главного героя редкое заболевание, из-за которого у него практически отсутствует кратковременная память. В таких условиях он пытается расследовать убийство своей жены. Сам себе он оставляет записки, подсказки и даже татуировки.

Пила (США, 2004)

В заброшенной, закрытой комнате просыпаются двое мужчин. Оба прикованы цепью. В той же комнате лежит труп с пистолетом. На найденной кассете некто рассказывает условия «игры». Нужно отпилить ногу, добраться до пистолета и убить соперника, иначе погибнет его семья. Развязка будет невероятной.

Только лишь первый фильм из серии получился действительно достойным.

С широко закрытыми глазами (США, 1999)

Очень жуткая картина Стенли Кубрика о том, что люди не ценят то, что имеют. Семейная жизнь главного героя постепенно угасает под тяжестью ревности и несбывшихся надежд. В какой-то момент у него появляется возможность попасть на закрытую вечеринку, где расслабляются сильные мира сего. Однако всё складывается так, что очень скоро он изо всех сил пытается вернуться в серую рутину обычной жизни.

Машинист (США, 2003)

Токарь Тревор Резник страдает тяжёлой болезнью, из-за которой не может спать. После года без сна он находится на грани реального мира и галлюцинаций. Постепенно всё переплетается так плотно, что отличить уже невозможно.

Исчезнувшая (США, 2014)

Супруга героя Бена Аффлека бесследно исчезла. В ходе поисков вскрываются неприятные подробности их семейной жизни. Все улики указываю на него самого.

Пленницы (США, 2013)

Две шестилетние девочки пропали. Полиция бессильна. Против единственного подозреваемого нет никаких прямых улик. Отец одной из девочек в отчаянии берёт дело в свои руки, переступая закон.

Идентификация (США, 2003)

Проливной дождь. Группа незнакомых между собой людей оказывается отрезанной от внешнего мира в маленьком мотеле в глубинке. Через некоторое время люди начинают один за другим умирать…

Тайна в его глазах (Аргентина, 2009)

1974 год. Убийство женщины. Полиции удаётся найти преступника и посадить его за решётку, но через год один из детективов замечает его среди телохранителей высокопоставленного чиновника.

Другие (США, 2001)

Женщина с детьми вселяется в новый дом, где они планируют дождаться с войны главу семейства. Постепенно становится ясно, что с домом что-то не так…

Прочь (США, 2017)

Молодая пара – девушка из семьи с патриархальным укладом и темнокожий парень. Их приглашают в гости родственники девушки. Вскоре парень понимает, что семейство ведёт двойную жизнь.

Мама! (США, 2017)

Очень напряжённый фильм с весьма запутанным сюжетом от мастера жанра Даррена Аронофски. Психология, мистика, религия – тут всё сплелось в жуткий клубок.

Мизери (США, 1990)

Известный писатель попадает в аварию. Его, израненного и без сознания спасает женщина, которая по совпадению является большим любителем его творчества. Постепенно спасение сменяется заточением из-за маниакальных наклонностей женщины.

Чёрный лебедь (США, 2010)

Жуткий фильм о конкуренции за главную роль в балетной постановке «Лебединого озера». Но всё не так просто. Даррен Аронофски привносит в этот простецкий мотив нотки глубинной психологии, мистики, эротизма.

Невидимый гость (Испания, 2016)

Успешный бизнесмен, семьянин, у которого есть любовница. Однажды её находят мёртвой, и все подозрения падают, разумеется, на него. Режиссёр основательно запутал историю, и развязка станет полной неожиданностью.

Не говори никому (Франция, 2006)

У главного героя погибает жена. По обвинению в её убийстве в тюрьму сажают человека. Через восемь лет всплывают дополнительные детали того дела, а сам безутешный муж получает письмо от своей жены, которая оказалась живой.