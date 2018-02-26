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Когда хочется всё бросить и улететь – 10 вариантов на майские праздники

Когда хочется всё бросить и улететь – 10 вариантов на майские праздники
MagMens
MagMens
26 Фев, 2018 / 999 Просмотров

В 2018 году люди со стандартным графиком будут наслаждаться праздниками с 28 апреля по 2 мая – целых пять дней. Если отпроситься ещё на два, то получится целая неделя, которую можно провести так, что появится целый вагон энергии. Вот 10 классных вариантов.

ЧЕРНОГОРИЯ

  • Погода: солнечно, +24.
  • Вода: +20.
  • Виза: не нужна.

  1. Отель Villa Ivanovici (***)
  • Цена тура на двоих – 50К (питание отдельно).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета – 28 апреля.

Находится отель в городе Будва. Тут тихо и спокойно. Купаться в мае ещё холодно, но солнечные ванны вам обеспечены. Также рекомендуем арендовать автомобиль (около 25 евро в сутки) и осмотреть окрестности – цветущая, весенняя Черногория вам точно понравится.

  1. Отель Slovenska Plaza (****)
  • Цена тура на двоих – 71К (питание включено – ужин и завтрак).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета – 28 апреля.

Тут всё выглядит более роскошно, поэтому и дороже. Есть бассейн с тёплой водой, что очень кстати ввиду того, что море будет ещё прохладным.

КИПР

  • Погода: солнечно, +25.
  • Вода: +21.
  • Виза: нужна, делается за один рабочий день.

  1. Отель Club St. George Hills Resort (****)
  • Цена тура на двоих – 43К (питание отдельно).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета – 28 апреля.

Тут в мае уже начинается лето, потому, вполне возможно, вы сможете вволю поплавать и позагорать. В этом отеле в каждом номере есть своя кухня, что является огромным плюсом. Свежие кипрские овощи, сыры и морепродукты станут прекрасными ингредиентами для ваших блюд.

  1. Отель Louis Imperial Beach (****)
  • Цена тура на двоих – 107К (Всё включено).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета – 28 апреля.

Отель расположен всего в 50 метрах от моря. В стоимость входит еда и алкоголь.

ОАЭ

  • Погода: солнечно, +36.
  • Вода: +26.
  • Виза: не нужна.

  1. Отель Citymax Hotel Bur Dubai (***)
  • Цена тура на двоих – 56К (включён завтрак).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета – 1 мая.

Отель построен в 2011 году. До моря ходит бесплатный автобус. До самых торговых центров Dubai Mall, Mercato Mall, BurJuman – тоже.

  1. Отель Jannah Place Dubai Marina (*****)
  • Цена тура на двоих – 67К (без питания).
  • Продолжительность – 6 ночей.
  • Дата вылета – 30 апреля.

От этого отеля до пляжа можно добраться пешком за 10 минут. Имеется и бассейн с панорамным видом. В номерах есть небольшие кухни, где можно приготовить или разогреть еду. Рядом расположены бары, рестораны и супермаркет.

ИСПАНИЯ

  • Погода: солнечно, +23.
  • Вода: +20.
  • Виза: шенгенская.

  1. Отель La Palmera & Spa (***)
  • Цена тура на двоих – 53К (без питания).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета – 28 апреля.

Северо-Восток Каталонии считается одним из самых живописных мест на всём Средиземноморье. В мае тут уже можно загорать и купаться, плюс не забываем о богатой экскурсионной программе.

  1. Отель Ushuaia Ibiza Beach Hotel (*****)
  • Цена тура на двоих – 148К (без питания).
  • Продолжительность – 6 ночей.
  • Дата вылета – 30 апреля.

Если вам больше по душе шумное веселье, то выберите для отдыха знаменитый клубный остров Ибица.

ТУРЦИЯ

  • Погода: солнечно, +26.
  • Вода: +22.
  • Виза: не нужна.

  1. Отель Magnolia Hotel (****)
  • Цена тура на двоих – 42К (всё включено).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета –28 апреля.

Турция в последние годы по праву считается самой лучше страной по соотношению цены и качества. Этот отель расположен всего в 650 метрах от моря. Помимо удобных пляжей к вашим услугам многочисленные экскурсии.

  1. Отель Orange County Resort (*****)
  • Цена тура на двоих – 80К (всё включено).
  • Продолжительность – 7 ночей.
  • Дата вылета –28 апреля.

Территория этого отеля обустроена в стиле европейского города. Внешне очень похоже на Данию или Нидерланды, даже оранжевая мельница есть.


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