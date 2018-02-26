Когда хочется всё бросить и улететь – 10 вариантов на майские праздники

В 2018 году люди со стандартным графиком будут наслаждаться праздниками с 28 апреля по 2 мая – целых пять дней. Если отпроситься ещё на два, то получится целая неделя, которую можно провести так, что появится целый вагон энергии. Вот 10 классных вариантов.
ЧЕРНОГОРИЯ
- Погода: солнечно, +24.
- Вода: +20.
- Виза: не нужна.
- Отель Villa Ivanovici (***)
- Цена тура на двоих – 50К (питание отдельно).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета – 28 апреля.
Находится отель в городе Будва. Тут тихо и спокойно. Купаться в мае ещё холодно, но солнечные ванны вам обеспечены. Также рекомендуем арендовать автомобиль (около 25 евро в сутки) и осмотреть окрестности – цветущая, весенняя Черногория вам точно понравится.
- Отель Slovenska Plaza (****)
- Цена тура на двоих – 71К (питание включено – ужин и завтрак).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета – 28 апреля.
Тут всё выглядит более роскошно, поэтому и дороже. Есть бассейн с тёплой водой, что очень кстати ввиду того, что море будет ещё прохладным.
КИПР
- Погода: солнечно, +25.
- Вода: +21.
- Виза: нужна, делается за один рабочий день.
- Отель Club St. George Hills Resort (****)
- Цена тура на двоих – 43К (питание отдельно).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета – 28 апреля.
Тут в мае уже начинается лето, потому, вполне возможно, вы сможете вволю поплавать и позагорать. В этом отеле в каждом номере есть своя кухня, что является огромным плюсом. Свежие кипрские овощи, сыры и морепродукты станут прекрасными ингредиентами для ваших блюд.
- Отель Louis Imperial Beach (****)
- Цена тура на двоих – 107К (Всё включено).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета – 28 апреля.
Отель расположен всего в 50 метрах от моря. В стоимость входит еда и алкоголь.
ОАЭ
- Погода: солнечно, +36.
- Вода: +26.
- Виза: не нужна.
- Отель Citymax Hotel Bur Dubai (***)
- Цена тура на двоих – 56К (включён завтрак).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета – 1 мая.
Отель построен в 2011 году. До моря ходит бесплатный автобус. До самых торговых центров Dubai Mall, Mercato Mall, BurJuman – тоже.
- Отель Jannah Place Dubai Marina (*****)
- Цена тура на двоих – 67К (без питания).
- Продолжительность – 6 ночей.
- Дата вылета – 30 апреля.
От этого отеля до пляжа можно добраться пешком за 10 минут. Имеется и бассейн с панорамным видом. В номерах есть небольшие кухни, где можно приготовить или разогреть еду. Рядом расположены бары, рестораны и супермаркет.
ИСПАНИЯ
- Погода: солнечно, +23.
- Вода: +20.
- Виза: шенгенская.
- Отель La Palmera & Spa (***)
- Цена тура на двоих – 53К (без питания).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета – 28 апреля.
Северо-Восток Каталонии считается одним из самых живописных мест на всём Средиземноморье. В мае тут уже можно загорать и купаться, плюс не забываем о богатой экскурсионной программе.
- Отель Ushuaia Ibiza Beach Hotel (*****)
- Цена тура на двоих – 148К (без питания).
- Продолжительность – 6 ночей.
- Дата вылета – 30 апреля.
Если вам больше по душе шумное веселье, то выберите для отдыха знаменитый клубный остров Ибица.
ТУРЦИЯ
- Погода: солнечно, +26.
- Вода: +22.
- Виза: не нужна.
- Отель Magnolia Hotel (****)
- Цена тура на двоих – 42К (всё включено).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета –28 апреля.
Турция в последние годы по праву считается самой лучше страной по соотношению цены и качества. Этот отель расположен всего в 650 метрах от моря. Помимо удобных пляжей к вашим услугам многочисленные экскурсии.
- Отель Orange County Resort (*****)
- Цена тура на двоих – 80К (всё включено).
- Продолжительность – 7 ночей.
- Дата вылета –28 апреля.
Территория этого отеля обустроена в стиле европейского города. Внешне очень похоже на Данию или Нидерланды, даже оранжевая мельница есть.
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