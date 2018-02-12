Самые ожидаемые сериалы февраля

В разгар зимы сериалы заходят особенно хорошо! В нашей подборке есть и полностью новые, и свежие сезоны тех, которые мы уже знаем и любим.

Видоизменённый углерод (Altered Carbon)

Фантастика

Премьера – 2 февраля.

XXVII век, планета Земля. В мире больше никто не боится смерти, так как учёные научились перемещать человеческую личность из одного тела в другое. Главный герой – элитный боец Такеси Ковач. Его сознание сотни лет хранилось вне телесных оболочек, и вот теперь он возвращается к жизни, чтобы помочь в расследовании убийства.

Здесь и сейчас (Here and Now)

Комедия, драма

Премьера – 11 февраля

Смешная история жизни американской мультинациональной семьи. У пары один свой ребёнок и трое приёмный – сомалиец, колумбиец и вьетнамец. Сериал наполнен смешными и трогательными ситуациями. В добавок, один из детей вдруг начинает проявлять сверхъестественные способности.

Сплошной отстой (Everything Sucks!)

Комедия

Премьера – 16 февраля

Подростковая комедия о повседневной жизни обычной школы в американской глубинке 90-х. Авторы сериала упиваются ностальгией и тем временем, когда не было смартфонов. Герои решают разбавить убогие школьные будни, сняв собственный фильм. Оказывается, всё не так уж просто.

Хорошие девчонки (Good Girls)

Драма

Премьера – 26 февраля

Главные героини – женщины, живущие в неблагополучном районе в не слишком шикарном материальном положении. В какой-то момент они решаются на отчаянный шаг – ограбление. Всё проходит успешно, на какое-то время всё приходит в порядок, но на горизонте маячат новые неприятности – «бандой» интересуется местная криминальная группировка.

Призрачная башня (Looming Tower)

Драма

Премьера – 28 февраля

Сериал показывает причудливую цепочку событий, которая в конечном итоге приводит к теракту 11 сентября 2001 года. Строится всё вокруг мелких внутренний склок и конкуренции между ФБР и ЦРУ, что приводит к тому, что теракт так и не удалось предотвратить.

Родина (Homeland)

Драма, детектив

Премьера – 11 февраля

В седьмой сезоне сюжет строится вокруг морпеха Николаса Броуди. Его причисляли к погибшим, но внезапно его находят в секретном логове террористов. После этого его считают героем войны, однако агент ЦРУ Кэрри Мэтисон уверена, что его завербовала «Аль-Каида».

Эш против зловещих мертвецов (Ash vs Evil Dead)

Комедия

Премьера – 25 февраля

Эш никак не может отделаться от зловещих мертвецов. Ему вновь приходится отразить очередное нашествие зомби, чтобы спасти мир от неминуемой гибели – больше никто не в силах это сделать.