Самые странные вещи из Чернобыля

Авария на Чернобыльской АЭС считается крупнейшей в истории человечества. Точных данных о потерях нет, ведь это было на территории СССР, закрытого, тоталитарного государства. По приблизительным подсчётам авария 1986 года стала причиной 100 тысяч смертей. Уровень радиации всё ещё высок, но это не останавливает смельчаков-туристов, которые находят в заброшенном городе некий шарм. Сегодня в зоне отчуждения можно обнаружить довольно странные вещи.

Заброшенный парк аттракционов

Городок Припять находится всего в паре километров от электростанции. Тут со своими семьями жили работники АЭС. Сегодня это город-призрак. Местный парк аттракционов выглядит почти так же, как в день катастрофы, что придаёт ему достаточно жуткий вид. Что может ещё более трогательно продемонстрировать всю беду аварии, чем место, где когда-то играли и смеялись тысячи детей? Теперь тут ржавое колесо обозрения, заросшие диким виноградом качели и каркас карусели.

Парк должен был быть открыт 1 мая в год аварии. Однако советские чиновники решили сделать это раньше – 27 апреля. На том момент смертоносное излучение уже стало распространяться в той местности, и нужно было отвлечь население от тревожных слухов.

Дикие животные

Из мультсериала «Симпсоны» мы знаем, что если соединить дикую природу и атомную энергетику, то можно получить животных с большим количеством глаз. Однако в действительности в Чернобыле теперь живут вполне нормальные для этого региона дикие животные – лисы, волки, ежи, дикие кошки, кабаны, множество птиц и мелких грызунов. И у них нет щупалец и прочих атрибутов мутантов. Ужасные дефекты живых организмов наблюдались в первые дни и месяцы после катастрофы. Сегодня же их число сравнительно мало. Скучная правда. НО! Учёные обнаружили примеры карликовости, гигантизма и свечения в темноте… у растений. А животные с мутациями просто не дожили до этого дня.

Советская пропаганда

В Припяти жило 50 тысяч человек. А через 36 часов после катастрофы не осталось ни одного. Людям сказали, что никакой опасности нет, и они смогут вернуться через несколько дней, потому многие брали с собой только смену одежды и документы. Это и стало причиной того, что в городе осталось так много личных вещей. Припять – это как бы снимок советской Украины 86 года.

Сохранилась комната, наполненная флагами, плакатами, портретами вождей и статуей советского солдата, который всем своим видом намекает на то, как здорово жить в Советском Союзе.

Силуэты горожан

Подавляющее большинство людей бежит от катастрофы, но некоторые горячие головы рассуждают так: «Круто! Давай разрисуем стены, теперь нам никто не помешает». Художники, вероятно, не слышали о том, что тут можно получить неслабую дозу радиации. Или они хотели стать супергероями, как примерно половины из персонажей Marvel. Так или иначе, но многие уличные художники добрались до Припяти и украсили покинутые стены своими рисунками.

Самыми впечатляющими можно считать чёрные силуэты людей. Так в одной комнате маленькая девочка с косичками тянется к выключателю, чтобы потушить свет. Чуть далее мальчик играет с игрушечным грузовиком. Некоторые силуэты, кажется, танцуют и дурачатся. Возможно, художник старался сымитировать «вечные тени», которые обнаружили в Хиросиме после ядерной атаки в конце Второй Мировой Войны.

Бабушки

Всего было эвакуировано 116 тысяч человек. Их поселили вне зоны отчуждения. Однако некоторые жители окрестных деревень не захотели покидать насиженные места. Они пережили правление Сталина, оккупацию гитлеровцев и теперь были полны решимости остаться на своём месте. Некоторые вернулись в свои дома через несколько месяцев. Официальные лица возражали, но были не в силах их остановить. Вы когда-нибудь пробовали спорить с бабушками? Всего вернулось примерно 1200 человек. Их называются «самосельцами». Большинство было старше 50 лет. Сегодня около 80% всех жителей зоны отчуждения женщины.

Они знают об опасности, но… В заражённой почве они выращивают овощи и фрукты, тут же держат свиней, кур и другую живность. 70-80-летние бабушки, в основном, здоровы настолько, насколько это возможно в их возрасте.

Мутированные животные

О диких животных мы уже говорили, теперь речь пойдёт о домашних. Сразу после катастрофы случился всплеск рождаемости мутантов. Также это было в 1989 и 1990 годах, когда были какие-то неполадки с саркофагом.

Местные козы, лошади, свиньи, коровы рождали детёнышей с ужасными уродствами головы, дополнительными конечностями, карликовостью и необычными цветами. Большинство мутаций были не совместимы с жизнью.

Туристы

Самое странное существо, обнаруженное в зоне отчуждения – человек. Точнее турист. Они бывают разных размеров и цветов, но их объединяет одно – глупость. Ежегодно Чернобыль посещает около 12 тысяч человек. Взрослые, с виду разумные люди добровольно едут туда, где они получают существенную дозу радиации. Отчасти это привлекательно, но ведь это опасно, товарищи!

Горы жутких кукол

Фильмы ужасов давно приучили нас к тому, что куклы – это страшно. Особенно если речь идёт о сломанных куклах в покинутом городе-призраке. В Припяти таких кукол полным-полно. Иногда кажется, что тут производили не электроэнергию, а игрушки. Куклы повсюду – они сидят на подоконниках, выглядывают из-за углов, смотрят на вас в каждом здании. Возможно, не все из них настоящие. Некоторые туристы приносят их с собой ради классных фото для Instagram.

Самый большой объект, когда-либо построенный людьми

Речь о саркофаге, на строительство которого ушло 14 миллионов кубометров бетона и 8000 тонн металла. Строился он короткими сменами – рабочие сменяли друг друга каждые 5-7 минут. Более долгое нахождение в такой близости от четвёртого энергоблока могло просто-напросто убить человека на месте вместо того, чтобы растянуть смерть на несколько лет.

Первый саркофаг не мог полностью остановить утечку в окружающую среду, потому через 20 лет его накрыли ещё одним. Он был построен в Италии. По частям его перемещали на 18 кораблях и 2500 грузовиках. Лишь в ноябре 2016 его закончили.

Грибок, питающийся радиацией

Одна из самых удивительных вещей в Чернобыле – крайне медленное разложение растительных волокон. Радиация оказала сильнейшее влияние на микроорганизмы, которые в нормальных условиях способствуют разложению. В лесу подстилка из опавших листьев в 2-3 раза толще, чем было бы в нормальных условиях. Это в свою очередь усиливает риск лесных пожаров. Радиоактивный лесной пожар способен распылить излучение намного дальше.

А теперь, когда мы нагнали жути, перейдём к грибу, который поглощает радиацию. Устойчивость природы перед лицом такой опасности, как человеческая глупость, впечатляет. Его обнаружили прямо внутри четвёртого реактора в 2002 году. Уровень радиации там по-прежнему невероятно высок. Это уже само по себе является интересным фактом, но потом учёные обнаружили, что этот гриб растёт быстрее при радиоактивном излучении. Вероятно, сразу после этого открытия он сожрал всех служащих лаборатории и теперь медленно пробирается к ближайшему городку.

Наполненная противогазами комната

Эта комната расположена в здании школы №3. Есть тут и кукла в противогазе. Если присмотреться, то можно заметить, что это просто маски от противогазов, фильтров нет. Возможно, их поснимали мародёры в надежде извлечь из них какое-то количество серебра. Наверное, кто-то сейчас носит украшения из радиоактивного серебра.

Радиоактивные животные

Дикие животные не очень любят нас, цивилизованных существ. И в городе Припять они выиграли эту войну и прогнали мерзких людишек. Теперь там довольно богатая экосистема и большие популяции диких животных. С виду они вполне нормальные, но если убить такие животное и попробовать съесть его мясо, можно стать похожим на новогоднюю ёлку. Так в 90-х годах был убит дикий кабан с уровнем радиации в организме, превышающим нормальный в 2000 раз. С одной стороны это ужасно, с другой же это можно расценивать, как наилучшую в истории эволюции адаптацию к негативным условиям окружающей среды. Примите радиацию, и человеческие хищники оставят вас в покое.