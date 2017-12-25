15 мест, отлично подходящих для соло-путешествия

Путешествие в гордом одиночестве не самый плохой вариант. В конце концов, вам не придётся долго спорить по поводу тех или иных нюансов в поездке. Да, в компании всегда веселее, но уж если не нашлось единомышленников, можно отправиться в путь и самому. В жизни каждого человека бывают периоды, когда хочется побыть одному, приехать в незнакомый город или страну, где вас никто не знает.

Севилья (Испания)

Идеально для: поиска новых друзей, чтобы потанцевать.

Испания – открытая, тёплая, гостеприимная страна. А Севилья – наиболее открытый, тёплый и гостеприимный город в этой стране. Здесь кипит общественная жизнь, а люди рады любому. С местными жителями легко завязать приятный разговор, который плавно перетекает в дружбу. Люди общаются в барах, кафе, на площадях, просто на улицах. Почти все люди старше 30 неплохо говорят по-английски.

Чтобы найти какие-нибудь приключения, вам даже не нужно ничего планировать – просто выходите на улицу. А там либо вы встретите религиозное шествие (тут таких много), либо уличное фламенко-шоу, либо толпу болельщиков футбольных клубов «Севилья» или «Бетис». Можем порекомендовать побывать здесь в апреле, когда проходит фестиваль Feria de Abril. Целую неделю весь город одевается в костюмы начала XX века, танцует, гуляет и веселится.

Национальный парк «Глейшер» (Монтана, США)

Идеально для: взирания с отвисшей челюстью на природные красоты.

Когда примерно на полпути к вершине горы у вас подвернётся нога, вы сможете в полной мере ощутить величие и красоту этого удивительного места. У вас будет вдоволь времени, чтобы оценить величественные горы, пышную растительность и красоты диких животных. Желательно, чтобы животные эти, не были хищными. Национальный парк «Глейшер» («Ледник») простирается на 1200 км в длину. Его площадь – более 400 тысяч гектаров. По всей его территории проложены десятки интереснейших пешеходных маршрутов. По пути вы познакомитесь с лосями, дикими козами, бурундуками, белками, сурками, кроликами. Если же удастся увидеть медведя, то желательно применить колокольчик и анти-медвежий спрей – так утверждают служители парка.

Для одиночек один из таких походов является одновременно и психологическим отдыхом, и испытанием.

Париж (Франция)

Идеально для: того, чтобы в одиночестве побродить по величайшему музею мира.

Если друзья узнают, что вы собираетесь в Париж, то сразу же спросят, с кем вы туда собираетесь поехать. Отвечайте просто – ни с кем. Лучшие музеи планеты достойны того, чтобы побывать в них одному. Чтобы никто не говорил вам, что устал. Чтобы никто не жаловался на скуку (чёртовы неучи). Чтобы вы могли наедине с собственными мыслями погрузиться в прекрасное. За 74 евро вы можете приобрести специальный мульти-билет, который позволит вам посетить 50 различных мест культуры и искусства. На это у вас будет 6 дней. Город просто накормит вас культурой. Точно так же, как французские фермеры закармливают своих гусей кукурузной кашей.

Разумеется, с таким раскладом вам не нужна дорогая гостиница. Однокомнатная квартира на сутки стоит примерно 40 евро. В таком городе сидеть в номере дольше часа просто преступление. Помимо Лувра, обязательно сходите в музей Родена, который расположен в особняке XVIII века. Также через дорогу вы найдёте музей армии в особняке Людовика XIV.

Бангкок (Таиланд)

Идеально для: нарушения всех запретов.

Бангкок – это место, которое подходит для всех. Это джунгли, которые кишат путешественниками со всех концов мира. Азиатская экзотика, возможно, кому-то покажется дикой, но это только на первый взгляд. Особого внимания заслуживает ночная жизнь тайской столицы – бесконечные вечеринки, огни, музыка, выпивка, угощения. Тут сложно не поддаться многочисленным соблазнам и не влюбиться в это место.

Прибрежные города Уэльса

Идеально для: вдыхания свежего воздуха и творческого вдохновения.

Если вы ищите вдохновения для творчества, то обязательно побывайте в Уэльсе. Красивые пляжи, изумрудные холмы, таинственные замки, причудливые скалистые утёсы – всё здесь пропитано тихой романтикой британской глубинки. К тому же это Великобритания, страна с низким уровнем преступности, потому не стоит бояться грабителей и всякой швали (не то, что в Таиланде). Валийцы – гостеприимные люди (только не называйте их британцами). Просто зайдите в один из местных пабов, и без друзей вам не уйти. По-английски тут говорят все, хотя есть и свой язык, намного более сложный. Вот, например, название реального места – Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.

Бельгия

Идеально для: посещения самых лучших пивоварен мира.

Эта маленькая страна достойна внимания любого любителя соло-путешествий. Итак, рекомендуем вам воспользоваться для этого велосипедом. Во-первых, территория Бельгии совсем мала, и на каждом шагу встречаются пивоварни со всемирно известными именами (всего их около 150). Можно выпивать пинту, прыгать на вел и мчать до следующего завода. Во-вторых, эта страна буквально помешана на велосипедах. Многие знаменитые бельгийцы именно велосипедисты. Вело-магазину тут на каждом углу. Велосипедные дорожки здесь повсюду, как в городах, так и на шоссе.

Буффало (штат Нью-Йорк, США)

Идеально для: того, чтобы гулять с новыми друзьями до 5 утра.

Обычно, когда с одиноким путешественником заговаривает супружеская пара, то вариантов не слишком много. А – либо они хотят вас ограбить. Б – или же вы им приглянулись, и теперь вы рискуете оказаться в сексуальном рабстве. Но в Буффало эта логика не работает. Люди здесь настолько приветливы, что угощают человека, с которым ещё полчаса назад не были знакомы. Гостеприимство тут смешано с простотой (в хорошем смысле).

Сам город весьма интересен – тут полно старинных зданий и пивоваренных заводов. Однако главное, это всё-таки ночная жизнь. Бары тут наполнены таким весельем, что ни один незнакомец не уйдёт отсюда раньше 3-4 часов ночи.

Мехико (Мексика)

Идеально для: путешествия во времени.

Этот город непредсказуем. Недавнее землетрясение тому яркий пример. Однако любой путешественник никогда не пожалеет, что побывал в этом пёстром, большой городе. Рекомендуем посетить исторический район, где полным-полно экзотической уличной еды, старинных зданий и радушных людей. Обязательно зайдите в знаменитый La Opera Bar с пуленепробиваемым потолком.

Или же сходите в более модный и современный центр города, где всегда много хипстерской молодёжи из разных стран. За один день тут можно вкусить таинства ацтеков, оценить культуру испанских колоний и окунуться в яркий кусок современной глобализации.

Лиссабон (Португалия)

Идеально для: того, чтобы влюбиться в атлантические закаты.

Попробуйте не заводить новых друзей в Лиссабоне. У вас ничего не получится. Каждый вечер буквально каждый метр улиц города превращаются в открытый дом. Загляните в местные бары, прокатитесь на жёлтом трамвае, оцените сэндвич с говядиной бифана, сходите на смотровой пункт Мирадуро-де-Санта-Катарина. В тёплое время года местные жители почти не спят, по крайней мере, ночью. Так сложилось, что днём тут очень жарко, и вечерняя прохлада даёт людям силы. Португальцы любят всё ночь играть не гитаре, в карты, петь, просто разговаривать с друзьями, выпивать, угощать, ходить в гости. Этот город дышит гостеприимством и доброжелательностью.

Марокко

Идеально для: того, чтобы посмотреть на мир, как фотограф.

Практически в любой точке Марокко есть такие места, которые обязательно хочется сфотографировать. В этой североафриканской стране живописная природа и древняя культура, соединение финикийцев, карфагенян, берберов, арабов, испанцев. В каждом городке вы найдёте что-то новое и интересное. Каждый пейзаж тут так и просится в кадр. В Шефшауэне вас поразят голубые здания, которые дополняют небо. В трёх часах езды отсюда расположен древний город Фес и его кожевенные мастерские. Шкуры животных тут красят коровьей мочой, фекалиями голубей и негашёной известью – технология XI века. Запах там, конечно, не самый нежный, но прелесть от этого не уменьшается.

Уайтхорс (Юкон, Канада)

Идеально для: походов на природу с незнакомыми людьми, которые считают вас членом своей семьи.

Уайтхорс – это холодный, маленький и изолированный городок. Население – 25 тысяч человек. Он является административным центром северо-западного региона Канады. На каждого жителя приходится два лося.

Чтобы сделать жизнь более терпимой местные жители сделались очень дружелюбными и гостеприимными. За пару недель вы влюбитесь в эту глушь и, возможно, не захотите уезжать. Вполне вероятно, что мало знакомый человек помимо стандартной вежливости предложит вам поужинать с его семьёй.

Вокруг города прекрасная дикая природа – отличные возможности для пеших походов, рафтинга, поездок на горном велосипеде. Зимой же можно покататься на лыжах или собачьих упряжках.

Поездка из Майами в Лос-Анджелес (США)

Идеально для: раздумий о своей жизнь и ознакомления с глубинкой юга США.

Выезжайте рано утром из Майами. Не останавливайтесь, пока не достигнете Сент-Огастина, старейшего живого города Северной Америки. Посетите Кастильо-де-Сан-Маркос и «Фонтан молодости» Понсе де Леон. Далее двигайтесь в Новый Орлеан. Сходите вечером в джаз-бар.

В Техасе обязательно загляните в Остин и Фредериксбург. Посмотрите таможенно-пропускной пункт на границе с Мексикой. Далее оцените необычное чувство на 10-полосном шоссе через Эль-Пасо (один из самых безопасных городов в США) и взгляните на Хуарес (один из самых опасных городов мира). Включите радио – вполне вероятно, услышите сообщение «Добро пожаловать в Мексику». Далее продвигайтесь через белые пески Нью-Мексико и оранжевые камни Аризоны. Будет здорово, если будете проезжать через Джошуа-Три на восходе – вид там просто божественный. Сделайте несколько снимков и мчите до Лос-Анджелеса, конечного пункта.

Лондон (Великобритания)

Идеально для: вкушения алкогольной культуры.

Начнём с того, что в Лондоне великое множество бесплатных музеев – Тейт Модерн, Британский музей, Музей Виктории и Альберта и другие. Также обязательно сходите на исторически рынок (который, кстати, старше США) Боро и Бродвейский рынок. Ещё непременно сходите в театр: это настоящая религия для англичан. Также просто побродите по лондонским паркам и набережным. В тёмное время суток можно заглянуть в паб. Это целая культура.

Северная Миннесота (США)

Идеально для: беззаботных вечеринок.

Захолустье северных штатов США обескураживает. Маленькие городки типа Бемиджи (население 15 тысяч человек) славятся своими вечеринками и радушными людьми. Вполне вероятно, новые друзья устроят вам ночную экскурсию с хард-металл-караоке и костром в посёлке индейцев. В эти места невозможно не вернуться.

Местные озёра настолько чисты, что воду можно пить прямо из-за борта вашего каноэ.

Куинстаун (Новая Зеландия)

Идеально для: саморефлексии.

Чтобы поехать в Куинстаун, вам не нужно быть одержимым Толкином. Этот потрясающий озёрный город расположен на южном острове Новой Зеландии. Он известен своими лыжными трассами, рафтингом, парасейлингом и банджи-джампингом. Вы просто обязаны совершить прогулку верхом по холмам Гленорчи в районе Парадайз. Также можно съездить на однодневную экскурсию в Милфорд-Саунд, где можно посмотреть на пингвинов, тюленей и дельфинов.

Сам город очень чист, уютен и безопасен. Ночная жизнь меняется в зависимости от времени года. Таверна Gibbston отлично подходит для весёлого пития на свежем воздухе, в то время как Rhino’s Ski Shack привлекает путешественников, которые любят более спокойный и тихий отдых.