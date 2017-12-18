Путешествия – 10 лучших январских направлений

Январь отлично подходит для того, чтобы на время вырваться из холодной, грязной страны. Вот самые подходящие для этого направления.

ИЗ ЗИМЫ В ЛЕТО

Джайпур (Индия)

Температура – 25-30.

Виза – индийская.

Проживание – от 150 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 10 тыс. рублей.

В Юго-Восточной и Южной Азии погода в январе просто отличная. Зной тут будет не таким беспощадным, как летом. Индийский город Джайпур отлично подходит для того, чтобы вкусить восточного колорита и забыть на время о работе. К тому же 25-29 января тут состоится литературный фестиваль.

Филиппины

Температура – воздух: 30-35, вода: 26-27.

Виза – не нужна.

Проживание – от 500 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 19 тыс. рублей.

Ещё один вариант из этого региона. Тут будет пожарче, зато море под боком. Внимания заслуживает каждый уголок этой островной страны. Начните со столицы Манилы. Она является необычным коктейлем из испанской, азиатской и американской культур. Далее рекомендуем Бикольский регион. Тут вы найдёте водопады, горячие источники и кратеры потухших вулканов. На острове Панай в январе вы сможете посетить местный фестиваль-карнавал.

Нгапали (Мьянма)

Температура – воздух: 30-32, вода: 26-27.

Виза – не нужна.

Проживание – от 700 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 21 тыс. рублей.

Изюминкой этой маленькой страны можно считать древние храмы и богатейшее культурное наследие. Также тут есть выход к Индийскому океану. Советуем выбрать курорт Нгапали – тихо, солнечно и красиво.

Доминикана

Температура – воздух: 27-29, вода: 26-28.

Виза – не нужна.

Проживание – от 700 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 19 тыс. рублей.

Очень популярное направление. Советует побывать тут ПОСЛЕ новогодних праздников, скажем, во второй половине января. В это время пик цен уже пройдёт. Помимо пляжей тут огромное количество экскурсий для любителей природы и животных – национальные заповедники, экскурсии с китами и многое другое.

Коста-Рика

Температура – воздух: 26-37, вода: 24-25.

Виза – не нужна.

Проживание – от 500 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 30 тыс. рублей.

Прекрасная страна на стыке Южной и Северной Америк. У государства есть выход как к Тихому океану, так и к Атлантическому. Направление понравится любителям природы – пещеры, реки, заповедники, водопады, вулканы.

ИЗ ЗИМЫ В ЗИМУ

Хельсинки (Финляндия)

Температура – воздух: -2-8.

Виза – шенгенская.

Проживание – от 1500 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 7 тыс. рублей.

Столица Финляндия сама по себе является невероятно интересным местом. К тому же 6-10 января тут будет проходить фестиваль света LUX. На нём будет множество световых шоу, выставок, инсталляций.

Рейкьявик (Исландия)

Температура – воздух: -2-4.

Виза – шенгенская.

Проживание – от 1500 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 9 тыс. рублей.

В середине января в этой северной стране проводится языческий праздник Торраблоут. Название можно перевести, как «жертва Тору». Мероприятие очень интересное. Помимо этого тут есть вулканы, горнолыжные спуски и крайне необычная кухня. Чего стоит только сваренная целиков голова овцы или тухлое мясо акулы.

Вена (Австрия)

Температура – воздух: -5-10.

Виза – шенгенская.

Проживание – от 700 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 5 тыс. рублей.

Помимо невероятно красивой архитектуры столица этой альпийской страны известна своими балами. Это просто рай для знатоков. В январе как раз будет несколько таких – например, бал врачей или цветочный бал.

Ангулем (Франция)

Температура – воздух: 2-8.

Виза – шенгенская.

Проживание – от 4000 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 6 тыс. рублей.

Древний небольшой городок в Аквитании, великолепие которого ещё не смысла волна глобализации. 25-28 января тут будет проходить фестиваль комиксов. В программу мероприятия входят мастер-классы, конкурсы, выставки, развлечения.

Красноярск (Россия)

Температура – воздух: -20-30.

Проживание – от 400 рублей за ночь.

Перелёт из Москвы – от 3 тыс. рублей.

Легендарные сибирские морозы должен почувствовать на своей шкуре каждый россиянин. К тому же тут расположен один из самых лучших горнолыжных курортов России – «Бобровый лог».