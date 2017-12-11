Последний Джедай

До выхода очередных «Звёздных войн» осталось всего несколько дней.

Мировая премьера намечена на 14 декабря.

В трейлерах мы видим старых знакомых – Люк, Кайло Рен, Лея, красавец Сноук, бинторукая Рэй, предатель штурмовик Финн, нелепая кукла по имени Чубакка, дройд – колобок.

Фанатам уже полюбились промелькнувшие в кадре кристаллические (или хрустальные) лисы и, разумеется, симпатичный глазастенький кричащий зверёк порг. Наверняка, создатели уже планируют заработать миллионы только лишь на этих игрушках.