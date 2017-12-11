Последний Джедай

До выхода очередных «Звёздных войн» осталось всего несколько дней.
Мировая премьера намечена на 14 декабря.
В трейлерах мы видим старых знакомых – Люк, Кайло Рен, Лея, красавец Сноук, бинторукая Рэй, предатель штурмовик Финн, нелепая кукла по имени Чубакка, дройд – колобок.
Фанатам уже полюбились промелькнувшие в кадре кристаллические (или хрустальные) лисы и, разумеется, симпатичный глазастенький кричащий зверёк порг. Наверняка, создатели уже планируют заработать миллионы только лишь на этих игрушках.
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