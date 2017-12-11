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— Стивен Кинг

Последний Джедай

Последний Джедай
MagMens
MagMens
11 Дек, 2017 / 708 Просмотров

До выхода очередных «Звёздных войн» осталось всего несколько дней.

Мировая премьера намечена на 14 декабря.

В трейлерах мы видим старых знакомых – Люк, Кайло Рен, Лея, красавец Сноук, бинторукая Рэй, предатель штурмовик Финн, нелепая кукла по имени Чубакка, дройд – колобок.

Фанатам уже полюбились промелькнувшие в кадре кристаллические (или хрустальные) лисы и, разумеется, симпатичный глазастенький кричащий зверёк порг. Наверняка, создатели уже планируют заработать миллионы только лишь на этих игрушках.


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