Самые горячие кино-новинки декабря

Представляем вашему вниманию наиболее интересные новинки, выходящие в декабре.

Счастливого дня смерти

(7 декабря)

Ещё одна вариация на тему бесконечно повторяющегося дня. Ещё один «День сурка» или «Беги, Лола, беги». Однако тут всё куда более серьёзно – главную героиню в конце каждого такого дня убивают.

За пропастью во ржи

(7 декабря)

Биографический фильм об авторе знаменитого рассказа «Над пропастью во ржи» Джероме Сэлинджере. Трогательная история о творческих муках и войне.

Битва полов

(7 декабря)

Отличный актёрский тандем – Стив Карелл и Эмма Стоун. В фильме рассказывается о половом неравенстве в американском спорте 1970-х годов. При этом всё преподнесено в форме весёлой комедии, а не напряжённой драмы, как можно было подумать.

Звёздные войны: Последние джедаи

(14 декабря)

Ещё один фильм из знаменитой вселенной. В дополнительном представлении не нуждается. Обязательно идём, чтобы потом ворчать, что фильм «потерял атмосферу и сам дух Star Wars».

Джуманджи: Зов джунглей

(21 декабря)

Ремейк старого фильма. На этот раз ключом в параллельный мир будет не настольная игра, а что-то вроде 8-битной приставки. Неплохая комедия для того, чтобы расслабиться и посмеяться.

Фердинанд

(21 декабря)

Трогательная мультяшная история большого, но доброго быка, которого отправляются на корриду.

Ёлки новые

(21 декабря)

Какой же новый год без ещё одного фильма из серии «Ёлки»? На этот раз обещают более качественный сюжет и смешной юмор. Посмотрим.

Три богатыря и принцесса Египта

(28 декабря)

Ресурс «Трёх богатырей» продолжают вырабатывать. Этот НГ не будет исключением. На этой раз богатыри наведаются в Египет.

Движение вверх

(28 декабря)

Спортивная драма о памятной победе баскетбольной сборной СССР на Олимпиаде в Мюнхене. В финале того турнира были повержены американцы. Неплохой сюжет, чтобы прокачать спортивный патриотизм.