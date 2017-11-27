10 мест, где можно недорого покататься на лыжах

Активный зимний отдых вовсе не обязательно должен оставлять вас с пустым кошельком.

1. Приэльбрусье (Россия)

Лыжи на прокат – от 1500 руб. в день.

Инвентарь – от 500 руб. в день.

Проживание – от 350 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 5000 руб.

Сочинские цены на горнолыжный отдых, увы, кусаются, потому предлагаем вам альтернативу с более демократичными ценами – Приэльбрусье. Рекомендуем две горнолыжные базы – «Эльбрус Азау» и «Чегет». Тут есть как трассы для новичков, так и более сложные и скоростные дистанции для тех, кто уже кое-что умеет. Экстремалам больше понравится «Чегет» — трассы там более крутые и менее ухоженные, то, что нужно для продвинутых лыжников и сноубордистов.

Цены на жильё тут разные. Чем выше степень комфорта, тем выше цена. За 350 рублей можно переночевать на отдалённой турбазе. Чтобы поселиться поближе к трассам, нужно будет потратиться в разы серьёзнее – от 1500 рублей.

2. Домбай (Россия)

Лыжи на прокат – от 1100 руб. в день.

Инвентарь – от 400 руб. в день.

Проживание – от 500 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 5000 руб.

Ещё одна недорогая альтернатива модным и дорогим сочинским курортам. В комплексе более 20 км трасс и чистый горный воздух. Что ещё нужно для активного отдыха? Также тут за отдельную плату можно слетать на вертолёте на один из «диких» склонов – для тех, кто не ищет лёгких путей.

3. Сибирь (Россия)

Лыжи на прокат – от 700 руб. в день.

Инвентарь – от 700 руб. в день.

Проживание – от 300 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 8000 руб.

Эти места не так популярны, как кавказские курорты, но это ещё не значит, что тут хуже. Например, около городка Таштагол (Кемеровская область) есть отличный комплекс «Шерегеш». Склоны тут не такие крутые, зато отлично подходят новичкам. Здешние трассы нередко принимают этапы всероссийских соревнований по горнолыжному спорту.

4. Карпаты (Украина)

Лыжи на прокат – от 1200 руб. в день.

Инвентарь – от 100 руб. в день.

Проживание – от 500 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 15000 руб.

В украинской части карпатских гор великое множество горнолыжных баз, которые не уступают российским по уровню дешевизны. При этом среди них действует жёсткая конкуренция, что является залогом высокого качества оказываемых услуг. Самые популярные – «Драгобат», «Буковель», «Славское».

5. Кавказ (Грузия)

Лыжи на прокат – от 700 руб. в день.

Инвентарь – от 600 руб. в день.

Проживание – от 1500 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 7000 руб.

На недавно открывшемся курорте Гудаури перепад высот составляет до 1000 метров. Самый длинный спуск тут тянется на 7 км, а средняя длина – около 3 км. По уровню комфорта и безопасности, курорт не уступает европейским, а значит туда можно смело отправляться с детьми.

6. Улудаг (Турция)

Лыжи на прокат – от 1500 руб. в день.

Инвентарь – от 600 руб. в день.

Проживание – от 8000 руб. за ночь с одного человека (всё включено).

Перелёт из Москвы и обратно – от 8000 руб.

В этой стране не только классные пляжи и тёплое море. Есть тут и горы. Самый популярный горнолыжный курорт – Улудаг. Здесь обустроены трассы и для новичков, и для более опытных лыжников. Турция остаётся одной из самых привлекательных стран для туристов из СНГ даже в холодное время года.

7. Родопы (Болгария)

Лыжи на прокат – от 1800 руб. в день.

Инвентарь – от 900 руб. в день.

Проживание – от 1400 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 15000 руб.

Виза – болгарская (2500) или шенгенская (2500).

Трассы тут относительно медленные, потому их можно рекомендовать начинающим или детям. Лыжный сезон тут начинается в декабре.

8. Крконоше (Чехия)

Лыжи на прокат – от 2300 руб. в день.

Инвентарь – от 1000 руб. в день.

Проживание – от 800 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 15000 руб.

Виза – шенгенская (2500).

Горнолыжный туризм Чехии не так известен, как экскурсионный. И в этом его прелесть – ведь курорт не переполнен, плюс можно и на лыжах покататься, и на заснеженную Прагу посмотреть – 2 в 1! Склоны тут невысокие, но комфортные.

Самыми популярными курортами в национальном парке Крконоше считаются Пец-под-Снежкой, Рокитнице-над-Йизероу, Шпиндлерув-Млин. К тому же чехи относительно хорошо понимают русский язык.

9. Низкие Татры (Словакия)

Лыжи на прокат – от 2000 руб. в день.

Инвентарь – от 1200 руб. в день.

Проживание – от 700 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 15000 руб.

Виза – шенгенская (2500).

В Словакии расположен курорт «Ясна», один из лучших в мире. Тут проводится множество международных и национальных соревнований по горнолыжному спорту. Здесь есть трассы разного уровня скорости и сложности. Цены же примерно, как в соседней Чехии.

10. Лапландия (Финляндия)

Лыжи на прокат – от 1000 руб. в день.

Инвентарь – от 1000 руб. в день.

Проживание – от 1700 руб. за ночь с одного человека.

Перелёт из Москвы и обратно – от 14000 руб.

Виза – шенгенская (2500).

Не самая дешёвая страна, но немалые затраты компенсируются относительно небольшой стоимостью воздушного и железнодорожного транспорта. Из экономичных курортов можно выделить Пелло. Трассы тут не такие крутые, зато безопасно. К тому же можно прокатиться на оленьих или собачьих упряжках.