Если вам нужна гостиница не только как туалет и место для сна, то можете попробовать спать в пузыре. Исландская компания «5-миллионнозвёздочный отель» разработала специальный пузырь-палатку, который позволит вам наблюдать природу вокруг вас.
Watch the Northern Lights while snuggled up in a warm bed.
Опубликовано Thrillist Понедельник, 17 июля 2017 г.
Разумеется, всё это сделано с прицелом на северное сияние.
Роберт Робертссон, основатель компании, рассказывает, что всё началось с того, что он просто помогал путешественникам с планированием поездки для наблюдения за северным сиянием.
«Это было 2-3 года назад. Мне позвонил один из клиентов и рассказал, что они поднялись на гору, как это часто бывает. А потом им пришлось очень долго ждать сияния при холодной погоде. Тот парень сказал, что замёрзает, и спросил, нет ли где-то тёплого отеля со стеклянной крышей, чтобы понаблюдать за северным сиянием в комфорте. На тот момент не было. А теперь есть что-то подобное».
Зимой из такого пузыря можно наблюдать за северным сиянием, а летом – за окружающим лесом. Пузырь соединён со зданием неподалёку, которое и обеспечивает отопление и вентиляцию.
Всё это расположено в часе езды от Рейкьявика. Вы можете арендовать пузырь или же взять его с собой в джип-тур. Цена ночи проживания – 248-291$.
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