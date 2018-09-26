Если вам нужна гостиница не только как туалет и место для сна, то можете попробовать спать в пузыре. Исландская компания «5-миллионнозвёздочный отель» разработала специальный пузырь-палатку, который позволит вам наблюдать природу вокруг вас.

Icelandic Bubble Suite Watch the Northern Lights while snuggled up in a warm bed. Опубликовано Thrillist Понедельник, 17 июля 2017 г.

Разумеется, всё это сделано с прицелом на северное сияние.

Роберт Робертссон, основатель компании, рассказывает, что всё началось с того, что он просто помогал путешественникам с планированием поездки для наблюдения за северным сиянием.

«Это было 2-3 года назад. Мне позвонил один из клиентов и рассказал, что они поднялись на гору, как это часто бывает. А потом им пришлось очень долго ждать сияния при холодной погоде. Тот парень сказал, что замёрзает, и спросил, нет ли где-то тёплого отеля со стеклянной крышей, чтобы понаблюдать за северным сиянием в комфорте. На тот момент не было. А теперь есть что-то подобное».

Зимой из такого пузыря можно наблюдать за северным сиянием, а летом – за окружающим лесом. Пузырь соединён со зданием неподалёку, которое и обеспечивает отопление и вентиляцию.

Всё это расположено в часе езды от Рейкьявика. Вы можете арендовать пузырь или же взять его с собой в джип-тур. Цена ночи проживания – 248-291$.