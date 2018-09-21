С самого изобретения двухколёсного моторизованного транспорта человек просто влюбился в это ощущение – свобода, ветер в лицо, скорость, манёвренность. Вот что такое эндуро!

Современные байки подразделяются на несколько классов. Самым популярным является класс дорожных мотоциклов. На них можно колесить по ровным дорогам в городе, на трассе или даже по лёгкому сельскому бездорожью. На втором месте – круизеры, они похожи на предыдущие, но обладают большей мощность, скоростью и комфортом. Идеально подходят для путешествий. Третьи по популярности – спортбайки, настоящие монстры скорости. Потом идут туристические мотоциклы (туреры), которые в России пока не так популярны, но в развитых странах их очень любят.

Но речь сегодня пойдёт об очень специфическом классе – эндуро. Эти байки объединяют черты спортбайков и мотоциклов для бездорожья.

Эти мотоциклы считаются спортивными. Проводят соревнования, в ходе которых мотоциклисты преодолевают многие километры грязи, песка, глины, горных массивов, водных преград и искусственных препятствий из брёвен, бетонных блоков.

Соревнования

История состязаний в этом классе мотоспорта насчитывает уже более 100 лет. Сегодня в год проводится множество многодневный соревнований. Самых престижных около десяти. Экстрим и андреналин обеспечены – скоростные гонки, лесные и горные тропы, крутые спуски и подъёмы.

В России с 2001 года есть свой чемпионат. Разумеется, всё действо очень зрелищное. Есть соревнования как для профи, так и для любителей. Например, для новичков проводится гонка «Шустрая белка» в республике Карелия, или же отдельные этапы гонки под названием «Буйные есть?».

Отличия эндуро от других мотоциклов

Они очень похожи на кроссовые. Отличия заключаются в том, том эндуро обладают габаритными огнями, зеркалами заднего вида и навигационными девайсами. В остальном эти два класс похожи между собой и сильно отличаются от остальных – широкий руль (для лучше управляемости при езде по бездорожью), колёса с агрессивным протектором (для более прочного сцепления с грунтом), двигатель с водяным охлаждением, герметичный корпус двигателя и ходовой части (для защиты от попадания грязи и воды).

Экипировка эндуриста

Мотоспорт опасен в любом виде, в любом классе и на любом уровне. И эндуро исключением не является. Самое главное – шлем. Он должен быть всегда. Далее – защита туловища и конечностей. Одежда просто обязана быть плотной и прочной. Должны присутствовать защитные пластины для шеи, спины, груди, наколенники и налокотники, обувь с плотной фиксацией голеностопного сустава.