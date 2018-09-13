Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

Скандинавские страны являются одними из самых дорогих в мире для путешествий. А потому желательно знать некоторые хитрости, чтобы сэкономить и не остаться без штанов.

Закон о доступности природы

В первую очередь исключаем из плана расходы на жильё. Берём с собой палатку и ночуем на специальных местах, коих в Норвегии, Швеции и Финляндии великое множество. Чистота и удобства на таких кемпингах просто поражают.

Бензин

Разброс цен тут большой. Желательно объехать ближайшие АЗС и выбрать самую демократичную цену. Также тут часто скидки в определённые дни недели или время суток. Вот в Норвегии выгодно заправлять в понедельник утром или в выходные дни. Также стоит помнить закономерность – чем севернее, тем дороже. Если едете на юг, то заправляйтесь небольшими порциями, а если на север – то сразу полный бак.

Паромы

В Скандинавии огромное количество островов и полуостровов. Ввиду этого люди часто используют паромы. Они достаточно комфортабельные. Там всегда есть кафе и открытая палуба, откуда можно полюбоваться природой. Иногда то же расстояние можно объехать и по дороге. В общем, узнавайте цены и тщательно изучайте карту.

Оплата

Карты тут принимают везде. Очень удобно – не нужно заморачиваться с валютами трёх стран и рублями. Даже в мелких ларьках. Наличные можно вообще не приобретать.

Национальные туристические дороги

Это специальные дороги для автотуристов. При их составлении учитывали природные красоты. Также они оборудованы туалетами, стоянками со столиками и обзорными площадками. Ещё можно скачать приложения (например, Visit Norway), которые не позволят вам пропустить что-то интересное.

Тропы

В горах очень популярны пешие маршруты. Для удобства туристов они оборудованы специальными домиками, где дёшево можно переночевать.

Еда

Продукты питания там, увы, дорогие. Потому лучше взять что-то с собой. Вполне подойдут консервы, сухофрукты, чайные пакетики и растворимый кофе. При желании подойдёт и походный примус, на котором можно приготовить всё, что угодно. Если всё же придётся что-то покупать, то советуем магазин REMA1000. Там часто продают продукты с истекающим сроком годности со скидкой до 50%. Также стоит помнить, что многие магазины не работают в выходные дни.

Платные трассы

Дороги почти везде бесплатны, но придётся платить за проезд по мостам и паромные переправы. Проезд между Данией и Швецией лучше осуществить по мосту – намного быстрее. Оплата немногочисленных платных участков происходит так: система считывает номер и присылает счёт домой. Науке не известные случаи, когда такие письма доходили до России.

Погода

Погодка тут изменчивая, потому лучше быть готовым ко всему. Запаситесь тёплой одеждой и непромокаемыми плащами и обувью. Также нужна плотная верхняя одежда, которая защитит от сильнейших порывов ледяного ветра. Ещё тут яркое солнце в любое время года – берите тёмные очки и крем от загара.

Природа

Это самое классное, что есть тут. В городах, откровенно говоря, ничего интересного, но природа достойна того, чтобы пожить на её лоне, хотя бы несколько дней – горы, озёра, снег, море, реки, леса.

Заключение

Путешествия на авто – это просто супер. Рекомендуем тем, кто любит самостоятельность и не любит переплачивать.