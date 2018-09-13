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— Рэй Чарльз

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле
MagMens
MagMens
13 Сен, 2018 / 2843 Просмотров

Скандинавские страны являются одними из самых дорогих в мире для путешествий. А потому желательно знать некоторые хитрости, чтобы сэкономить и не остаться без штанов.

Закон о доступности природы

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

В первую очередь исключаем из плана расходы на жильё. Берём с собой палатку и ночуем на специальных местах, коих в Норвегии, Швеции и Финляндии великое множество. Чистота и удобства на таких кемпингах просто поражают.

Бензин

Разброс цен тут большой. Желательно объехать ближайшие АЗС и выбрать самую демократичную цену. Также тут часто скидки в определённые дни недели или время суток. Вот в Норвегии выгодно заправлять в понедельник утром или в выходные дни. Также стоит помнить закономерность – чем севернее, тем дороже. Если едете на юг, то заправляйтесь небольшими порциями, а если на север – то сразу полный бак.

Паромы

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

В Скандинавии огромное количество островов и полуостровов. Ввиду этого люди часто используют паромы. Они достаточно комфортабельные. Там всегда есть кафе и открытая палуба, откуда можно полюбоваться природой. Иногда то же расстояние можно объехать и по дороге. В общем, узнавайте цены и тщательно изучайте карту.

Оплата

Карты тут принимают везде. Очень удобно – не нужно заморачиваться с валютами трёх стран и рублями. Даже в мелких ларьках. Наличные можно вообще не приобретать.

Национальные туристические дороги

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

Это специальные дороги для автотуристов. При их составлении учитывали природные красоты. Также они оборудованы туалетами, стоянками со столиками и обзорными площадками. Ещё можно скачать приложения (например, Visit Norway), которые не позволят вам пропустить что-то интересное.

Тропы

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

В горах очень популярны пешие маршруты. Для удобства туристов они оборудованы специальными домиками, где дёшево можно переночевать.

Еда

Продукты питания там, увы, дорогие. Потому лучше взять что-то с собой. Вполне подойдут консервы, сухофрукты, чайные пакетики и растворимый кофе. При желании подойдёт и походный примус, на котором можно приготовить всё, что угодно. Если всё же придётся что-то покупать, то советуем магазин REMA1000. Там часто продают продукты с истекающим сроком годности со скидкой до 50%. Также стоит помнить, что многие магазины не работают в выходные дни.

Платные трассы

Дороги почти везде бесплатны, но придётся платить за проезд по мостам и паромные переправы. Проезд между Данией и Швецией лучше осуществить по мосту – намного быстрее. Оплата немногочисленных платных участков происходит так: система считывает номер и присылает счёт домой. Науке не известные случаи, когда такие письма доходили до России.

Погода

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

Погодка тут изменчивая, потому лучше быть готовым ко всему. Запаситесь тёплой одеждой и непромокаемыми плащами и обувью. Также нужна плотная верхняя одежда, которая защитит от сильнейших порывов ледяного ветра. Ещё тут яркое солнце в любое время года – берите тёмные очки и крем от загара.

Природа

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

Это самое классное, что есть тут. В городах, откровенно говоря, ничего интересного, но природа достойна того, чтобы пожить на её лоне, хотя бы несколько дней – горы, озёра, снег, море, реки, леса.

Заключение

Бюджетное путешествие по Скандинавии на автомобиле

Путешествия на авто – это просто супер. Рекомендуем тем, кто любит самостоятельность и не любит переплачивать.

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