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Опасности путешествия в Азии и Африке или 7 советов, как избежать заражения

7 советов, как избежать заражения во время путешествия
MagMens
MagMens
1 Сен, 2018 / 1502 Просмотров

Всем нравится путешествовать. Но есть опасности путешествия подхватить какую-нибудь заразу. Особенно в Азии и Африке. Соблюдая эти простые правила вероятность подхватить заразу стремиться к нулю!

Есть только горячую еду

7 советов, как избежать заражения во время путешествия

Всё просто – продукты, прошедшие термическую обработку, куда менее опасны. При жарении и варении большинство бактерий погибает. Также лучше избегать непастеризованного молока.

Не покупать еду у личных торговцев

Очень странный совет для стран Азии и Африки, так как еду в 90% случаев там готовят местные на улице, но, да, именно. Местный колорит лучше вкушать хотя бы в кафе, ресторане, ну или на крайнем случае в рекомендованном месте. Риск отправиться на улице невероятно высок.

Пить только из запечатанных бутылок

Вода – серьёзный источник всякой заразы, а потому ни в коем случае не пейте из «святых» источников, рек или водопровода. Найдите магазин и купите там запечатанную бутылку воды. Иначе, большая вероятность стать козленочком и приручить червячка у себя в животике.

Пить только из своей соломинки

Совет касается и бутылок, купленные в магазине. Просто купите пачку соломинок и носите с собой. В странах третьего мира никто не даст гарантии, что никакой прокажённый  не держал её 5 минут назад.

Избегать насекомых

Опасности путешествия поджидают вас на каждом углу , или на каждом дереве, под камнем и даже в воздухе. Речь о насекомых и чтобы не бояться их, нужно прежде всего сделать необходимые прививки.  Далее купите спреи и мази от комаров и прочей кусачей нечисти. И вообще каждую страну нужно на этот предмет изучать отдельно – какие там насекомые водятся, и как можно избежать их.

Гигиена

7 советов, как избежать заражения во время путешествия

Мыться нужно чисто чисто вон спросите трубочиста. Как только есть возможность. Особенно, это актуально в жарких странах . Не жалейте мыла и антибактериальных средств.

Болезни высоты

Перепады высот особенно пагубно сказываются на здоровье. Если скорость возрастания высоты слишком большая, то возможна даже смерть. Не торопитесь вверх или вниз. С давлением шутки плохи.

 

 

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