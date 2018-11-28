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Вино и морепродукты – как правильно сочетать

bdortmund
28 Ноя, 2018 / 199 Просмотров

Жители речных и морских глубин – особая категория блюд, и вино к ним нужно подбирать соответственно. Что стоит помнить, если вы решили соединить вино и морепродукты:

  1. Наиболее кислые и крепкие виды вин хорошо сочетаются с жирной рыбой и блюдами. И тут действует правило – чем жирнее – тем кислее. К примеру, нежный вкус кальмара будет напрочь убит суровым рислингом, а бархатный грюнер потеряется на фоне жирного рыбного стейка.
  2. Если в основном блюде морским обитателям не досталась роль первой скрипки, и они маячат где-то на заднем плане, то подбирать напиток следует исходя из общего впечатления от “концерта”. Важна основа блюда – специи, соусы, оттенки вкуса – то, что составляет весь цимус.
  3. Но уж если на вашем столе солирует рыба или другие морские гады – отдайте ей дань уважения и подбирайте вино в соответствии с её требованиями.

Если рыба на подпевках:

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  • Жирные, нежные блюда с сыром и сливками – бочковое белое — шардоне, вердехо, белое с юга Италии, а именно из Апулии или с Сицилии.
  • Присутствует томатный соус – яркое розе, божоле, вальполичелла.
  • Острые, “горящие” в утробе закуски.
  • Рислинг полусухой или полусладкий.
  • Хрустящая корочка, сочная вкуснятина в кляре – бочковое белое «пожирнее», сухой херес.
  • Азиатский стиль, суши, роллы с сопутствующими приправами и специями – альбариньо, яркое розе.
  • Рыбные котлеты – лёгкое белое, типа пино гриджо или грюнера.

Если рыба в центре вкуса:

  1. Кризисный вариант.

а) Добыча из ближайшего водоёма, т.е. типичные представители пресноводных – сазан, окунь, карась. Их благоухающий след долго ещё будет витать в квартире после чистки и жарки. Можно организовать шпионскую версию – с костром на берегу озера. В любом случае, вам пригодится обычное белое бочковое (шардоне, вердехо, Сицилия, Апулия)

б) Если рыбалка у водоёма не удалась, можно принести улов из супермаркета – тиляпию. Неплохой вариант для вкусной закуски на скорую руку. Особо оголодавшие охотники-рыболовы могут тут же взять филе, не размораживая, бухнуть на тарелку, сверху накрыть куском сливочного сыра на всю длину и всё это накрыть ещё одной тарелкой. Сие изысканное блюдо готовить в микроволновке при мощности 600-700 Вт около 3-х минут. Запивать бледным розе или недорогим пино гриджо.

в) Старый Добрый Карп. Старый друг – лучше новых двух. Неизменно порадует вкус карпа, запечённого в сметане с зелёным луком. Можно ещё сделать вариант с фаршировкой – начинить его черносливом, обжаренным с миндалем и сливочным маслом. Запивать сие лакомство лучше рислингом, лучше полусухим.

г) Минтай, треска, пикша, судак… Мясо у этих представителей суховато, но приятно радует небольшое количество костей. Неплохо бы из них приготовить рыбу с картошкой (любимое блюдо англичан – фиш энд чипс) или котлеты. Можно, конечно, и потушить со сливками и травами (тогда смотри рекомендации по соусам). А если просто запечь или пожарить в первоначально-девственном виде, то в компанию им подберите недорогое белое бордо, полусухой рислинг, пино гриджо, шардоне или гави.

д) Палтус, камбала – раскатанные злой судьбой. Эти рыбы, как англичане и континентальные европейцы – или право- или левосторонние – всё зависит от расположения глаз на тушке. Их неплохо запечь в духовке с овощами и травами, закутав предварительно в фольгу. Подавать с гави,  кот-дю-роном белым, либо шардоне небочковым из Нового Света.

е) Замороженные морские гады (креветки или морской коктейль). Для варки креветок нарезаем цитрусовые – апельсины, лаймы и лимоны. Обязательно с ароматной корочкой. Все это сгружаем в кастрюлю и пока оно кипит откупориваем бутылочку мягкого совиньона или розовую каву. Морской коктейль прямо замороженный выкладываем на уже шкворчащую маслом сковороду по соседству с чесноком и пару минут жарим. Запиваем белым бочковым или обжигающей горло кавой.

  1. Для тех, кто и в кризис сохраняет присутствие духа.

а) Манящее оранжево-розовое филе семги, кеты, форели, горбуши и нерки. Когда жирненький, ароматный стейк посетит вашу тарелку, познакомьте его с ярким розе, совиньоном или шардоне. Если у рыбки копчёный вкус и запах – откройте каву, она прекрасно выполнит своё назначение. Сырое филе – для любителей деликатесов – лучше посыпать крупной солью (как Salt Bae) с молотым перцем и запивать совиньон блан.

б) Рыба из модных веяний (сибас, дорада). Этих ребят лучше запекать, предварительно хорошенько надев на них соляной панцирь или выбрать альтернативу в виде гриля. Перед употреблением сбрызнуть лимоном и дополнить компанию шардоне, чилийским совиньоном или пино гриджо.

  1. Для тех, кто про кризис слышал только по телевизору и то не сильно поверил.

Во-первых, вы за вас очень рады. Во-вторых, и вино и морепродукты – показатель статуса, поэтому если хотите выпендриться, дерзайте.

а) Тунец – к такому изыску можно посоветовать спаржу в компанию и на выбор: пино нуар, божоле, яркое розе или красный кот-дю-рон.

б) Осьминог – это многоногое удовольствие лучше запекать на гриле или обжаривать в масле с чесноком, временами поливая лимонным соком. В компанию к нему подготовить картофель в любом удобном виде – запечённый, вареный, пюре. В хрустальный сосуд наливаем рислинг, альбариньо или розовую каву.

в) Гребешки – чистейшая нежность и изысканность. А посему никаких микроволновок! Размораживаем в холодной воде или молоке и тушим в сливочном масле с добавлением стакана белого вина. Запиваем шардоне, выдержанном на осадке, вионье или белым кот-дю-рон.

г) Копчёный угорь – если вы в клубе избранных и сможете достать свежего угря, запеките его в сливках с луком и травами. Мы пока молча позавидуем в сторонке. Откупорьте к этому лакомству белое бочковое. Если выберете копчёную зверюгу – возьмите к нему резкую каву.

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