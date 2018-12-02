О чём поговорить на корпоративе

Корпоратив – это отличный шанс улучшить климат в коллективе вообще и лично ваши отношения с начальством/коллегами в частности. Чтобы всё прошло гладко, стоит заранее подумать о темах для разговоров за праздничным столом.

Малознакомые коллеги

Есть особая прелесть в том, чтобы поговорить с теми из коллег, о которых вы ничего не знаете. Для начала попробуйте нащупать общие темы. Это лучше всего делать, когда в разговоре участвует несколько человек – фильмы, книги, подкасты, спорт. А вот о работе говорить не стоит. Увы и ах, но большинству людей не нравится то дело, которым они зарабатывают на жизнь. Так о вас сложится негативное впечатление – все хотят отвлечься от работы, а вы начинаете нудно на неё жаловаться. Можно осторожно поговорить в позитивном ключе, но не слишком много. Например, выскажите какое-то предположения по поводу перспектив вашего предприятия и спросите мнение на этот счёт. Если «отзыв» вялый, откажитесь от этой темы.

Ненавистные коллеги

На подобных мероприятиях люди, как правило, расслабляются. В такой ситуации вы можете увидеть другие грани тех людей, кого откровенно недолюбливаете. Кто знает, возможно, у вас сложилось неправильное мнение о том или ином человеке. Для этого подойдут лёгкие, ненапрягающие темы. Для начала поинтересуйтесь, нравится ли ему/ей корпоратив и какие планы на праздники. Разумеется, ваши возможные ссоры и взаимные претензии лучше не вспоминать.

Начальник

Вот тут, по идее, нужно попробовать втереться в друзья. Логика здорового карьеризма именно это и подсказывает. Но это делать нужно не слишком навязчиво. Отчасти можно коснуться рабочих вопросов и высказать пару-тройку свежих идей. Но сделать это нужно легко и непринуждённо. Также разговоры о работе нужно щедро разбавлять «свободными» темами и юмором. Не слишком правильно будет обсуждать других работников предприятия.

Высшие руководители

Тут лучше о работе вообще не говорить. Любой босс и так погружён в неё почти круглосуточно. Можно поверхностно коснуться перспектив развития вашей сферы и последних тенденций и спросить мнение по этому поводу. Если отклик будет живой, то можно чуть-чуть коснуться и конкретно вашего предприятия – его перспектив и возможностей. Главное не заглядывать подобострастно в глаза и не слишком громко смеяться на его шуточки. Заранее желательно узнать, кто есть кто, в большой компании люди часто не знают всех своих боссов по именам и сферам деятельности.