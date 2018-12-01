Месяц по 100 отжиманий в день

Может ли столь простая программа тренировок хотя бы в какой-то мере заменить тренажёрный зал?
Двое сотрудников Buzzfeed протестировали это на себе. Никаких специальных диет, режимов дня, дополнительных упражнений – просто 100 отжиманий в день. С неограниченным количеством подходов, хоть по 1 разу.
Рекомендуем и вам испробовать это на себе. И вот на что стоит обратить внимание:
Советы
- Самое важное – техника. Опускайте торс как можно ниже и следите за правильным расположением рук.
- Новички часто грешат тем, что не напрягают мышцы спины и живота. Это неправильно. Ваш торс должен быть напряжён, как во время выполнения планки.
- Начинать лучше с малого – 10 по 10 будет вполне достаточно. Так вы отточите технику и наработаете мышечную память.
- Если силы позволяют, то постепенно увеличивайте количество повторений за один подход. Если же мышцы болят, то лучше наоборот, снизить.
- Как и в любом другом упражнении, необходимо постоянно прислушиваться к своему организму. Если чувствуете сильную боль, прекращайте упражнение.
- Также желательно знать свои биоритмы. Если вы сова, то лучше делать свою норму после обеда. Если жаворонок, то постарайтесь большую часть вашей сотки отжаться в первой половине дня.
Препятствия
Примерно со второй или третьей недели люди, как правило, начинают немного охладевать к этой затее. Мотивация снижается, и мы начинаем халтурить, откладывать на потом. В конечном итоге появляется серьёзный риск сорвать весь челлендж. Вот какие препятствия наверняка встретятся на вашем пути:
- Боль в мышцах. Человек, который давно не занимался спортом, будет чувствовать боль. Это логично и предсказуемо. Причём, это будет продолжаться не 2-3 дня, а подольше. В таком случае лучше делать отжимания совсем маленькими порциями.
- Лень и усталость в конце дня. После своих обычных дневных дел мы часто устаём и морально и физически. В такой ситуации намного сложнее заставить себя попыхтеть. Однако держите в голове тот факт, что потратив немного сил сегодня, вы получите отдачу в виде бодрости и активности в будущем.
- Не слишком быстрый результат. Люди часто бывают нетерпеливыми. Новички думают, что уже после недели упражнений должен быть результат в виде красивых, налитых мышц и рельефного пресса. На деле же требуется больше времени и усердия. Запаситесь терпением и не бегите впереди паровоза.
Помощь
А вот эти маленькие хитрости помогут вам справиться со взятыми на себя спортивными обязательствами:
- Награда. Вообразите, что вы в компьютерной игре, а ваши дневные дела – специальные задания, за которые вам положена награда. Среди заданий этих должны быть и отжимания. Например, так: отжался 20 раз – получи награду в виду одной серии любимого сериала. Отжался ещё 20 – можно съесть что-то вкусное.
- Приложения-напоминалки. Поставьте на смартфон какое-то приложение, которое будет каждый час или два напоминать вам о вашем предприятии – «Упал – отжался!», «отжался 15 раз! Быстро!» и т.д. Так вам не придётся выполнять всю норму вечером.
- Нет неподходящих мест. Если вы затеяли что-то грандиозное (а этот челлендж вполне можно таковым назвать), то нельзя ограничивать себя в пространстве. Делайте отжимания в любом месте, а не только дома. Возможно, на работе кто-то будет смотреть на вас, как на чудака, но на это стоит махнуть рукой и работать над собой.
- Мотивация из соцсетей. Обязательно расскажите об этом в социальных сетях. Во-первых, это будет мотивировать вас не ударить в грязь лицом и пройти весь курс полностью. Во-вторых, такое хорошее дело обязательно получит положительный отклик в виде подбадривающих комментариев друзей.
Результат
На выходе вы получите целый вагон пользы. Спорт – это прекрасно, и польза от него многократно окупает вложенные время и усилия. Улучшение физической формы отлично скажется не только на вашем самочувствии, но и на других сферах жизни.
- Самое очевидное – вы нарастите мышечную массу. Грудные мышцы, плечи, трицепс, пресс – всё это получит мощный толчок для роста.
- Следствие первого – ваши показатели, разумеется, тоже улучшаться. Больше мышечных волокон – больше силы. Вы не только будете лучше выглядеть, но и станете сильнее и быстрее.
- Психология. Ваша самооценка обязательно вырастет. Выдержать 30-дневное испытание не так уж и легко, потому когда вы это сделаете, у вас появится серьёзный повод гордиться собой.
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