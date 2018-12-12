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Глинтвейн – так греются настоящие мужики

bdortmund
12 Дек, 2018 / 292 Просмотров

С наступлением холодов возникает насущный вопрос – как побыстрее и качественней согреться? Конечно, сразу в памяти всплывает что-то крепенькое – коньячок, водочка или вискарик. Однако иногда можно побаловать себя и подругу чем-то более мягким и нежным. В нашем климате очень пригодятся навыки глинтвейноварения, которые можно бесконечно оттачивать и совершенствовать. Казалось бы – что может быть проще? – залил в кастрюлю любое красное, засыпал специями и довёл до кипения. Но нет, как и в любом блюде, у глинтвейна есть свои тонкости и нюансы. Давайте с ними как раз и разберёмся.

Глинтвейн. Зарождение легенды.

Ещё со времен Древнего Рима люди “изголялись” над продуктами питания и питьём. В античное вино добавляли мёд, финики, пряности и даже лавровый лист (в таком случае, напиток вполне мог походить на жидкое первое, типа супа). А поскольку в  средиземноморском регионе была ещё и жуткая жара, то для сохранности в божественный напиток добавляли даже смолу, для консервации. В Средние века предок глинтвейна был доступен только для обеспеченной знати. Ещё бы! Где добыть обычному крестьянину ямайский перец, цветы корицы и прочие извращения? А уже начиная с 17 века кто-то умудрился придумать способ облагораживания паршивенького “красного”. Этот неизвестный гурман добавил в вино фрукты и подогрел сию смесь. Вышло недурно, а потому стало приобретать свою популярность. Со временем “простые смертные” добавили в него дешёвые специи на свой вкус и кошелёк, и напиток пошёл “в народ”. Ни одна рождественская ярмарка или базар не обходились без этого удачного варианта согреться. Неизвестно, где впервые были собраны нужные ингредиенты в этот кулинарный изыск, но название “глинтвейн” пришло к нам из немецкого языка, в переводе означающее “пылающее вино”.

Глинтвейн – ингредиенты – Вино

Обычно над варкой глинтвейна не сильно заморачиваются. Берут в магазине что подешевле или вовсе используют недопитое после встречи с друзьями вино – специи всё прикроют, вино всё стерпит (какое варварство!!!). Но не всё так просто. Основу для напитка нужно подбирать тщательно и исходя из определенных правил. Если вы решили использовать красное вино, подберите наиболее мягкое, без яркой терпкости и кислоты. Подойдёт австрийское, итальянское или испанское, не сильно дорогое, но и не дешевле 700 рублей. Если ваш выпор падёт на бордо – подержите его открытым около суток. Так оно станет значительно мягче. Патриотам и тем, кто поддерживает отечественного производителя, рекомендуем сделать исключение. Наши вина частенько излишне терпкие, а древесные нотки могут весьма подпортить конечный вкус напитка.

Глинтвейн – ингредиенты – Пряности

Здесь можно проявить фантазию. Окромя гвоздики и корицы можно смело сыпать анис, кардамон, мускатный орех, розовый перец. При этом лучше брать все ингредиенты в нетронутом цельном виде – стручках, палочках, звёздочках… Так будет вкуснее и ароматнее, а риск съесть чей-то ноготь будет минимальным.

Глинтвейн – ингредиенты – Фрукты

Традиционно в глинтвейн добавляют апельсины, но можно и здесь внести разнообразие. Возьмите цукаты, сухофрукты или ягоды в различных агрегатных состояниях – замороженном, высушенном или свежем. Можно попробовать добавить корочку цитрусовых – лимона или лайма, Но только корочку! Сама мякоть придаст неприятно-кислый привкус.

Глинтвейн – ингредиенты – Сахар

Тут можно выбрать какой сахар вам больше по вкусу – коричневый или белый. Альтернативой послужит мёд – здесь тоже можно проявить воображение – каштановый, гречишный, акациевый… Рассчитывать на суперпользу от такого напитка не стоит – при нагревании мёд теряет все свои полезные свойства…

Как варить глинтвейн

Если собралась большая компания, больше пяти человек, смело берите кастрюлю на 5 литров и три бутылки вина. Трём-четырем собравшимся вполне хватит двух бутылок. Ну, а для двоих вполне подойдёт и одна, если без фанатизма…

Фрукты и добавки. Одного апельсина хватит на одну бутылку, а по пряностям и сладости – на ваше усмотрение, на вкус и цвет, как говорится…

Процесс. Заливаем в кастрюлю воду на палец высотой, добавляем цедру апельсина, пряности и сахар, ставим на средний огонь и следим, когда ингредиенты проварятся и образуют сироп. Это займет не более 5-10 минут. Затем добавляем предварительно подготовленные, порезанные на кусочки фрукты или ягоды, убавляем огонь. Вливаем вино, периодически помешивая и следим, чтобы смесь не успела закипеть! Как только на поверхности напитка вы начнёте наблюдать намёки на этот процесс – побулькивание и вибрации – немедленно снимайте глинтвейн с огня!

По желанию можно добавить что-нибудь крепкое, например, ром или коньяк. Соблюдайте пропорцию к 10 вина 1 часть крепкого. Разливайте ароматный напиток по большим стаканам или кружкам. Пейте через трубочку, пары глинтвейна, если ими надышаться, могут вывести вас с дистанции после первых же глотков.

Рецепты глинтвейна

  • “Хочу на море”

Сироп можно заменить вареньем по вкусу. Специи выбрать – розмарин, кардамон и ягоды можжевельника. Изысканности добавит щепотка морской соли.

  • “Диктатура ягод”

В горячий сироп забросьте все ягоды, которые у вас есть – не имеет значения, свежие или мороженые. Для колорита сыпаните горошины розового и душистого перца. Затем заливайте и вином, и далее – всё по схеме…

  • “Мама Америка”

Сварите глинтвейн по классическому рецепту с добавлением апельсина, гвоздики и корицы. А когда разольёте божественный нектар по сосудам – добавьте мягкий зефир или маршмеллоу.

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