Подробно о самом популярном
Форма публикации

Комплимент повышает производительность женщины вдвое.

— Франсуаза Саган

Диванный спорт

Диванный спорт
MagMens
4 Дек, 2018 / 2494 Просмотров

Диван может быть не только символом лентяя с лишними килограммам, но и отличным снарядом для тех, кто стремится не потерять форму. Вот комплекс упражнений, которые вам не помешают даже посматривать краем глаза телевизор.

Ягодичный мостик

Опираемся на диван головой и плечами. Одну ногу сгибаем в колене и поднимаем до тех пор, пока стопа не будет параллельно стене. Второй ногой опираемся о пол. Тело от колена опорной ноги до головы должны быть параллельно полу – это исходное положение. Теперь выполняем движения тазом вверх и вниз, с небольшой амплитудой. Выполнять нужно на время – 25 секунд на каждую ногу.

Болгарские приседания

Становимся спиной к диваны, закидываем руки за голову, кладём правую ногу на диван и приседаем, весь вес тела перенося на пятку левой ноги. Для начала попробуйте по 10 повторений для каждой ноги.

Отжимания с поднятыми ногами

Тут всё просто: закидываем ноги на диван и отжимаемся. Стараемся коснуться пола грудью. Делаем упражнение без рывков, прогибов и «ныряний».

Отжимания с поднятым туловищем

Просто вариант отжиманий. Если слишком легко, можно попробовать одной рукой.

Между упражнениями делайте перерыв не более 10 секунд. Рекомендуем пройти 4-5 кругов с первого по последнее упражнение.

Также читайте:

 Профессия ”редактор”... У каждого издания есть божество. И имя его: Главный редактор. Нашим скудным умам пусть и очень хотелось бы, но, увы не понять как из под его пальцев, ...
Коктейль для неё Давно известно как влияет алкоголь на сексуальность и раскрепощенность женщин. И мужчины умело пользуются этим оружием.Давно известно как влияет алког...
Алкоголь из молока Кто бы мог подумать, что молоком можно напиться во всех смыслах этого слова. Охмелеть от молока, кто бы мог подумать. Кто бы мог подумать, что молоком...
История Facebook История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в твоих руках.История Facebook ярко подтверждает одну простую мысль — все только в ...
Банановый коктейль Если вы любите коктейли из фруктов, молока и мороженного, то это идеальный вариант для вас. Это классический рецепт, который можно варьировать, добави...