10 полезных списков, которые помогут упорядочить что угодно

Представление любой задачи в виде списка значительно облегчает понимает и выполнение. В нас заложена тяга к структуризации любых данных. И этим надо пользоваться! Вот десять списков на все случаи жизни!
-
Ежедневные дела
Самое банальное. Но это действительно помогает распределить время более эффективно. Рекомендуем вносить туда всё, даже самые мелкие дела на день. Также желательно самые трудные и объёмные вещи делать в первую очередь, а в списке как-то помечать (например, звёздочкой или крупными шрифтом).
-
Краткосрочные цели
Дела, требующие усилий на протяжении недели, месяца или даже нескольких лет, важно заносить в другой список. При этом желательно иметь его почаще перед глазами, чтобы не забывать зачем вообще всё это – потеря мотивации загубила не одно хорошее начинание.
-
Долгосрочные цели
С «длинными» целями всё примерно также. Они нужны для поддержания мотивации и добавления в жизнь чувства некоторой стабильности. Составьте крупные цели на ближайшие 5 или даже 10 лет. Это действительно помогает.
-
Важные сроки
Дедлайны – больная тема всех офисных и не только работников. Сюда заносите моменты по работе, важные дни рождения, сроки уплаты налогов и ЖКХ-дани. Всю эту информацию просто невозможно удержать в голове.
-
Творчество
Существует миф, что творческая деятельность и творческие люди не подвластны планам и спискам. Но это не совсем так. Сделать творческий список обязательно нужно, даже если пока нет настроения и вдохновения. А потом уже аппетит придёт во время еды.
-
Дела на оставшуюся жизнь
Сюда обычно относят не слишком утилитарные, но важные для психологического состояния вещи. Например, «прыгнуть с парашютом», «побывать в Омске», «пройти наконец-то Mario Bros». Без таких вещей мы можем засохнуть.
-
Достижения
А это немного иной список. Сюда мы вписываем то, что уже сделано. Это здорово помогает поднять самооценку. Как правило, такой список пишут относительно профессиональной деятельности.
-
Покупки
Магазины (особенно крупные) уже годами работают на своей стратегией охоты за нашими деньгами. Привлекаются сотни и тысячи специалистов, тратятся огромные средства на исследования, каждая мелочь продумана тысячу раз. Разумеется, неподготовленный человек не может противостоять этому. И этому надо учиться. И один из способов – простой список покупок. Просто возьмите себе за правило не ходить в магазин без списка. И покупки делать только по списку. Также можно сделать список крупных покупок на год, например. По одной в месяц. Если домашняя бухгалтерия вам ещё и нравится, то желательно напротив каждого пункта в списке писать примерную стоимость, чтобы понимать, что есть дорого, а что нет.
-
Важные даты
Тут всё просто – дни рождения, годовщины свадеб и прочие приятные личные события. Есть у каждого из нас, и о них тоже важно помнить.
-
Пароли
В современном мире у каждого из нас десятки аккаунтов – банки, соцсети, электронные почтовые ящики, аккаунты в ЖКХ и т.д. И к каждому надо помнить логин и пароль. Настоятельно рекомендуем вам ключевые всё-таки помнить наизусть. А остальные писать ручкой в бумажный блокнот. Это будет надёжнее, чем файл в телефоне, на компьютере или облачном хранилище.
-
1 Астрономический календарь на март 2021
-
2 8 трешовых музыкальный клипов
-
3 Зашифрованное послание на парашюте марсианского ровера
-
4 7 видов оружия, появившихся на свет случайно
-
5 7 стран, где туристы жалуются на невкусную еду
-
6 10 жутких книг о странных домах
-
7 Почтовые марки «Звёздные Войны»
-
8 Mesh – новое слово в сфере AR/AR-технологий
-
9 Классический Мерседес с ультрасовременным двигателем под капотом
-
10 5 раз, когда все мы упустили возможность разбогатеть