10 полезных списков, которые помогут упорядочить что угодно

Представление любой задачи в виде списка значительно облегчает понимает и выполнение. В нас заложена тяга к структуризации любых данных. И этим надо пользоваться! Вот десять списков на все случаи жизни!

Ежедневные дела

Самое банальное. Но это действительно помогает распределить время более эффективно. Рекомендуем вносить туда всё, даже самые мелкие дела на день. Также желательно самые трудные и объёмные вещи делать в первую очередь, а в списке как-то помечать (например, звёздочкой или крупными шрифтом).

Краткосрочные цели

Дела, требующие усилий на протяжении недели, месяца или даже нескольких лет, важно заносить в другой список. При этом желательно иметь его почаще перед глазами, чтобы не забывать зачем вообще всё это – потеря мотивации загубила не одно хорошее начинание.

Долгосрочные цели

С «длинными» целями всё примерно также. Они нужны для поддержания мотивации и добавления в жизнь чувства некоторой стабильности. Составьте крупные цели на ближайшие 5 или даже 10 лет. Это действительно помогает.

Важные сроки

Дедлайны – больная тема всех офисных и не только работников. Сюда заносите моменты по работе, важные дни рождения, сроки уплаты налогов и ЖКХ-дани. Всю эту информацию просто невозможно удержать в голове.

Творчество

Существует миф, что творческая деятельность и творческие люди не подвластны планам и спискам. Но это не совсем так. Сделать творческий список обязательно нужно, даже если пока нет настроения и вдохновения. А потом уже аппетит придёт во время еды.

Дела на оставшуюся жизнь

Сюда обычно относят не слишком утилитарные, но важные для психологического состояния вещи. Например, «прыгнуть с парашютом», «побывать в Омске», «пройти наконец-то Mario Bros». Без таких вещей мы можем засохнуть.

Достижения

А это немного иной список. Сюда мы вписываем то, что уже сделано. Это здорово помогает поднять самооценку. Как правило, такой список пишут относительно профессиональной деятельности.

Покупки

Магазины (особенно крупные) уже годами работают на своей стратегией охоты за нашими деньгами. Привлекаются сотни и тысячи специалистов, тратятся огромные средства на исследования, каждая мелочь продумана тысячу раз. Разумеется, неподготовленный человек не может противостоять этому. И этому надо учиться. И один из способов – простой список покупок. Просто возьмите себе за правило не ходить в магазин без списка. И покупки делать только по списку. Также можно сделать список крупных покупок на год, например. По одной в месяц. Если домашняя бухгалтерия вам ещё и нравится, то желательно напротив каждого пункта в списке писать примерную стоимость, чтобы понимать, что есть дорого, а что нет.

Важные даты

Тут всё просто – дни рождения, годовщины свадеб и прочие приятные личные события. Есть у каждого из нас, и о них тоже важно помнить.

Пароли

В современном мире у каждого из нас десятки аккаунтов – банки, соцсети, электронные почтовые ящики, аккаунты в ЖКХ и т.д. И к каждому надо помнить логин и пароль. Настоятельно рекомендуем вам ключевые всё-таки помнить наизусть. А остальные писать ручкой в бумажный блокнот. Это будет надёжнее, чем файл в телефоне, на компьютере или облачном хранилище.