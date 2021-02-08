ТОП-10 видов спорта, продлевающих жизнь

Попробуйте угадать победителя!

Копенгагенский университет сердца полтора десятка дет проводил исследование по изучению влияния разных видов спорта на продолжительность жизни. И вот учёные составили-таки финальный список десяти самых «живительных» видов.

Гимнастика – продлевает жизнь в среднем на 3 года и 1 месяц

Отличный спорт для гармоничного развития тела и поддержания здоровья. В широком смысле лёгкую гимнастику можно назвать «физкультурой». Травмы тут минимальны, а стресса и вовсе никакого.

Бег трусцой – 3 года и 2 месяца

Именно трусцой. Регулярные пробежки на свежем воздухе помогают усилить иммунитет, поддерживают в хорошем состоянии сердечно-сосудистую систему, насыщает организм кислородом и повышает настроение, что важнее всего.

Плавание – 3 года и 4 месяца

Те же полезные штучки, что и от бега, плюс ещё более мощное развитие лёгких и снятие напряжения с позвоночника из-за погружения в воду – предотвращает и лечит проблемы с опорно-двигательной системой.

Велоспорт – 3 года и 7 месяцев

Замечательный спорт. Даже если учитывать, что тут мало работают руки. Улучшается «дыхалка», сердце, нервная система.

Баскетбол – 4 года

А тут работает всё тело. И что особенно важно, задействована голова – этим сильны игровые виды. Нужно следить за тактикой, расстановкой, положением партнёров и соперников, плюс тренируется глазомер.

Футбол – 4 года и 7 месяцев

Примерно то же самое, что и в предыдущем пункте, но тут больше поле и больше нужно передвигаться. Видимо, поэтому самый популярный вид спорта в мире немного впереди.

Бейсбол – 4 года и 8 месяцев

Экзотика, но оказывается, это прекрасный путь к долгой жизни. Рваный темп самой игры (сочетание спокойных фаз и активных) помогает избежать стресса, а низкие требования к физической подготовке делают вид спорта доступным практически каждому.

Гольф – 5 лет и 4 месяца

Вид спорта вроде кажется «нудным» и «сонным». НО! Тут много ходьбы по пересечённой местности на свежем воздухе, плюс требования к концентрации – это сравнимо с медитацией, отлично успокаивает нервы.

Бадминтон – 6 лет и 2 месяца

Динамичный, сверхактивный вид спорта. За 30-минутный матч игроки становятся похожими на выжатые лимоны. А матч может длиться и 50 минут и даже 100. Тут важна резкость, скорость, выносливость, глазомер. Особенно последнее, отличная тренировка для глаз.

Теннис – 9 лет и 7 месяцев

Чемпион оторвался от второго места на три с половиной года. Бесспорный победитель рейтинга. Все те же плюсы, только увеличенные в 2-3 раза. Гармоничное развитие всего тела, плюс хорошо должна работать голова (тактика, стратегия, выбор вариантов продолжения атаки, попытки предугадать действия соперника), глазомер и «дыхалка».