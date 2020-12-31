9 секс-поз для тех, кто объелся

Пригодится на праздниках.
Совсем скоро мы окунёмся в удивительный мир салатиков и безделья. Но после вкусных кушаний нам захочется удовлетворить ещё кое-какие потребности. И вот как это лучше делать, чтобы не спровоцировать рвоту:
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«Ложки»
Поза проста и приятная. Потребуются лишь минимальные усилия со стороны мужчины.
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Мужчина сзади у стены
Тут давления на живот почти не будет – самое то, чтобы не получить тошноту.
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Мужчина сзади у стула
Примерно тоже самое, только ещё легче.
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Миссионерская поза и поднятыми бёдрами
При обычной миссионерской позиции есть риск надавить на живот девушки, чего в нашем случае лучше избегать.
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«Т»
Ложимся на кровать. Женщина на спине, мужчина – на боку, перпендикулярно. Переполненные желудки не пострадают.
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«Наездница»
Эту позу стоит использовать с некоторой предосторожностью – женщине важно опираться своим весом исключительно на таз или согнутые в коленях ноги мужчины, чтобы не надавить на живот.
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Обратная «наездница»
Примерно то же самое, но так риска меньше.
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Сидя на столе
Ещё одна «ленивая» поза, которую стоит попробовать после обильного ужина.
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Лёжа на столе
Тут девушку уже совсем разморило от съеденного, и она не в состоянии даже сидеть.
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