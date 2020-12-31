9 секс-поз для тех, кто объелся

Пригодится на праздниках.

Совсем скоро мы окунёмся в удивительный мир салатиков и безделья. Но после вкусных кушаний нам захочется удовлетворить ещё кое-какие потребности. И вот как это лучше делать, чтобы не спровоцировать рвоту:

«Ложки»

Поза проста и приятная. Потребуются лишь минимальные усилия со стороны мужчины.

Мужчина сзади у стены

Тут давления на живот почти не будет – самое то, чтобы не получить тошноту.

Мужчина сзади у стула

Примерно тоже самое, только ещё легче.

Миссионерская поза и поднятыми бёдрами

При обычной миссионерской позиции есть риск надавить на живот девушки, чего в нашем случае лучше избегать.

«Т»

Ложимся на кровать. Женщина на спине, мужчина – на боку, перпендикулярно. Переполненные желудки не пострадают.

«Наездница»

Эту позу стоит использовать с некоторой предосторожностью – женщине важно опираться своим весом исключительно на таз или согнутые в коленях ноги мужчины, чтобы не надавить на живот.

Обратная «наездница»

Примерно то же самое, но так риска меньше.

Сидя на столе

Ещё одна «ленивая» поза, которую стоит попробовать после обильного ужина.

Лёжа на столе

Тут девушку уже совсем разморило от съеденного, и она не в состоянии даже сидеть.