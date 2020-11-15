Стильные элементы декора в Fix Price

Самый простой и доступный способ изменить интерьер, добавить новые элементы декора. В Fix Price появилась новая коллекция под названием “Сияние золота”, которая поможет преобразить любое пространство.

Когда хочется перемен, часто возникает желание внести какие-то изменения в пространство, в котором проводишь много времени. Будь то кухня, рабочий кабинет, спальня или гостинная – везде будут уместны стильные аксессуары, которые придадут интерьеру оригинальность.

Новая коллекция “Сияние золота” является абсолютно универсальной, оставаясь при этом действительно яркой. Любое наименование из коллекции впишется практически в интерьер практически любой стилистики. Все предметы объединяет то, что в них присутствуют золотые элементы.

В гостинную или спальню прекрасно подойдут: стеклянная шкатулка, декоративный поднос с зеркальным дном, подставка для ювелирных украшений и зеркало на цепочке. В гостиной будут уместны геометрические подсвечники, золотые вазы, рамки для фотографий и декоративные фигуры. Удивить гостей за чаепитием на кухне можно будет, предложив десерты на красивых маленьких “золотых” тарелках в виде листьев растений. Также, все вышеперечисленное может стать хорошим символическим подарком близкому человеку.

Хороший вкус проявляется в мелочах и деталях, а уют создается правильными элементами декора, которые наполняют интерьер индивидуальностью.

Все товары в Fix Price можно купить по низким фиксированным ценам: 25, 50, 55, 77, 99, 149 и 199 рублей. Также представлены позиции по 10 и даже 5 рублей. Более подробная информация о товарах и географии работы интернет-магазина доступна на сайте https://fix-price.ru.

Рекомендованные товары:

Шкатулка, 199 рублей; Декоративный поднос, 199 рублей; Декоративная тарелка, 99 рублей; Подсвечник, 199 рублей; Рамка для фото, 149 рублей; Зеркало на цепочке, 199 рублей; Ваза, 199 рублей; Подставка для украшений, 199 рублей; Декоративная ветка, 99 рублей; Декоративные фигуры, 99 рублей;

О компании:

Группа компаний Fix Price – основанная в 2007 году международная и крупнейшая российская сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает более 4 000 магазинов более чем в 1 000 населенных пунктах на территории России и стран ближнего зарубежья. Компания предлагает покупателям широкий ассортимент товаров для всей семьи. В магазинах представлено порядка 2 000 позиций более чем в 20 различных категориях, в том числе товары повседневной необходимости.

Официальный сайт доступен по ссылке fix-price.ru