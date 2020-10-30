Как тренируются космонавты – 7 ключевых нормативов

Не секрет, что к состоянию здоровья и физической форме космонавта предъявляются достаточно серьёзные требования. Дохляк-хлюпик просто не в состоянии перенести те нагрузки, которые бывают при взлёте и посадке. Мы изучили требования «Роскосмоса» – вот нормативы, которые нужно сдать, чтобы быть пригодным по состоянию здоровья.

Бег, 3 км – не более 12 с половиной минут

Выносливость – один из важнейших показателей, нужных космонавту. Без подготовки такой результат вряд ли возможно показать, но и недостижимым его нельзя назвать – вполне реально. Специалисты рекомендуют на начальных этапах больше следить за техникой и правильным дыхание, а уже потом слегка наращивать темп. Всю дистанцию предполагается пробегать в одном, среднем темпе, без ускорений и остановок. Но на этапе тренировок уже рекомендуют пробовать ускорения.

Плавание, 800 м – не более 19 минут

Это будет сложнее. Большинство из нас вообще редко бывает в бассейне и ещё реже плавает на длинные дистанции. С непривычки будет трудно. Но ведь слабаков в космонавты не берут, что логично. Принцип тренировки примерно тот же, что и при беге. Рекомендуем начать с разминки – 200 метров кролем. Далее 3 по 200 на спине, потом столько же брасом и кролем. Далее после короткого отдыха 400 метров кролем и 200 метров любым стилем (завершающий этап).

Если этот комплекс даётся легко, то переходите к следующему: 200 метров кролем + 3 по 100 кролем с колобашкой. Далее 4 по 25 кролем с максимальной скоростью кролем и ещё 3 по 100 кролем. Потом несколько минут отдых и опять – 4 по 25 кролем с ускорением и в конце 200 метров любым стилем.

Лыжи, 5 км – не более 24 минут

Тут всё просто – учимся вообще ходить/бегать на лыжах, а далее применяем принцип беговых тренировок на длинные дистанции.

Подтягивания – не менее 14 раз

Полезное упражнение с собственным весом. Все его знают. Напрягается почти всё тело, очень полезно.

Бег, 100 м – не более 13,2 секунды

Спринтовать надо после тщательной разминки, но до основных упражнений. Техника бега на короткие дистанции несколько отличается от стайерских – уделите время этому аспекту.

Прыжок в длину с места – не менее 2,5 метра

Важно иметь просто-напросто сильные ноги. И всё. Немного тренировок, и прыжок у вас в кармане.

Ныряние на дальность – не менее 25 метров

А вот это уже вообще мало где встречается. Нужно уметь надолго задерживать дыхание и иметь развитую мускулатуру. Дыхалка у вас после бега и лыж должна будет позволять задерживать дыхание на продолжительное время, а технику можно быстро освоить.