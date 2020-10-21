Подготовка к Halloween с Fix Price

Многие любят октябрь, потому что на него выпадает «самый страшный» день в году – Halloween. Идеальный повод для того, чтобы самому устроить веселую вечеринку вместе с друзьями или сходить к кому-то в гости на этот тематический праздник. В Fix Price появилась тематическая коллекция со всеми необходимыми атрибутами для праздника.

Конец октября каждый год дает возможность весело завершить второй месяц осени. Последние пару десятилетий праздник Halloween актуален среди россиян. Чаще всего его празднуют в рамках вечеринок среди молодежи, а городские общественные заведения преображаются в «мрачный» декор. В этом году рекомендуется не посещать особо людные места (например, ночные клубы), поэтому лучше устроить уютные домашние посиделки, при условии того, что все гости сдадут экспресс-анализ на вирус.

В Fix Price представлено большое количество декоративных мелочей для украшения дома. На входной двери можно разместить подвесной скелет или наклеить переводную картинку в виде следов крови, чтобы гости сразу могли сориентироваться, куда входить. По всему дому будет здорово развесить декоративную паутину, особенно на люстрах и зеркалах. Главную комнату, где будет проходить основное празднование, можно украсить тематическими оранжево-черными шарами, а также расставить светильники в виде тыкв и костяной руки. Каждому гостю можно вручить по свече в виде черепа, которые особенно здорово будут смотреться на общих фотографиях. Еще в магазинах представлены различные подвесные гирлянды, декоративные наклейки и украшения – все самое необходимое для соответствующей атмосферы.

Для мистического образа в Fix Price тоже представлено очень много атрибутов. Девушкам стоит обратить внимание на карнавальные чулки в разных расцветках, черный парик с красными рожками, карнавальные митенки, наклейки на лицо со стразами и, конечно же, ведьминский колпак. Мужчины найдут для себя ужасающие маски в виде черепов, тату-рукава, карнавальные ободки с имитацией холодного оружия и искусственную кровь для грима. Ну а для гостей, которые безответственно подойдут к созданию образа, можно заранее подготовить набор бумажных масок.

Остается только разлить по бокалам томатный сок и приготовить тематические угощения (например, печенье в виде пальцев) – и идеальная вечеринка по случаю Halloween готова!

Весь ассортимент в магазинах Fix Price представлен в 6-ти фиксированных ценовых категориях: 50, 55, 77, 99, 149, 199 рублей, а также в категории «делим цену» – от 5 до 25 рублей. Более подробная информация о товарах, графике работы и адресах магазинов, а также географии работы интернет-магазина доступна на сайте fix-price.ru.

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О компании:

Группа компаний Fix Price – основанная в 2007 году международная и крупнейшая российская сеть магазинов низких фиксированных цен, которая насчитывает свыше 3 900 магазинов более чем в 1 000 населенных пунктах России и стран ближнего зарубежья. Компания представлена на территории России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Латвии и Грузии и предлагает покупателям широкий ассортимент товаров для всей семьи.

В магазинах представлено порядка 2 000 позиций более чем в 20 различных категориях, в том числе товары повседневной необходимости. Весь ассортимент представлен в 6-ти фиксированных ценовых категориях: 50, 55, 77, 99, 149, 199 рублей.